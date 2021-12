Purcell: Impresentable que la persona elegida mejor del hockey nacional no sea jugador chileno

Pablo Purcell es subcapitán y seleccionado nacional de hockey en césped masculino , y como todo deportista chileno esperó ver los resultados del reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos. Esto en la lógica que siempre se ha entendido que los profesionales de los medios analizan y buscan al mejor, más allá de las notas de prensa que pudieran haber hecho, sino las características propias del jugador en las distintas disciplinas. Sin embargo, este año la alegría de Purcell no fue la misma. Ya que cuando nombraron al ganador de su disciplina era un completo desconocido . Dicho de otra forma, el elegido mejor jugador del hockey nacional no es jugador de hockey chileno.

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el subcapitán de hockey reveló varios detalles de lo que podría haber pasado respecto al premio que se le otorgó a un desconocido.

Aunque sí felicita “a los deportistas que salieron elegidos como los mejores en sus disciplinas. Como seleccionado entiendo el tremendo esfuerzo que hacen para lograr sus metas y encontrar un espacio en la prensa para darse a conocer y que todos se enteren de sus logros y desafíos. Ser nominados por el CPD Chile es un gran apoyo para las carreras deportivas y agradecemos cualquier reconocimiento que los medios puedan realizar”.

-Este año el elegido fue Pedro Schimdt ¿Quién es él y por qué cree que fue elegido

No sabemos quién es Pedro Schmidt. Preguntamos en distintos grupos de “hockeyistas” y a la Federación de Hockey Césped para saber si es un jugador de categorías menores y tampoco tenían registro.

Investigamos un poco más y nos dimos cuenta de que el CPD Chile basó su decisión en una noticia del Panamericano Junior de Hockey 2021 en la que, erróneamente, se hace referencia al arquero chileno utilizando el nombre del arquero argentino “Pedro Schmitt”.

-¿Por qué crees que sucedió el error? ¿Crees que esto hubiera sucedido en un deporte que tiene mayor visibilidad en el país como el fútbol, tenis o golf?

Ese es exactamente el problema: si este premio depende de la visibilidad que tengan los deportistas, entonces seguiremos en un círculo vicioso cada vez que se priorizan deportes que “venden” más por sobre los muchos otros en los que Chile compite a nivel local e internacional. En el hockey Césped Masculino tenemos a jugadores en reconocidos clubes europeos y seguro no estuvieron en la nómina de este premio porque nunca han tenido esta visibilidad.

-¿Qué significa que las personas que cubren este tema no conocen a los deportistas chilenos?

Creo que esta situación muestra el poco profesionalismo que le da el CPD Chile a este premio al momento de votar por los deportistas.

Me pregunto de dónde saldrán los candidatos de deportes “menos conocidos” y cómo se informarán a la hora de votar. Peor aún, en la noticia intentan dar validez a su premio diciendo que esta distinción es “otorgada (a los deportistas) por quienes siguen a diario su trayectoria, reconociendo rendimientos técnicos, logros y objetivos alcanzados durante el año.” De no ser por este error en la noticia del 28/8 donde confunden al arquero chileno con el argentino, no nos entraríamos de esta “metodología de elección”.

Es una lástima que algunos periodistas deportivos no entiendan el rol fundamental que tienen en el apoyo al desarrollo de otros deportes –me refiero a los que no son fútbol– y sigan enfocándose sólo en lo que “vende”. Es momento (hace tiempo) de darle visibilidad a todos aquellos torneos y competencias para los cuales los deportistas seleccionados nacionales dedicamos nuestras vidas por dejar en alto la bandera de nuestro país, sabiendo que sólo se enterarán nuestras familias y amigos cercanos.

Solo les pedimos que, así como nosotros nos esforzamos en cada entrenamiento, ellos se esfuercen por averiguar por quién votan y, si fuera posible, cubrir los logros (y derrotas) que obtenemos en nuestras disciplinas.

-¿Crees que esto puede cuestionar y re evaluar este tipo de reconocimientos?

¡Sin duda! Espero que el CPD Chile asuma que esto no es un “error de tipeo” sino que un error estructural en el sistema que tienen para hacer estas votaciones. Especialmente en período de elecciones presidenciales, donde hay que informarse antes de votar, es impresentable que la persona elegida del Hockey Césped Masculino no sea jugador de hockey césped chileno y que haya surgido su nombre a raíz de un error de otro periodista en la noticia antes mencionada.

Este premio es muy importante para nosotros. Tener un Cóndor en el equipo es un apoyo anímico gigante y es de las pocas instancias que tenemos para darnos a conocer y nos reconozcan. Tiene que seguir existiendo este premio, pero haciendo las elecciones de forma responsable.

-En enero se juega la Copa América de hockey, luego de lo sucedido ¿Esperan un mayor reconocimiento del mundo deportivo?

Espero que los periodistas deportivos se atrevan a cubrir el hockey sobre césped y los tantos otros deportes en los que nuestro país es representado internacionalmente. Espero que estén cubriendo en la Copa América a disputarse en Santiago, desde el 19 de enero 2022, que investiguen de nuestro deporte y de quiénes somos los que día a día nos esforzamos por dejar a Chile en lo más alto. En esta Copa América vamos por 2 cupos al Mundial y necesitamos del apoyo de todos, cada uno desde su rol: nuestras familias y amigos están día a día con nosotros y estarán en las graderías en enero. ¿Dónde estarán los periodistas?

Al consultar lo ocurrido al CPD, el presidente Danilo Díaz explica que “es un error que ocurrió a partir de la recopilación de información de los colegas que nos colaboran en la revisión de antecedentes. En la web de la federación, que les entregamos, viene una información que da a entender que un jugador fue la figura del torneo, pero no es chileno. Ayer se comunicó con nosotros la empresa que asesora comunicacionalmente a la federación y nos hizo ver el error. La federación nos entregó los datos y ya tenemos definido el ganador del mejor hockista césped de 2021”

Y revelaron que el deportista ganador del reconocimiento en hockey sobre césped 2021 se trata de Andrés Pizarro, capitán de la Selección Masculina Sub 21.