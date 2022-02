Abogado de Parived: La policía trató de poner su nombre para justificar la deficiente investigación

En titulares policiales ha estado Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, luego que se revelaran detalles de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente a una banda criminal dedicada a la internación de joyas y relojes de origen ilícito, donde se lo relaciona directamente.

Desde aquella fecha, una serie de antecedentes de la causa han sido expuestos, dejando Parived en una compleja situación judicial y mediática, arrastrando a su pareja Tonka Tomicic. Al respecto, Mario Vargas Cociña, abogado de López Spagui, en entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, cuenta lo que adelanta es la verdad de su cliente y por ello su situación legal. “No se le ha imputado directamente ni se le ha formalizado ningún hecho específico porque no hay antecedentes para realizar dicha imputación”, aclara desde un inicio.

– ¿Cuál es la situación legal en la actualidad de su representado?

Mi representado, según los antecedentes que existen en la carpeta, cada día se aleja más de esta investigación. Él nunca ha participado en ninguna red criminal, muy por el contrario, todos los antecedentes de la carpeta nos da a entender que él nunca ha tenido vínculo en relación a la compra o venta de objetos ilícitos. Todos los testimonios y todos los antecedentes nos dan cuenta de lo que realmente él realizó, que fue pedir préstamo a ciertas personas que estaban involucradas en esta investigación.

– ¿Niega cualquier vinculación de Marco Antonio López y los otros imputados en esta causa?

Soy enfático en señalar que mi cliente no tiene ninguna responsabilidad, por lo mismo no ha sido siquiera citado a declarar, no va a ser formalizado y eso esperamos de una actitud responsable del Ministerio Público porque no hay ningún antecedente que pueda llevar ni siquiera a dudar de que se haya cometido un acto ilícito por parte de mi representado.

– ¿La fiscalía les ha solicitado algún tipo de información?

Nosotros hemos estado en contacto permanente con el fiscal Baeza. Él ha considerado que no ha sido necesaria su declaración porque efectivamente desde la carpeta de investigación, más allá de dichos de terceros de algunas grabaciones, no existe necesidad de una declaración.

– Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué calidad se encuentra Parived?

El tiene la calidad de imputado. Se entiende que una persona es imputada cuando se realiza cualquier diligencia en contra suya con el objeto que él pueda defenderse pero hoy día no hay ningún hecho en particular que se le atribuya. (…) Sin embargo no se le ha imputado directamente ni se le ha formalizado ningún hecho específico porque no hay antecedentes para realizar dicha imputación.

– ¿En que se basa la fiscalía para mantener el estatus de Marco Antonio en esta investigación?

La fiscalía no mantiene o deja de mantener un estatus. Es la ley la que te lo da para resguardar a los ciudadanos. (…) Lo que sí hay que hacer en esta causa, y esto es a lo que nos estamos abocando ahora, es decirle a la fiscalía que necesitamos poner plazos razonables. Esto no se puede extender eternamente con los costos colaterales que tiene esta investigación, más allá de lo judicial.

– En los últimos días se dio a conocer que su representado estaría siendo investigado por el delito de lavado de activos, ¿qué hay de cierto?

Según los antecedentes de la carpeta de investigación, eso es una interpretación errada de la lectura de la misma. Todas las escuchas que se plantean en ese artículo son escuchas que ya estaban en la carpeta y ya habían sido objeto de publicaciones por otros medios desde el año 2019. La última diligencia de investigación que existe en contra Parived es de principios de enero del 2020, que no dice relación con lavado. Todas las diligencias de investigación de 2020 en adelante para investigar estos delitos dejan a fuera a mi representado.

El rol de las policías en la investigación

– ¿Cuál es la teoría del caso desde su vereda y Parived?

Mi representado es inocente. Ha sido víctima de un abuso comunicacional, él y su familia. (…) Me parece que acá hay una responsabilidad muy grande de las policías, no así del Ministerio Público, en términos de una investigación deficiente. Llegan a conclusiones no en base a hechos, sino en supuesto. (…) Creo que la policía se vio seducida por el nombre de mi cliente y por eso realza una participación inexistente de algún delito. A efectos de justificar la poca efectividad o eficiencia de su trabajo.

– ¿Cuál es su valoración de cómo han obrado las policías y el Ministerio Público en esta causa?

Distinguiría. Las policías han hecho un trabajo deficiente. Dos años de recursos policiales y no tienen ningún antecedente serio y concreto. Por eso construyen una relación de hecho o unas conclusiones que se basan solo en suposiciones y no en evidencias, no en hechos. Respecto a la fiscalía, creo que han hecho una buena labor el fiscal. Hizo las diligencias que tenía que hacer, dio las instrucciones que tenía que dar. Ha sido cauto en tomar decisiones porque efectivamente la carpeta y sus policías han sido deficiente.

– ¿Cómo llega Parived a ser parte de esta investigación?

El tuvo que hacer negocios para tener liquidez, dinero y se le presentó la oportunidad de que estas personas efectivamente factorizaban cheques y le pasaban dineros frescos versus cheques con la ganancias que pudiese haber dejado la diferencia de esta operación comercial que es lícita. Él toma una decisión y ve con quien hace negocios mientras no sean ilícitos, problema de él. (…) ¿Por qué está ahí? En un minuto necesitaba dinero fresco porque estaba haciendo unas inversiones y lo más rápido no era recurrir a la banca sino a préstamos informales.

-¿Para qué eran esos préstamos?

Mi cliente lleva años desarrollando unos proyectos mineros importantes en el norte de Chile y tomó la decisión junto a sus socios que el desarrollo de estos proyectos sean con recursos propios (…) Los montos de inversión son grandes y en algunos momentos requirieron fondos frescos con rapidez y recurrieron a estos factoring de cheques. Hay una serie de inversiones que han sido con capitales personales, otros con apoyo de la banca, y en algunas oportunidades también recurrieron a factoring a personas naturales.

– En los informes policiales que hemos tenido a la vista pareciera ser que Parived y Jalil -uno de los prestamistas de la banda delictual- tienen más que una relación laboral.

No son amigos, pero fueron creando una relación. Se prestaban dinero, mi cliente le pidió dinero prestado, en algún momento tuvieron conversaciones más coloquiales pero en ningún caso, ninguna evidencia, ninguna grabación habla de alguna transacción ilegal entre mi representado y el señor Jalil. Es más, lo único que está acreditado en esta carpeta es que los funcionarios policiales o parte de ellos, porque no los voy a involucrar a todos, estuvieron involucrados en delitos de corrupción.

Reuniones y encuentros

– ¿Cómo explica este intercambio de conversaciones entre Estrella Dinamarca, Jaime Quiroz y Domingo Jalil sobre entregarle un bien o negocio a Marco Antonio?

Yo creo que acá nuevamente hay un sesgo por parte de las policías.

– ¿Cómo explica que se nombre tanto a Parived en las conversaciones entre los blancos de investigación?

Efectivamente él sí conversaba y sí hizo operaciones comerciales con Estrella Dinamarca y con Jalil. Pero son las operaciones comerciales que ya dijimos. Además la propia señora Dinamarca lo dice en una entrevista, declara que al señor Marco Antonio le factorizó unos cheques. Y a la pregunta del periodista de si le compró algún artículo, ella es categórica y se condice además con los otros elementos de la investigación. Lo mismo que el señor Jalil. No nos podemos hacer cargo de dichos de terceros.

– ¿Qué buscan instalando a Parived como integrante de una banda criminal?

Creo que hay que distinguir los niveles. Uno es comunicacional, otro es judicial y el otro es investigación de las policías. La investigación policial trató de poner un nombre para justificar la deficiente investigación. Judicialmente ni el fiscal, ni los tribunales han tratado de instalar nada. Ellos han hecho su trabajo, la fiscalía nunca ha hecho un comentario de esta causa, ha tomado las decisiones que tiene que tomar, que me parecen ajustadas a derecho.

-¿Parived nunca se cuestionó cómo estas personas obtenían los recursos, nunca vio algo extraño? ¿Depositó una confianza ciega en ellos, nunca le llamó la atención?

No era depositar confianza ciega, si era una operación comercial (…) Yo no voy al negocio de la esquina y le pregunto para comprar o hacer una transferencia: ‘Oye mándame tus antecedentes, tu cartola, tu extracto de filiación, certificado de operaciones sospechosas’.

– ¿Y la reunión con el ‘Rey del oro’? Él es una persona que había sido condenado por tráfico y se juntan posterior a esto.

Pero anda al (Hotel) Sheraton a las 11 de la mañana un domingo. ¿Él tendría que saberlo? Nuevamente, ¿le pide el certificado de antecedentes? ¿Qué es lo que debería haber dicho?: ‘Oh, él es el ‘Rey del oro’ entonces no hablo con él, no me junto con él, no puedo tener ninguna relación con él aunque sea lícito. Entonces, no existe la posibilidad tampoco de un condenado a reinsertarse porque en esa lógica siempre tendríamos que ‘no, esta persona está condenada no me junto con ella, no hago negocios con ella’. No estoy defendiendo a Harold Vilches, fue condenado, cumplió su pena, o sea puede limpiar sus antecedentes, puede votar hoy día, ejercer su derecho ciudadano, y no se puede juntar con un tercero o tiene que estar expuesto al escarnio público eternamente.

Factor Tonka Tomicic

– ¿Por qué crees que han apuntado a Tonka como si fuera parte de esta red? Salió Harold Vilches, conocido como el ‘Rey del oro’, diciendo que él había hecho negocios con Tonka. ¿Ella es realmente parte de la investigación?

No soy abogado de Tonka, pero lo que puedo decir de la carpeta de investigación es que no existe nada de nada que la vincule, excepto un cheque o dos que se dejaron que era de ella. Y lo del señor Vilches, la verdad es que sin comentarios. Es falso, nunca estuvo en la casa de ella, no se conocen, no existe deuda. La verdad es que no me voy a hacer cargo de los dichos del señor Vilches, pero de lo que yo entiendo, esta persona que ha sido objeto de investigaciones criminales, ha sido condenado por delitos, dijo algo que es falso.

– Su cliente no ha sido citado a declarar. ¿Piensa ofrecer que Marco Antonio pueda declarar para despejar y aclarar su situación?

Estamos pensando ir a declarar. Vamos a pedir a la fiscalía, mediante el tribunal, que nos diga por qué hechos nos están investigando y ojalá se delimite un plazo para poder terminar esta investigación. Uno no puede estar investigado ad aeternum (por siempre) con las consecuencias personales que acarrea (…) No vamos a permitir que esto siga eternamente y vamos a pedir que se fije un plazo razonable de investigación y además conocer por qué me están investigando, más allá de la carpeta porque la carpeta no dice nada.

– ¿Cómo ve el futuro de su cliente en esta causa?

Lo veo terminando con un sobreseimiento definitivo.

– ¿Van a ir ustedes por un sobreseimiento?

Lo vamos a evaluar, pero debiese ser o absuelto o el Ministerio Público descartarlo de esta investigación o un sobreseimiento definitivo.