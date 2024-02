Rojas Vade no sólo mintió: incumplió condición mínima de pena sustitutiva y peligra su libertad

Ad portas de purgar su pena, la Unidad de Investigación de BioBioChile advirtió que Rodrigo Rojas Vade no ha cumplido con las condiciones mínimas que le impuso la justicia para poder pasar su sentencia fuera de la sombra de la prisión. Tras las preguntas de BBCL Investiga, Gendarmería ingresó un escrito al tribunal denunciando el incumplimiento del exconvencional, cuya libertad peligra de no responder ante el juzgado. Desde el entorno del condenado por estafa aseguran que la no presentación de los documentos podría obedecer a un simple olvido.