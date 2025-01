Carlos Peña defiende a Clark: "El reproche de la CMF carece de justificación en el derecho chileno"

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, defiende al presidente de Azul Azul, Michael Clark, en un informe de 13 páginas donde desestima los cuestionamientos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la adquisición de acciones de la concesionaria. Peña señala que Tactical Sport no posee acciones de Azul Azul, por lo que no sería necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Este informe se utilizará en una reclamación de ilegalidad que Clark presentará en tribunales para argumentar que no necesitaba una OPA para tomar el control de Azul Azul. Además, se suma una disputa interna en Azul Azul, con la familia Schapira acusando a Clark de fraude en relación con la OPA, mientras se revela que Sartor S.A ofreció parte de la U como garantía para evitar una deuda. Clark desafía a los querellantes y sostiene que quienes hagan acusaciones falsas podrían cometer un delito.