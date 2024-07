Narcocorridos en la mira: Contraloría exige normas de conducta para eventos culturales municipales

La Contralora (s) General de la República, Dorothy Pérez, emitió un instructivo detallando las directrices que deben seguir las municipalidades al organizar eventos culturales y de esparcimiento. La normativa enfatiza la necesidad de alinear estos eventos con las buenas normas de conducta, asegurando que no se entorpezcan las funciones municipales ni se desvíen recursos para fines no autorizados. En resumen, no se podrá tener shows de narcocorridos o géneros urbanos explícitos de narco pagados con dineros públicos.