"Rodeo arreglado": denuncian a hijo de ex ministro Alfredo Moreno por trato privilegiado

Miembros de la Federación del Rodeo chileno acusaron a su presidente, Alfredo Moreno Echeverría, de perder intencionalmente en una competencia para favorecer a su hermano en la clasificación. La denuncia llegó hasta la Corte de Apelaciones tras el rechazo de tramitarla por parte del Tribunal de Disciplina, con socios alegando ilegalidad, discriminación y favoritismo hacia la cabeza del organismo, hijo del tres veces ex ministro de Sebastián Piñera que lleva el mismo nombre. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío entrega los detalles.

El pasado 19 de noviembre la página “VAR del Rodeo Chileno”, plataforma en la que con más de 21.000 seguidores se discuten polémicas en el deporte, subió un video en que se veía a Alfredo Moreno Echeverría (42), presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, corriendo en el Club La Pintana junto a su compañero Luis Eduardo “Negro” Cortés, también conocido como “Don Lalo”, empleado de Moreno.

Con un día soleado, risas de niños disfrutando del evento y la cueca Salud y al Seco de Carmencita Valdés sonando de fondo, el ambiente de la grabación en vivo de la competencia era festivo. Sin embargo, los más de 90 comentarios no lo son. Y es que acusan a Moreno Echeverría y al “Negro” Cortés de haber realizado una práctica penalizada en el reglamento: haber “dado la pasada”, o sea, perder con querer para favorecer a alguien más, en este caso, a su hermano Francisco, quien en esa competencia necesitaba salir primero para avanzar a clasificatorias, con Alfredo ya clasificado.

Sin embargo, Alfredo no fue penalizado, de hecho, la denuncia ni siquiera fue tramitada por el Tribunal de Honor (organismo autónomo de la Federación encargado de juzgar las infracciones a la disciplina), acción que, entre socios de la Federación, atribuyen al rol que tiene Moreno Echeverría dentro de la institución, y sus lazos políticos fuera de esta.

De tal manera se lee en los comentarios de la publicación que tiene sobre 34 mil visualizaciones, con frases como: “La corrupción llegó al rodeo hace rato”, “dar la pasada está penalizado, y cuando lo hace cualquiera le caen las penas del infierno” y “presidente dando mal ejemplo. Si Ud. no necesita los puntos, no vaya a correr”.

Y es que el jinete cuestionado y su hermano corren los caballos del gran criadero Palmas de Peñaflor, cuyo dueño es su padre, Alfredo Moreno Charme (68) quien fue ministro de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas bajo las administraciones de Sebastián Piñera Echeñique, además de ser primo del ex Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme.

Asimismo, Alfredo Moreno junior no se ha quedado afuera del mundo político, integrando en 2021 y 2022 la Convención Constitucional tras ser electo como independiente pero con cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la Región del Maule, siendo una de sus banderas el reconocimiento a las tradiciones chilenas, entre ellas, los deportes criollos.

Hoy, la discusión se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que uno de los socios de la Federación, Max Bravo Vergara, ingresara un recurso de protección en contra de la organización liderada por Moreno Echeverría alegando un trato privilegiado al presidente y discriminación al no aceptar la denuncia ingresada ante el Tribunal de Honor en su calidad de deportista miembro de la Federación, buscando que se tramite e investigue la acusación.

En el mismo recurso, Bravo repara sobre la gravedad de la falta ética, que está regida por el Estatuto del Comité Olímpico de Chile del que forma parte la Federación, punto que preocupa a sus miembros, por enfrentar la organización el riesgo de ser expulsados de la institución si se advierten hechos de corrupción.

Un rodeo arreglado

“Palmas de Peñaflor tuvo un fin de semana redondo”, así tituló Caballo y Rodeo, portal oficial de la Federación del Rodeo Chileno, la nota es la que se comunicaron los resultados del Rodeo Provincial en 3 Series Especial del Club La Pintana, de la Asociación Santiago Sur.

Así, se describe cómo fueron Francisco Moreno y Ramiro Pavez quienes montando los caballos “Canciller” y “Qué Tanto” ganaron la jornada, sumando “harta ilusión de lograr un cupo para los Clasificatorios, luego que obtuvieron el siempre anhelado requisito”. El “requisito” es una de las condiciones para poder entrar a los Clasificatorios que, junto a la suma de ciertos “puntos”, te da la puerta de entrada para los Clasificatorios. Con esta competencia ganada, la pareja de jinetes ya tenía la traba más difícil superada, con solo la necesidad de sumar algunos puntos más, lo que no necesariamente involucra ganarle a todos en la competencia.

Es aquí donde habría intervenido Alfredo, quien corría junto a su compañero posterior a la participación de su hermano y que, de haber tenido un buen rendimiento, dejaba a Francisco segundo en el podio. Sin embargo esto no ocurrió, y a pesar de haber tenido un buen rendimiento a lo largo de la competencia, en la última instancia estos fallaron, acusándose de haber errado puntos intencionalmente, “dándole la pasada” a la otra pareja y manipulando así el resultado de la competencia.

Un acto discriminatorio

En el recurso ingresado el pasado jueves 2 de enero se acusa que el Tribunal habría desechado de plano la denuncia, entregando como razones que quien la ingresó no tendría “legitimidad activa”, o sea, la capacidad para actuar como demandante en el proceso, acto considerado ilegal, arbitrario y discriminatorio.

A lo largo de las 17 páginas, Bravo inicialmente indica que habría existido una incorrecta interpretación de los estatutos para rechazar su denuncia, al indicar estos que el Tribunal de Honor “podrá” iniciar el proceso que emane de ciertas figuras, entre las que no se encuentra un socio de la federación que no sea parte del Directorio, existiendo justamente la discusión sobre la palabra “podrá” que, de acuerdo a la argumentación, no excluiría de base a las figuras nombradas.

En segundo lugar, se argumentó que la Federación está obligada a cumplir los estatutos del Comité Olímpico, entre los cuales se encuentra el código del Movimiento Olímpico sobre Prevención de Manipulación de Competiciones, que propone un marco jurídico para, entre otras cosas, sancionar la manipulación de las competiciones deportivas.

De tal manera, de acuerdo a miembros, les preocupa que si denuncias de este tipo son dejadas pasar por el Tribunal, sobretodo involucrando al mismo Presidente de la Federación, puedan ser penalizados o incluso expulsados del Comité Olímpico, carta que podría ser utilizada políticamente en proyectos para eliminar el rodeo como actividad deportiva.

Finalmente, el denunciante argumenta que “el acto que se impugna constituye en sí mismo un acto discriminatorio, ya que la negativa de acoger a trámite mi denuncia, realmente es un arbitrio para privilegiar al Presidente de la organización deportiva eximiéndolo de rendir cuenta ante la falta cometida”. Asimismo, acompaña el recurso de resoluciones de otros casos disciplinarios similares en los cuales se les dio curso a la tramitación sin encontrarse el denunciante en el artículo del estatuto que indica de parte de quienes se “podrá” recibir acusaciones, incluso en el caso de denuncias enviadas de forma anónima.

El último movimiento de la causa fue el pasado miércoles con la segunda solicitud por parte de la defensa de la Federación de ampliar en 10 días hábiles el plazo para responder al recurso, sin haber sido respondido aún por la Corte de Apelaciones.

Consultados por Radio Bío Bío, desde la Federación del Rodeo, presidida justamente por Moreno Echeverría, afirmaron estar en conocimiento del recurso de protección y comunicaron que el Tribunal es una “institución autónoma e independiente respecto de los demás órganos de la Federación, y como tal, dicta sus resoluciones con apego a las normas reglamentarias y estatutarias”. Asimismo, reconocieron “el legítimo derecho que tiene cualquier socio a reclamar y a interponer los recursos que estime oportunos”.

Por su lado, desde el Tribunal indicaron que estando el recurso actualmente en tramitación ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago y recayendo en una resolución del Tribunal, este se encuentra inhibido de pronunciarse al respecto.