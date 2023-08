Reabren investigación sumaria a subsecretaria Cardoch por antiguos tuits pro Boric en horario laboral

La Contraloría General de la República ordenó al Gobierno Regional de Aysén reabrir una investigación sumaria en contra de la actual subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch.

De acuerdo a información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la expresidenta de las Juventudes Socialistas y exvicepresidenta del PS, utilizó su horario laboral para hacer campaña -vía redes sociales- a favor del entonces candidato presidencial, Gabriel Boric.

Lo hizo entre noviembre y diciembre de 2021, cuando se desempeñaba como encargada de comunicaciones del GORE con sede en Coyhaique, organismo presidido por la también militante socialista, Andrea Macías.

Cardoch percibía una remuneración mensual superior a los $3 millones por una jornada que podía extenderse entre las 8:00 y 18:00 horas.

Los retuits de Nicole Cardoch

Los hechos constan en un oficio de Contraloría fechado a fines de abril de 2022, en los que se enumeran al menos siete retuits de Cardoch a favor de la campaña del actual Jefe de Estado. Todos se hicieron entre las 9:20 y 14:31 horas, cuando debía encontrarse abocada a las labores propias de su cargo.

“De pésimo gusto acusar a Bachelet en la ONU por su apoyo a Boric. Ridículo. Me recuerda a dos periodistas que me intentaron ‘funar’ con mis jefes y lo escuché todo en un Zoom. Vergüenza ajena me dio, obvio. Usted no lo haga”, reza uno de los compartidos por la subsecretaria.

“Gracias Candidato. Voy a trabajar incansablemente para que ganemos en diciembre”, dice, en tanto, un tuit de Izkia Siches citado por Cardoch a mediados de diciembre.

La periodista también aprovechó de compartir un video del actor mexicano Gael García Bernal, acompañado de la leyenda “#BoricPresidentedeChile2022”.

¡¡¡Qué pues!!! Acá les mando una pequeña reflexión que “está enmarcada en el actual contexto social…” Abrazos y cariño para todos y todas las Chilenas. pic.twitter.com/z2wzGCasAM — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) December 12, 2021

Sin proselitismo

En vista de estos antecedentes, la Contraloría estimó improcedente el actuar de la ahora número dos del ministerio presidido por Camila Vallejo. Esto, porque la normativa establece que quienes ejercen una función pública “están impedidos de realizar acciones de carácter político dentro de su jornada laboral”.

De ahí que “no puedan hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.

De este modo, el organismo de control instó al GORE a instruir a sus funcionarios para evitar que situaciones como estas se repitieran. Y ordenó la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en lo sucedido con Cardoch.

Sobreseimiento y reapertura

De acuerdo a antecedentes tenidos a la vista por BBCL Investiga, dicha investigación sumaria fue efectivamente abierta por el Gobierno Regional de Aysén en mayo de 2022, pero terminó en el sobreseimiento de Cardoch. Según argumentó la entidad dirigida por Macías, todo quedó en nada puesto que la profesional presentó su renuncia dos meses después de que se iniciara el procedimiento.

A diferencia de un sumario, una investigación sumaria es un procedimiento más acotado y a raíz de hechos de menor envergadura que no implican, por ejemplo, la destitución del funcionario indagado.

Fuentes cercanas a la subsecretaria, en todo caso, sostienen que su salida de Coyhaique nada tuvo que ver con lo detectado por la institución que conduce Jorge Bermúdez. Más bien, sostienen, se debió a su arribo a Santiago. En la capital se desempeñó en el IND hasta su nombramiento como subsecretaria, en marzo de este año.

“Representada”

Sea como sea, los resultados de la indagatoria administrativa fueron remitidos por el GORE a la Contraloría para la toma de razón correspondiente. La resolución, sin embargo, fue “representada” por el organismo de control. Es decir, rechazada.

¿La razón? La normativa legal establece que si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y este cesare en funciones, como ocurre en este caso, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término. Y si es que el procedimiento termina en sanción, ésta deberá ser anotada en la hoja de vida del involucrado. Algo que en la situación de Cardoch no ocurrió.

“Procede que ese Gobierno Regional disponga la reapertura del procedimiento disciplinario y prosiga su tramitación, afinándolo conforme al mérito de los antecedentes que se recopilen y conforme a las infracciones constatadas”, se lee en el oficio enviado por la Contraloría a la gobernadora Macías el viernes recién pasado.

En el GORE tienen 15 días hábiles para reabrir el procedimiento.