El análisis de Beatriz Roque, politóloga: La polarización está en la élite

Este domingo se llevará a cabo un histórico proceso electoral para elegir a quien liderará la conducción de Chile por los próximos cuatro años. Esto, en el marco de una convención constituyente que comenzó a trabajar casi dos años después del estallido social.

Pese a las crispaciones políticas que se han visto en el último tiempo, la polarización estaría más presente dentro de las élites del país. Así lo indica Beatriz Roque López, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Ciencia Política mención Gobierno y Políticas Públicas en la misma casa de estudios.

A su vez, la docente de la Universidad Diego Portales aborda el manejo de los candidatos a pocas horas de saber quien asumirá el cargo máximo de la nación, o en su defecto, quienes pasarán a una posible segunda vuelta.

¿Elecciones polarizadas?

-¿Cómo analiza estas elecciones? Hay quienes sostienen que serán las más polarizadas del último tiempo.

Me parece súper relevante mencionar que no contamos con evidencia suficiente para sostener que existe polarización fuerte dentro de la sociedad, sino que lo que se puede observar en general es que los niveles de polarización suelen estar más altos dentro de las élites, dentro de las personas que suelen discutir más y conversar más sobre política, que están atentas a los debates, que tienen discusiones en Twitter, que siguen las columnas de los diarios de mayor tiraje nacional.

Por tanto, respecto a las mediciones sobre polarización, para tener afirmaciones adecuadas, es importante poder tenerlas en un contexto en donde podamos analizar a la ciudadanía en general. Ahora, el problema de esto es que en Chile contamos con un sistema de voto voluntario con inscripción automática, por lo tanto, las personas que asisten a votar son las personas que usualmente tienen mayor interés en la política. ¿Qué quiere decir esto? Que son las personas que están más interesadas, que siguen los debates, las discusiones, que se informan más. Eso significa que quizás podríamos conservar algún tipo de elección polarizada efectivamente, pero eso no significa que la sociedad se encuentre polarizada en este momento.

Por otra parte, la polarización que se puede observar acá en Chile, por ejemplo poniéndonos en el escenario de que avanzara Gabriel Boric y José Antonio Kast, sería una polarización más bien asimétrica, porque no nos encontramos con dos polos ideológicamente opuestos, sino que nos encontramos con un proyecto de ultra derecha y un proyecto de izquierda más parecido a una social democracia antes que a una ultra izquierda.

Por lo tanto, conceptualmente, nos referiríamos a una polarización asimétrica, en donde uno de los dos polos efectivamente no está tan atrincherado ideológicamente. De hecho, si las encuestas nos sirvieran como un vaticinio por decirlo así, considerando que hay muchos reparos al respecto, nos encontraríamos con que Eduardo Artés ideológicamente si representaría quizás más un polo de izquierda, pero ahí vemos que ese mismo polo de izquierda no hace tanto eco en las personas que responden estas encuestas y en los posibles votantes, a diferencia de lo que pasa con Gabriel Boric, quien en términos ideológicos se encuentra en una izquierda un poco más al centro que Artés. Es importante hacer esa distinción, que efectivamente podemos encontrar estos resultados que parecieran ser polarizados, pero eso no significa que sean dos extremos ideológicos.

Posiciones marcadas

-José Antonio Kast se ha esmerado en aclarar que él no es de ultra derecha.

Lo interesante que me parece analizar de la figura de Kast, considerando que he trabajado mucho sobre esto, analizando su programa y propuestas, es que una cosa es lo declarativo y otro es lo que está en el programa, y precisamente en el debate quedó en la opinión pública que no había un manejo tan profundo de su programa, por lo tanto, las ideas que él propone responden a ideas de ultra derecha.

Por ejemplo, promover la persecución de activistas de izquierda, efectivamente es una idea de ultra derecha. Proponer que a la gente la puedan detener en sus propias casas y llevarlas a centros de detención que no sean los centros policiales, no es algo que esté relacionado con la democracia, no habla de principios universales de democracia, de comprender la pluralidad como un eje del sistema político.

Hay varias propuestas que nos pueden hacer ruido, como por ejemplo cerrar centros de pensamiento como la facultad latinoamericana de ciencias sociales que además tiene una tremenda trayectoria, no sólo en Chile sino que en toda América Latina. Cerrar centros de pensamiento, perseguir a sus opositores políticos, negar las atrocidades que ocurrieron en la dictadura cívico-militar en Chile, sin lugar a dudas lo posicionan en un eje extremo, a diferencia de otros candidatos.

-Considerando todo esto, ¿cómo se podría explicar el alza que ha tenido en las encuestas en los últimos meses?

Sería un poco precipitado decir que a partir de la crisis social de 2019 pensáramos que en Chile la gente comenzó a ser principalmente progresistas y que hubo un cambio de paradigma absoluto, porque efectivamente vimos movilizaciones súper masivas, el plebiscito también demostró aquello, la elección de la convención constitucional también demostró un resultado distinto al que se esperaba.

No obstante, también hay grupos de la población que tienen ideas relacionadas con la derecha y que se han sentido más llamados a hacerse parte del programa de José Antonio Kast, porque además la candidatura de Sebastián Sichel quizás no ha podido responder a ese electorado de derecha que efectivamente existe en el país, entonces esa estrategia de apuntar ni a la izquierda ni a la derecha, no necesariamente tiene eco en la sociedad, y quizás ahí en tratar de apuntar a un centro amplio a la gente que no está tan politizada se pierde del electorado base de la derecha.

Candidatos y las encuestas

-Hablando de Sebastián Sichel, ¿a qué se atribuye su caída en las encuestas?

Yo creo que son varios factores. Tiene que ver con el desempeño de los debates, con la vinculación con financiamiento irregular de la política, la vinculación con los retiros después de haber abogado por no sacarlos, entonces de repente no queda muy claro cuál es su figura. Se nos presenta quizás un candidato que debiese tener ciertas características y su actuar no va por esas, y eso sin lugar a dudas puede generar asombro, por decirlo así, en la población.

Pero yo pienso que tiene que ver también con la estrategia de campaña que decidió tomar, esta estrategia de “no soy ni de izquierda ni de derecha”, o “soy de centroderecha”, además de debates en los que no hubo un desempeño tan claro, donde no logramos identificar hacia donde estaba yendo. Es un conjunto muy diverso de acciones y contextos que han generado que Sebastián Sichel quizás en las encuestas no aparezca en una muy buena posición.

Ahora, hay que hacer un punto: las encuestas electorales no están diseñadas metodológicamente para medir electorado, por varios motivos. En primer lugar, el voto voluntario dificulta que cualquier tipo de medición acierte un resultado, entonces con las encuestas también hay que tener en consideración que miden opinión pública en un contexto específico. Por lo tanto, no necesariamente miden que esas personas vayan a votar, y también hay que considerar que en los mismos informes de las encuestas hay que revisar con detención cómo se ponderan los resultados.

Por ejemplo, sabemos que en Chile, especialmente en la Región Metropolitana, la gente de las comunas con menores niveles socio-económicos votan en menor medida que las personas que viven en comunas con mayores niveles socio-económicos, por lo tanto es importante que el análisis de los datos sea ponderado, que tenga esa perspectiva, y por otro lado no pensar que necesariamente estas encuestas buscan predecir el resultado de una elección.

-Considerando los temas que se han tomado la agenda en los últimos días, como lo ocurrido con Karina Oliva, ¿se podrían haber visto afectadas algunas candidaturas como por ejemplo la de Gabriel Boric?

Es una buena pregunta porque sin duda puede tener efectos en la candidatura, y también en general. No obstante, pienso que la respuesta que se dio en términos mediáticos al conocerse el reportaje de Ciper, es una respuesta distinta a la que estamos acostumbrados a ver en casos como de financiamiento irregular de la política.

Si pensamos en otros casos sumamente mediáticos en Chile, veríamos que los representantes de esos partidos no necesariamente marcaron una diferencia o dejaron de apoyar a las personas que estaban siendo investigadas. En este caso, se ha mostrado mucho en redes sociales así como también en medios de comunicación, que se marcó un límite frente a lo aceptable y lo inaceptable en cuanto al financiamiento. La posición de Boric en los medios ha sido la de pedir explicaciones y, de cierta manera, hacer una distinción entre esa forma de financiamiento político o de que esas no son las formas en que ellos realizan la política.

Me parece interesante poder mirar si efectivamente esta crítica que se está haciendo de manera bien transversal en el Frente Amplio y Apruebo Dignidad va a ser sostenida en el tiempo y cómo esto quizás se va a poder regular de otra forma, a cómo van a plantear salidas distintas o formas diferentes de hacer política que es lo que este grupo de hace bastante tiempo ha estado proponiendo.

-¿Las diferencias a las que alude tienen que ver con lo que pasó anteriormente, por ejemplo, con las boletas ideológicamente falsas?

Claro. Este caso es distinto porque los servicios de asesoría que paga Karina Oliva, según lo que entiendo, efectivamente se realizaron. Ahora, los montos son llamativos.

-Los montos y los plazos.

Exactamente. Los montos, los plazos, las declaraciones que vimos en televisión en las que dentro de las justificaciones, se observaban inconsistencias con lo que el Servel permite, por lo tanto es importante hacer un punto sobre aquello, sobre la importancia del financiamiento de las campañas políticas, de revisar esos financiamientos, de contar con puntos de vista críticos para analizar las formas en las que se distribuyen esos dineros.

Además hay que considerar que el Servel no paga la plata por voto directamente a los candidatos sino que hay que hacer una rendición, y posteriormente se hace la devolución de dinero. Por lo tanto, es bien típico esto de que los candidatos cuenten con servicios y boletas por pagar. Ahora, como conversábamos, los montos y los plazos son llamativos.

Manejo en los debates

-Independiente del espectro político, ¿hay algún candidato al que haya visto más seguro en sus respuestas en los debates ante los emplazamientos de los demás?

A mí me parece que quién no ha salido favorecido seguro en el último debate, el que además marcó una diferencia con respecto a sus debates anteriores, fue José Antonio Kast. Creo que el debate no le jugó a favor, no supo responder adecuadamente a las preguntas tanto de los periodistas como de los otros candidatos. Yo creo que hacer un punto ahí es súper relevante, lo que me podría llevar a responder lo que me mencionas. En una de las réplicas que hace Boric a Kast, que incluso fue verificada por Fact Checking, lo lleva a leer su propio programa en un debate transmitido por todos los canales.

En el caso de Boric, él cuestiona profundamente lo que pasa con las propuestas que hace Kast frente a las mujeres, género y disidencias sexuales. Por otro lado, Macarena Pizarro también puso un punto sobre temas ambientales en los que también el candidato (Kast) ha planteado, dentro de sus programa, ideas que tampoco van en sintonía y que tienen ver con desconocer en cierta medida que efectivamente hay una crisis climática, hay un párrafo en su programa en el como que se pide evidencia la crisis climática teniendo en consideración que el mundo científico ya superó ese debate. Entonces, al quedar expuesto de esa forma sin conocer su programa y tratando de responder o salir del paso de la forma que lo hizo, yo creo que lo dejó posicionado no de la mejor manera en el último debate antes de las elecciones.

Voto joven

-A su juicio, ¿qué tan determinante será el voto del electorado joven?

Yo pienso que el voto de los jóvenes siempre es muy importante, y que además hemos visto en las últimas elecciones que es un voto que, se estima, ha estado creciendo. Y está bien relacionado con lo que ha ocurrido en los últimos dos años en el país desde las protestas de octubre de 2019, que sin lugar a dudas tienen una relación muy cercana con las protestas del movimiento feminista, del movimiento estudiantil, las protestas relacionadas con el medio ambiente. Por lo tanto, sin duda que el voto de los jóvenes y las jóvenes va a tener mucha importancia dentro de este mismo proceso.

Ahora, yo creo que hay otro factor que también es muy relevante que tiene que ver con el voto de las comunas que usualmente votan menos, también el voto de las regiones. Como te decía en un comienzo, si votara la mayor cantidad de gente, es muy probable que viéramos tendencias más hacia el centro, o si votaran más gente de la que usualmente lo hace, sin lugar a dudas tendríamos decisiones más representativas en cuanto a lo que la ciudadanía espera para el país.