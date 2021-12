Director nacional del Servel admite falta de facultades legales tras denuncias contra candidaturas

Ya está todo dispuesto para que este domingo 19 de diciembre se lleve a cabo la segunda vuelta para definir al nuevo presidente de Chile.

Bajo este contexto, Raúl García, director nacional del Servicio Electoral (Servel), aborda junto a BioBioChile diferentes temas ligados a este histórico proceso eleccionario.

Junto con afirmar que esta “debiera ser una votación mucho más rápida” en comparación a la primera vuelta, García asegura que se ha debatido bastante sobre nuevos mecanismos de votación para el futuro, como lo es el “voto anticipado”.

A su vez, se refirió a las polémicas que han salpicado algunas candidaturas en el último tiempo, como ocurrió con Karina Oliva y Franco Parisi.

Segunda vuelta

-¿Cuáles son sus expectativas sobre esta segunda vuelta? ¿Se espera más o menos gente en comparación a la primera jornada de elecciones?

La verdad es que es bastante difícil hacer algún pronóstico de participación para este domingo. Ahora, si miramos el interés que se ha despertado y levantado por esta segunda votación presidencial, uno podría presumir que va a haber un mayor interés en sufragar. Pero son sólo suposiciones, es muy difícil poder anticipar algún porcentaje de participación para el domingo.

¿Nuevos mecanismos de votación?

-¿Existe la posibilidad de que se instaure el voto por correo, como en Estados Unidos, para facilitar la participación de personas de la tercera edad?

Se ha debatido bastante sobre otros mecanismos o alternativas de votación, como es el voto postal, pero la verdad es que este tipo de voto tiene algunos inconvenientes bastantes serios.

-¿Cómo cuáles?

El primero de ellos es que las tasas de éxito en el despacho de la correspondencia a destinatario es un porcentaje bastante bajo. Hoy día las estadísticas que entrega, por ejemplo, la empresa de Correos de Chile de los despachos y en utilizaciones de vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores, señalan que hay alrededor de un 30% de esas misivas o despachos que no llegan a destinatario por problemas de direcciones y porque la empresa de Correos de Chile no tiene la infraestructura suficiente para llegar a todos los domicilios del país.

Por lo tanto, ese mecanismo de votación a través de correo ya tiene una debilidad, o un talón de aquiles importante. El segundo problema que tiene es que el voto postal no satisface la exigencia de ser un voto secreto ni tampoco de ser un voto personal, es imposible verificar si la persona que votó o emitió sufragio fue efectivamente el elector y si lo hizo de manera secreta o no en su momento. Por lo tanto, el voto postal nos parece que no es la mejor alternativa como para explorar innovaciones en nuestro sistema electoral.

-Entonces…

Otras alternativas más interesantes podrían ser el voto anticipado, esto es abrir un periodo anterior al día de la elección propiamente tal para que personas que no puedan concurrir a votar ese día domingo, puedan hacerlo en periodos anteriores. Para eso se habilitan algunas mesas en las principales ciudades del país durante algunos días y durante ese lapso se recibe la votación de aquellas personas que por distintas razones no puedan ir a sufragar el domingo correspondiente.

-En la primera vuelta hubo muchas filas y demoras en los locales de votación. ¿Esperan que para esta segunda vuelta el proceso sea más rápido?

Si, esta debiera ser una votación mucho más rápida. En primer lugar es una sola votación y no cuatro

Rol fiscalizador

-Servel es una de las instituciones mejor consideradas en nuestro país. ¿Pero qué pasa con los casos de Karina Oliva y Franco Parisi, cuyas candidaturas se han visto apuntadas en el último tiempo? ¿Faltan recursos o tiene que ver con un tema de falta de atribuciones del Servel?

En primer lugar, hay que tener claro que lo que ocurrió en el caso de la candidata Karina Oliva, es que se tomó conocimiento de hechos con posterioridad a que ella hubiese presentado su declaración de ingresos y gastos de campaña.

Por lo tanto, siempre en un proceso de fiscalización, cualquiera que sea, cuando se conocen antecedentes posteriores al periodo en que se ha hecho la rendición de cuentas, o declaración de ingresos y gastos, esos hechos posteriores no estaban en conocimiento del Servel. Por lo tanto era imposible que hubiese tomado alguna acción específica, dado que esos antecedentes eran desconocidos. En la medida que se conocen antecedentes nuevos obviamente puede influir en una decisión distinta a la que se tomó originalmente.

En segundo lugar, efectivamente hay un tema de facultades legales que el Servel no tiene, como por ejemplo la facultad de poder valorizar las contrataciones que hacen los candidatos y candidatas, que los valores de esas contrataciones y adquisiciones sean valores de mercado y no sean valores que puedan estar de alguna manera determinados de manera ficticia. Eso supone que el Servel tenga una facultad legal de poder hacer esas valoraciones y tasaciones, facultad que el día de hoy no tiene.

-Hace unos días el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, señaló que revisarían los informes de las cuentas de Karina Oliva nuevamente, informes que ya habían sido aprobados. ¿Podría pasar algo similar en otros candidatos?

Volviendo al caso de la candidata Karina Oliva, hay que tener presente que ella participó en dos procesos eleccionarios, la primera votación de gobernadores regionales y dado que ella fue una de las dos mayorías relativas, pasó a la segunda votación de gobernadores regionales.

Esta última aún tiene su proceso de revisión de cuenta de ingresos de gastos electorales pendientes, todavía el servicio electoral no resuelve la declaración de ingresos y gastos de la señora Karina Oliva relativo a la segunda votación de gobernadores regionales, por lo tanto es un proceso que está en marcha.

Respecto de la primera votación de gobernadores regionales, el servicio electoral tomó conocimiento de antecedentes nuevos con posterioridad a la aprobación de esa cuenta y con cargo a esos nuevos antecedentes el servicio electoral está analizando y revisándolos para ver si corresponde tomar alguna acción o medida. Pero respecto de la segunda votación de gobernadores regionales, ese proceso de revisión está aun pendiente.

PDG en la mira

-En noviembre el Servel inició un Procedimiento Administrativo Sancionatorio por las denuncias que surgieron entre militantes y adherentes del Partido de la Gente por recursos transferidos a cuentas de los dirigentes del partido. ¿En qué etapa se encuentra este proceso?

Está en sus etapas iniciales, se están haciendo análisis, se va a escuchar a lo que tenga que decir las personas supuestamente involucradas en todo lo que usted señala.

Es importante recordar que estos procedimientos sancionadores tienen reserva legal, por lo tanto el servicio electoral está impedido de entregar detalles de dichos procedimientos hasta que no se resuelva finalmente. Una vez que se resuelven estos procedimientos pasan a ser de carácter público, pero antes de ello están amparados por una reserva legal. No es mas lo que podríamos decir por el momento.

-Hoy en día no existe una prohibición legal para que militantes de partidos políticos puedan ser proveedores de campañas, que fue lo que pasó en el Partido de la Gente.

No, no hay prohibición legal.

-Por lo mismo, ¿es un tema sobre el que se debería conversar y legislar?

Si, la verdad es que todo puede ser debatible, todo puede ser legislable. Esperamos que siempre la legislación que se dicte sea una legislación razonable, que se hace cargo de la realidad y los fenómenos de manera prudente porque la verdad de las cosas es que en partidos con un alto número de militantes, es perfectamente factible que entre ellos hayan algunos que estén en condiciones de prestarles servicios a los candidatos o candidatas en sus partidos, entonces pensar en una prohibición para ellos… bueno, podría ser, en definitiva esto es algo que tiene que regularse legislativamente.

Servel en la mira de JAK

-José Antonio Kast ha mostrado ciertas aprensiones por los resultados del domingo. De hecho, reiteró sus dudas en el recuento de votos en el caso que la diferencia con Gabriel Boric sea mínima. “Más que fraude, pueden haber errores”, dijo. ¿Qué está haciendo el Servel para asegurar que el proceso sea lo más transparente y democrático posible?

En primer lugar, en un proceso en donde hay una intervención importante de personas, la posibilidad de que se cometa algún error es una posibilidad que está siempre presente. Pero ese no es el drama, no es el problema, porque estos errores que se puedan cometer el día de la transmisión de los resultados, el domingo en la noche, ese proceso es revisado en dos instantes posteriores en los colegios escrutadores y finalmente en el tribunal calificador de elecciones.

Por lo tanto, si ha habido algún error, que no se puede descartar porque, reitero, este es un proceso con una alta participación de electores y de un número altísimo de personas que participan en los locales de votación y la transmisión de los datos, esos errores podrían darse, podría haber algún error. Pero lo importante es que ese error no llega a consumar una situación de resultado alterado o de resultado irreal, toda vez que esta instancia de los colegios escrutadores y el tribunal calificador de elecciones, que son instancias que están en perfectas condiciones de detectar cualquier error que se haya producido en la transmisión de los resultados y poder rectificar esos errores.

-Resumiendo, posibilidades de errores, por supuesto que puede haber una posibilidad de error. ¿Cuales son los antídotos frente a ello? Hay una instancia de colegios escrutadores y hay una instancia del tribunal calificador de elecciones que se dan perfectamente cuenta, que detectan perfectamente bien esos errores, y por lo tanto pueden proceder con la rectificación del caso.

-Considerando todo el trabajo y la logística que implica una elección de este tipo, ¿le duele de alguna manera que se hagan este tipo de cuestionamientos en los días previos a una elección?

Bueno la verdad es que siempre seria mejor no tener, no escuchar ni leer este tipo de cuestionamiento porque hoy día vivimos en una sociedad muy permeable a este tipo de comentarios, por lo tanto, estos comentarios tienen algún efecto en el sentido de crear cierto nivel de inseguridad o desconfianza en procesos que son muy rigurosos, en procesos que son muy controlados, en procesos que son muy supervisados.

Y en última instancia como le decía, frente a la posibilidad real de que se cometa un error humano, este sistema tiene mecanismos y vallas perfectamente diseñadas para detectar esos errores y rectificarlos. Por lo tanto estos comentarios seria preferible que no existieran, sin duda.