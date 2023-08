Abstención: Contraloría cuestiona rol de actual ministra de Ciencia en Fundación Data Observatory

Antes de ser ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry prestó servicios en calidad de honorarios para el Ministerio de Economía Fomento y Turismo, en donde participó de la “evaluación de las propuestas para la constitución de la Fundación Data Observatory”. Tras una denuncia ingresada al organismo que dirige Jorge Bermúdez, este dictaminó que la actual autoridad debió haberse abstenido de participar del proceso, pues tiempo antes prestó servicios para una de las empresas interesadas en el concurso, Amazon Web Services Inc. Por ya no prestar servicios en la cartera de Economía, no habrá sumario administrativo.