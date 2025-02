Sierra Bella: Dueño de la clínica, Felipe Sánchez, solicitó su sobreseimiento definitivo del caso

El representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA, sociedad propietaria de la ex Clínica Sierra Bella, Felipe Sánchez, solicitó su sobreseimiento definitivo en la causa. A través de un escrito al que accedió Radio Bío Bío, dio a conocer su argumentación para pedir la medida. En el documento, señala: “Con el paso del tiempo, he decidido que un tribunal imparcial y justo evalúe los antecedentes en su totalidad para demostrar que jamás he incurrido en irregularidad alguna, como se acusó públicamente” y que “la investigación acreditó que los dineros con que se compró el recinto estaban respaldados y provenían del fruto de años de trabajo”.