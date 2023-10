La agenda de Bárbara Figueroa en Argentina: Visitas de alcaldes y reuniones por temas de DDHH

217 actividades son las que realizó la ex embajadora de Chile, Bárbara Figueroa, entre enero y agosto del presente año, esto es sólo lo que quedó en registros públicos. Si bien buena parte de las citas fueron saludos protocolares y reuniones con autoridades locales, el foco de recepciones estuvo en recibir connacionales en tierras bonaerenses. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió al hora hora de la agenda “diplomática” de la ex autoridad, en que aparecen nombres como los alcaldes Daniel Jadue y Felipe Delpin. Además, 14,8% de su agenda estuvo relacionada a Derechos Humanos y solo un 4,6% fueron definidas como política o difusión comercial de Chile.

Las nominaciones del Presidente Gabriel Boric en materia diplomática han dado de qué hablar desde el mismo 11 de marzo de 2022. Entre los designados estuvieron los perdedores de las últimas elecciones y los amigos personales de altos representantes del Socialismo Democrático o de la extinta lista de Apruebo Dignidad.

Ejemplo de ello, fue la salida de la representante de Chile en Londres, Susana Herrera, que tuvo un paupérrimo desempeño y que derivó en que Cancillería le pidiera la renuncia.

Pero dentro de los perdedores de elecciones que fueron nominados en sillones generosamente pagados, estuvo como representante diplomática de Chile en Argentina Bárbara Figueroa. La militante del Partido Comunista, ex presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y candidata al primer proceso constituyente, donde perdió con 10.153 votos, ocupó el cargo de embajadora hasta el pasado 24 de septiembre, luego de haber sido ungida como secretaria general del Partido Comunista.

Sin embargo, dentro de los 17 meses en que se desempeñó como representante chilena en tierras trasandinas, muy poco se conoció sobre su rol o agenda, especialmente en los momentos en los cuales con el país liderado por el Kirchnerismo se han levantado varias polémicas que generan tensión a nivel diplomático y de la defensa, como es el caso de la plataforma continental hacía la antártica.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a la agenda de la ex embajadora desde enero a agosto de 2023 donde se detalla la fecha, el lugar y las personas que asistieron a las distintas reuniones.

Visitas a la Embajada

Es normal que la gran parte de la agenda de una o un embajador sean reuniones o citas con sus pares de otros países y con las autoridades locales, lo que se cumple en la de Figueroa.

Pero además esta tuvo visitas de distintas personas connotadas en el mundo político y académico como la del 8 de marzo con el abogado constitucionalista Manuel José Benitez Gibbons. Dos meses después, el 8 de mayo se reunió con la psicóloga experta en género y diversidad, y profesora de la Universidad de Chile, Carla Rojas, y el 4 de agosto con su par, Pedro Figueroa.

El 26 de abril con Rodolfo Reyes, sobrino de Pablo Neruda. Desde el mundo municipal, el 6 de julio la visitó el alcalde de la Granja Felipe Delpin (DC). Y días después, el 14 de julio, fue el turno de Daniel Jadue (PC). El ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar también viajó a Buenos Aires, tuvo una cita en la embajada el 11 de agosto.

También recibió a una delegación de estudiantes de la Universidad de Chile y a la gerente general de Correos de Chile, Tania Perichm.

Autoridades en ejercicio

El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y su par de las Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, tuvieron dos reuniones por separado con Figueroa en Argentina. También Juan Enrique Pi y Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Del gobierno fueron muchos los que pasaron por la embajada: la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas; la actual subsecretaria de Relaciones Económicas, Claudia Sanhueza; el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; el ex ministro de Cultura, Jaime de Aguirre; el jefe de la cartera de Minería, Diego Pardow, y la de salud, Ximena Aguilera; la ex ministra de Minería, Marcela Hernando, etc .

Figuras Argentinas

Además de los ministros, subsecretarios, asesores del gobierno de Fernández y profesores de distintas universidades locales, Barbara Figueroa se reunió con otros actores del mundo argentino.

El 28 de marzo se reunió con Tamara Callejas de la agrupación de Madres e Hijos del Silencio. El mismo día recibió a Juan Matteo, secretario ejecutivo de Federación Argentina de Municipios.

Pablo Perelmuter, el presidente de la Cámara Argentina de pymes proveedoras de la industria de Telecomunicaciones, visitó a Figueroa el 4 de mayo en la embajada. El 16 de mayo recibió en la embajada a diputados del bloque del candidato presidencial Javier Milei, Eugenio Asielles y Gustavo Garcia.

Temáticas

Un total de 217 reuniones, encuentros y saludos fueron los que participó Figueroa desde enero a agosto de 2023. Gran parte fueron saludos protocolares y reuniones con las autoridades locales.

En detalle, un 14,8% de sus actividades estuvieron relacionadas a los Derechos Humanos. Otro 10% a la cultura, charlas, inauguraciones, entre otras. Y solo un 4,6% fueron directamente establecidas como política o difusión comercial.

Según se describe en la agenda de la ex embajadora, 14 reuniones trataron el tema de integración regional (6,5%) y 7 de defensa (3%).