Bancorp: la sociedad que los hijos de Piñera deberán mantener después de su muerte

En los registros del Diario Oficial, se puede observar que en febrero de 2023, es decir, hace casi un año, los cuatro hijos del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, en calidad de únicos socios de Inversiones Bancorp Limitada, modificaron la sociedad respecto de la perduración de esta. “Esta tendrá una duración de 10 años a contar de la fecha en que se produzca el fallecimiento de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique”. Ese día llegó. Y ocurrió este martes. Tanto el ex mandatario como la ex Primera Dama, salieron de Bancorp en junio de 2017, cuando Piñera buscó llegar a La Moneda por segunda vez.