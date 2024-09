Entre precariedad laboral y autos de lujo en venta: Kuwait cierra embajada en Chile

Este jueves 5 de septiembre, la embajada de Kuwait notificó a la Cancillería el cierre de su misión diplomática en Chile. La justificación sería un reordenamiento general de sus legaciones en el exterior. La salida de los árabes deja no sólo vehículos de alta gama a la venta, sino que denuncias de precariedad laboral de funcionarios chilenos que trabajaron informalmente para la representación kuwaití, a cargo del embajador Zeaid I. Alanbaie.

Kuwait cierra su misión diplomática en nuestro país. La notificación oficial llegó este jueves 5 de septiembre al Ministerio de Relaciones Exteriores, según confirmó a radio Bío Bío la dirección de comunicaciones de la Cancillería.

Pese a que se desconoce la razón de fondo, en el mundo diplomático aseguraron que se debe a un reordenamiento de todas sus misiones en el exterior. Las mismas fuentes señalaron que el cierre definitivo de la embajada es en octubre, la que se ubica en el sector oriente de Santiago, en calle San José de la Sierra N°445, comuna de Las Condes, y que está a cargo del embajador Zeaid I. Alanbaie.

En este contexto, los diplomáticos del país del Golfo Arábigo pusieron en venta los vehículos oficiales de la embajada, todos de color negro. Destacan autos de alta gama, como un Mercedes Benz S 500 del año 2017 con 43.950 kilómetros, a $45.390.000. De hecho, la delegación kuwaití elaboró un catálogo de los vehículos en venta.

Precariedad laboral para trabajadores chilenos

El cierre de la misión diplomática de Kuwait se da en medio de denuncias de precariedad laboral por parte de funcionarios chilenos que trabajan o trabajaron en la embajada.

Uno de ellos, que pidió resguardar su identidad, relató a radio Bío Bío que en ocasiones se vieron obligados a firmar papeles escritos en árabe o en inglés, por lo que no entendían el contenido. Además, pese a que firmaban, no les entregaban copia.

Otro funcionario, también bajo anonimato, agrega que trabajaban sin contrato laboral, por lo que carecían de cotizaciones previsionales y de salud. El sueldo lo recibían a través de cheques que luego giraban en dólares, no en moneda nacional.

“Siempre fue así”, asegura.

Y agrega: “Después teníamos que cambiar la plata”.

Visto que estaban en completa informalidad, cuando comenzó la pandemia no estaban en condiciones de emitir permisos sanitarios para transitar por la capital y dirigirse a la embajada. Los funcionarios chilenos relatan que esto no era considerado por la misión kuwaití, y los diplomáticos los amenazaban con despidos si no se presentaban a trabajar.

Tuvieron, incluso, un episodio en que un vidrio de una ventana se reventó en las manos de unos funcionarios, quienes resultaron con importantes heridas tratadas de emergencia en el SAPU de Lo Barnechea. Pese a que fue en pleno horario laboral –y por tanto, un accidente de trabajo–, la embajada no realizó la cobertura respectiva.

“Les pagamos para que ustedes vean cómo solucionan estos temas… eso nos decían”, asegura un chileno.

Uno que hizo público sus molestias fue Francisco Román, quien trabajó como jardinero en la legación desde 2016, pero fue despedido sin expresión de causa en 2021.

Cuando esto ocurrió, según consignan medios como Interferencia y La Hora, constató que la embajada de Kuwait le debía imposiciones y el pago de seguro de cesantía en al menos tres años.

Acudió a la justicia y consiguió una indemnización de 15 millones de pesos, pese a que la misión del país árabe intentó eximirse del pago aduciendo inmunidad diplomática.

Radio Bío Bío intentó contactar, sin éxito, a la embajada de Kuwait.