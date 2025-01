"Es lo de Álvaro": las pruebas con que fiscalía busca dejar preso al menor de los hermanos Jalaff

La Fiscalía Metropolitana Oriente volvió a la carga. Este martes, el organismo persecutor presentó un recurso de apelación con el objetivo de que Álvaro Jalaff, imputado en el caso Factop, sea enviado a prisión preventiva.

En una presentación de 26 carillas, firmada de su puño y letra, el persecutor jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Miguel Ángel Orellana Pérez, reprochó la decisión de la jueza Cheryl Fernández Albornoz, quien desechó los argumentos del Ministerio Público y decretó únicamente arresto domiciliario total y arraigo nacional contra el empresario, excontrolador del Grupo Patio.

En buenas cuentas, en su resolución del pasado 23 de enero la magistrada cuestionó la existencia del delito de lavados de activos que la fiscalía le imputó al menor de los hermanos Jalaff y desestimó la participación de éste en el soborno a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En este escenario, el Ministerio Público contraatacó y acusó que la jueza se “confundió” al analizar los antecedentes expuestos en la mega-audiencia que se prolongó por nueve jornadas en el Centro de Justicia de Santiago.

“Falta de fundamento”

Primero, respecto del delito de soborno, Orellana apuntó que existen numerosos antecedentes que vinculan a Jalaff en los pagos a Patricio Mejías Esparza, funcionario del SII que entregó información tributaria secreta de los Jalaff, a través de Leonarda Villalobos. Todo a cambio de dinero.

El propio servidor público reconoció haber realizado esas gestiones:

“Había un acuerdo estable respecto al dinero que se me pasaba”, atestiguó Mejías Esparza.

Marcelo Medina Del Gatto, asesor tributario y contable de Jalaff, también dio certezas del trato para que Villalobos consiguiera información.

“Recibí una instrucción de parte de Álvaro Jalaff para contactar a María Leonarda y pedirle ayuda en el levantamiento de información respecto al registro de las facturas que tenía Factop (…) Era habitual la realización de pagos en efectivo, por instrucción de Álvaro Jalaff, y no me correspondía hacer preguntas o seguimiento. En cuanto al pago a María Leonarda, recuerdo que previa instrucción de Álvaro Jalaff, realicé este pago en efectivo en dos oportunidades”, declaró.

En total, Mejías Esparza consultó en 39 oportunidades los antecedentes contenidos en el sistema interno del SII respecto de al menos dos de las sociedades de Álvaro Jalaff. Todas fueron durante 2023, mismo año en el que fiscalía asegura que le pagaron las coimas.

A juicio del fiscal, la jueza no fundamentó correctamente su resolución como exige el Código Penal en estos casos.

“Estamos frente a una resolución no menos importante, ya que se ocupa de resolver una medida cautelar. Es fundamental que la decisión se base en los antecedentes presentados, lo que implica al menos mencionarlos y realizar una adecuada valoración de los mismos. Esto es esencial para garantizar el debido proceso”, reprochó el persecutor.

Las propinas de Jalaff

Para justificar la configuración del lavado de activos por parte de Jalaff, la fiscalía sostiene que el imputado desvió dineros de origen ilícito a sus cuentas en el extranjero. “Por tanto, utilizó con ánimo de lucro dicho dineros, efectuando inversiones, comprando bienes muebles e inmuebles y pagando sus deudas”, subraya la apelación.

Entre los argumentos, figura la declaración de Daniel Sauer, fechada el 29 de noviembre de 2024. Aquí “se refiere al uso intensivo de dinero en efectivo por parte de Álvaro Jalaff Sanz, y como éste le proveyó altos montos”.

“A su pregunta, respecto a si Álvaro Jalaff me solicitó dinero en efectivo, puedo señalar que sí me lo solicitaba. A veces eran 5 o 10 millones. Me decía que era para ‘dar propina’ cuando iba al casino. También me pedía dinero en efectivo en dólares cuando él se iba de viaje, montos de entre 10 mil a 20 mil dólares”, afirmó Daniel Sauer.

Con el objeto de reforzar sus planteamientos, la fiscalía incorporó en su presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los dichos del propio Marcelo Medina del Gatto.

“En muchas oportunidades (los Jalaff) nos pedían cambiar cheques por dinero en efectivo de las cuentas de sus sociedades. En ocasiones concurríamos personalmente a los bancos acompañados de otras personas por seguridad y en otras se le pedía a Daniel Sauer que hiciera la gestión de cambiar el efectivo”, testimonió.

¿Los montos? “Fluctuaban entre los 1 a 15 millones de pesos. Desconozco en qué se utilizaron esos dineros”, acotó.

“Es lo de Álvaro”

Como respaldo de los dichos de Medina, el Ministerio Público adjuntó una conversación de WhatsApp entre el asesor de los Jalaff y Daniel Sauer. En el intercambio, este último envió una foto donde se ven varios fajos de billetes de $20 mil y $10 mil que suman varios millones de pesos.

—Es lo de Álvaro ¿a quién? —pregunta Sauer.

—A mí —respondió Medina.

“La resolución no se hace cargo de todos los antecedentes relatados por el Ministerio Público”, fustigó Orellana en su presentación.

A juicio del fiscal, se expusieron antecedentes que acreditan “la manipulación de registros contables, utilización de empresas para la emisión y recepción de facturas ideológicamente falsas; triangulación de dineros entre sus diversas empresas y cuentas bancarias; la utilización intensiva de dinero en efectivo; los traspasos de dineros a cuentas en el extranjero; y el ocultamiento y triangulación de dineros”.

Todas ellas, conductas enmarcadas precisamente en la ley que sanciona el lavado de activos.

En vista de todos estos antecedentes deberá ser la Corte de Apelaciones de Santiago la que defina si Álvaro Jalaff es o no enviado a prisión mientras dura la investigación en su contra.

De acuerdo al Ministerio Público, el perjuicio fiscal provocado por los hermanos Jalaff fue de $161 millones por impuesto de primera categoría y de $6.385 millones por global complementario, como acusó el Servicio de Impuestos Internos en una primera querella y en su posterior ampliación. En total, un detrimento a las arcas fiscales de $6.547 millones.

El propio Álvaro Jalaff remarcó su inocencia a su llegada a una de las jornadas de formalización. “Mis abogados van a esclarecer todos los hechos”, comentó el imputado.