Pedófilos ocultos en Chillán: fiscalía finalmente detiene a "brazo derecho" de depredador sexual

Tras antecedentes revelados por BBCL Investiga, la fiscalía finalmente decidió solicitar la detención de Daniel Fuentes Yáñez (61), implicado en una de las peores redes de pedofilia descubiertas en Chile.

Tal como informó esta Unidad de Investigación, Yáñez fue sindicado como el “brazo derecho” de M.A.O.B., teólogo que lideró las violaciones contra una menor de edad por más de una década y en las que participaron decenas de desconocidos.

La propia víctima calificó a Daniel como un “pedófilo” y “el peor de todos”. Otros condenados no sólo lo posicionaron en los ultrajes, sino también afirmaron haber sido reclutados por él y cometer los iliciticos en dos domicilios de éste.

Pese a ello, la fiscalía lo dejó fuera de la causa que condenó a M.A.O.B., su amigo, a cadena perpetua por los delitos de violación y abuso sexual en calidad de reiterados, además de otros 15 años de presidio por almacenamiento y producción de material pornográfico infantil.

—¿En cuanto al rol de Daniel, era la mano derecha de Miguel?

—Sí. Era su mano derecha. Se llamaban todos los días. Daniel lo llamaba a él —contó la víctima a BBCL Investiga.

“Yo no participé en nada de eso”

Mientras ocurrían los delitos, Yáñez mantuvo una vida “normal”: se desempeñó como técnico en enfermería en un cesfam de Chillán Viejo y nunca fue siquiera identificado en el expediente del Ministerio Público.

Sin embargo, tras las publicaciones de este medio, el ente persecutor decidió dejar a cargo de la causa al fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, en desmedro del abogado asistente, Richard Blanco Urra. Este último reconoció a BBCL Investiga no haber ordenado a la PDI periciar los teléfonos incautados a los detenidos, lo que pudo haber arrojado pistas de la participación de Daniel. Tampoco pidió a la policía buscar las casas del hoy imputado.

Pérez Nova, en tanto, apenas asumió el caso ordenó la revisión de todos los antecedentes contenidos en el expediente judicial. Todo terminó con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Chillán para concretar el arresto de Daniel.

Según información recabada por este medio, la captura se concretó este sábado tras la apertura de la nueva causa. Su control de detención ocurrió este domingo, ocasión en la que tribunal aceptó ampliar su aprehensión hasta mañana martes, tras una petición del organismo persecutor. Todo, a la espera de “diligencias pendientes” de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI, según informaron desde la fiscalía. La formalización está fijada para las 10:00 horas.

—Yo no participé en nada de eso. Nunca estuvieron en mi casa en esas condiciones (…) Yo daré mi versión a fiscalía de porqué razón conozco a las personas, pero no es la versión que usted me está diciendo —aseveró Daniel en una entrevista con este medio concretada dos semanas antes de caer detenido.