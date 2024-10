"Sabes que te puedo matar": fiscalía busca elevar cautelares de Tea-Time en causa por amenaza a mujer

“Baja el vidrio o te lo voy a hacer cagar, tu sabes que te puedo matar”. Ese habría sido el tenor de las amenazas que Camilo Castaldi Lira, alias Tea-Time, habría proferido en contra de una mujer que lo denunció ante la justicia.

En el marco del proceso judicial que se inició ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, el Ministerio Público ingresó un escrito buscando que se intensifiquen las medidas cautelares dictadas contra el cantante.

Tras ser formalizado el artista quedó con prohibición de acercarse o contactar a la denunciante, cuestión que habría incumplido. En efecto, ahora el tribunal podría dictar contra él medidas cautelares más gravosas. Firma en algún recinto policial o algún tipo de arresto asoman como opciones.

Sobreseimiento denegado

Fue el pasado 26 de abril cuando A.A.C.E. se acercó hasta la 2ª Comisaría de Carabineros de Santa Cruz para denunciar que el otrora vocalista de Los Tetas la había amenazado de muerte. Esto, mientras ella estaba al interior de su vehículo estacionada frente a su casa.

En este escenario, tal como BBCL Investiga anticipó que ocurriría, el 16 de septiembre se llevó a cabo la formalización del artista. En la audiencia, que duró 18 minutos y de la que Castaldi Lira participó de forma presencial, la fiscalía le comunicó los cargos que se le imputan: dos delitos de amenazas simples del artículo 296 número 3 del Código Penal.

Por su parte, la defensa privada del cantante le solicitó al tribunal que se decretara el sobreseimiento definitivo de su representado, argumentando que los dos hechos denunciados nunca ocurrieron. Sin embargo, dicha petición fue desestimada.

Cautelar más gravosa

En ese contexto y a solicitud del fiscal jefe de Santa Cruz, Lucio Ugas Machuga, el juez de garantía dictó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima tanto en su domicilio, como en su trabajo, lugar de estudio, vía pública o cualquier otro lugar que ella visite habitualmente.

En paralelo, de acuerdo con información recopilada por BBCL, se le prohibió comunicarse con ella por cualquier medio, sea por llamada o redes sociales, fijándose un plazo de investigación de 60 días.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la víctima puso en conocimiento de la fiscalía que el imputado habría quebrantado la medida cautelar. Específicamente, apuntan conocedores del proceso, Castaldi la habría intentado contactar por el teléfono.

A partir de esos antecedentes el Ministerio Púbico decidió la semana pasada solicitar al Juzgado de Garantía de Santa Cruz que fije una fecha para la realización de una nueva audiencia, esta vez con la intención de que se revisen las medidas cautelares impuestas.

Con todo, el que fuera líder de Los Tetas arriesga que se le impongan cautelares más gravosas que podrían ir desde firma periódica en algún recinto policial o incluso arresto domiciliario parcial o total. En el peor escenario para él, aunque improbable, podría decretarse prisión preventiva.

“Te vamos a romper los vidrios”

Según declaró la víctima ante la policía, dichos que posteriormente ratificó en la fiscalía, el 26 de abril de 2024 a las 12:50 horas Camilo Castaldi Lira se le acercó para amenazarla. Eso, mientras ella estaba al interior de su vehículo justo en el frente de su casa en Santa Cruz.

La mujer aseguró que el artista portaba un objeto contundente en una de sus manos cuando le dijo “baja el vidrio o te lo voy a hacer cagar, tu sabes que te puedo matar”.

Un segundo episodio de similares características, relatado por la mujer, habría ocurrido el 15 de mayo del 2024 a eso de las 15:30 horas. Ese día, afirmó A.A.C.E., Tea-Time llegó nuevamente hasta su domicilio esta vez acompañado de un sujeto que no pudo identificar.

En esa oportunidad, el músico habría golpeado con un fierro la reja del antejardín mientras le gritaba: “Si no sales vamos a saltar la reja y te vamos a romper los vidrios”, para luego decirle “abre la puerta maraca culia (sic), voy hacer lo que quiero contigo si no me das un millón de pesos, ya abusé de ti una vez, no cuesta nada hacerlo de nuevo”.

Tea-Time lo niega todo

Consultada la defensa de Castaldi, reafirmaron a BBCL Investiga que el artista jamás ha amenazado a la mujer que lo denunció, subrayando que ni siquiera estuvo en esa ciudad durante los días que supuestamente se materializaron los dos episodios.

“Tal como hemos señalado desde un primer momento, se trata de una investigación que se basa única y exclusivamente en la denuncia de una victima que, paradójicamente, es fanática del señor Castaldi y que lo ha estado acosando constantemente. Hechos constitutivos de delito perpetrados por parte de él no existen”, subraya el abogado Ignacio Pavón Verdugo.

Hasta ahora el tribunal no ha fijado la fecha para la realización de la audiencia de revisión de medidas cautelares, cuestión que podría concretarse en los próximos días.