"Me autoimpuse que no podía morir": alcalde de Huechuraba relata sus 25 días internado por COVID-19

El pasado jueves el alcalde de la Municipalidad de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, retornó a sus labores como jefe comunal después de ausentarse por 3 meses a causa de haber estado intubado 10 días tras contraer el COVID-19.

En conversación con BioBioChile, el también presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile, relató lo que tuvo que vivir luego de que su familia se contagiara con el virus el que lo dejó hospitalizado por 25 días.

En la instancia, sinceró que en octubre del año pasado él y su familia estaban contentos por haber pasado el grueso de la pandemia, sin embargo, “mi hijo (9) contrajo el coronavirus, el martes cayó mi otra hija (7) y el miércoles yo me sentía mal. Me fui a la Clínica Alemana, y me hospitalizaron porque detectaron manchas en mis pulmones lo que era neumonía por covid”.

“No me pude despedir de mi señora”

“Eso fue degenerando, primero me pusieron un litro de oxígeno, después dos, después tres litros, luego me pusieron una máscara. Ya estaba con ventilación mecánica no invasiva, y finalmente cuando me sacan la mascarilla me dicen que me van a intubar, y que me iban a llevar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)“, rememoró.

Uno de los momentos más duros para Cuadrado, fue cuando no tuvo la oportunidad de avisarle a su esposa que lo iban a someter a coma inducido. “No me pude despedir de mi señora, yo pregunté si la podía llamar, pero me dijeron que no, porque yo estaba muy mal de salud”, sostuvo.

Anteriormente, al entrar al recinto privado el alcalde indicó que estaba molesto ya que no consideraba que era algo necesario, pero, “fue ahí cuando tomé la dimensión real (…) No sé si es miedo lo que se siente pero sí una resistencia a morirte porque sabía que intubado era salir vivo o muerto“.

“Me desperté 10 días después sin saber qué pasó”

En ese contexto, el alcalde aseguró: “Me autoimpuse que no me podía morir por mi responsabilidad y lealtad por mi familia y la gente que represento. Me desperté 10 días después sin saber qué pasó, es como que dormiste y despertaste, como si nada (…) Ahí me borré por 10 días”.

Aún en la Clínica Alemana, cuando finalmente despertó, el alcalde de Huechuraba explicó que se sentían en un estado de alucinación constante debido a la cantidad de fármacos que le suministraron, “estás en una seminconsciencia donde uno duda si lo que vive es verdad o mentira“.

Luego de 3 meses ausente, volvió al municipio

Luego de haber hecho del hospital su casa provisoria, Cuadrado continuó con una rehabilitación diaria con kinesiólogo para no quedar con eventuales secuelas a causa del coronavirus y valoró que “uno sale con más fuerzas, a comerse el mundo (…) Uno sale convencido que la vida es frágil y que las cosas se tienen que hacer hoy”.

También agregó que, “el jueves volví, con una licencia parcial, voy en las tardes, y en las mañanas las destino a continuar con la rehabilitación”.

Para finalizar, el jefe comunal hizo un llamado a los vecinos de Huechuraba y la ciudadanía que “no hay que bajar la guardia, y para los que no se han vacunado, tienen que hacerlo (…) Es inmoral, injusto y desleal que parte de compatriotas nuestros no se vacunen ni hagan caso y que desprecien la vida de sus compatriota”.

Por ahora, Cuadrado, quien también es presidente de la Asociación Chilena de Municipios, reveló a BioBioChile que su agenda para las próximas semanas está llena ya que debe hacer actividades en el norte y sur del país. “Esto de ser bombero, es incedio todos los días, el flaquear es hacer perder la vida a los demás”, concluyó.