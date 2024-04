El informe de las empresas y fundaciones de la USACH que advierte una crisis financiera en el futuro

Una auditoría externa, entregada en enero de este año a la Dirección Ejecutiva de las empresas y fundaciones de la Universidad de Santiago, alertó que, de no tomarse medidas, podrían enfrentarse a un proceso de liquidación. Samuel Navarro, Director Ejecutivo, explicó a Radio Bío Bío que el informe no indica una crisis inminente, sino que señala la posibilidad de una crisis financiera si no se toman medidas, las cuales ya se están implementando. Sin embargo, no son pocas las fuentes ligadas a la casa de estudios que advierten respecto a la necesidad de una revisión del uso de las platas.