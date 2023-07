El whatsapp que costó el cargo a amigo de Daniel Andrade en desconocida incursión de Democracia Viva

—Rodrigo hola, como tai? Daniel Andrade, militante de RD, compañero de la Cata Pérez, habló conmigo y Consuelo (Veloso, diputada) sobre una propuesta que tiene respecto a Vivienda (sic).

Fuera de su cargo terminó Pablo Troncoso, amigo de Daniel Andrade y hoy ex secretario técnico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), organismo vinculado al Ministerio de Agricultura (Minagri). Todo como consecuencia de un WhatsApp con el que puso en contacto al representante legal de la Fundación Democracia Viva con el ahora destituido seremi de Vivienda y Urbanismo en el Maule, Rodrigo Hernández.

De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la historia se remonta al 13 de mayo de este año, un mes antes de que estallara públicamente el escándalo en Revolución Democrática. Fue entonces que Andrade le escribió a Troncoso, un antiguo amigo, para que facilitara un enlace con Hernández.

En buenas cuentas, la comunicación versaba respecto de los planes de Democracia Viva para expandir sus proyectos hacia la región del Maule, donde también estaba designado un militante de Revolución Democrática como jefe del Minvu. Para entonces la fundación ya se había adjudicado $426 millones en Antofagasta para trabajos en campamentos. Todo de la mano de otro afiliado a RD, Carlos Contreras, entonces seremi de la cartera en esa zona.

El contacto

Según se desprende del intercambio de mensajes -que tuvo a la vista este medio- Andrade pretendía conseguir la ejecución de programas en el Maule en favor de Democracia Viva. Así se lo manifestó el representante legal de la fundación al propio Troncoso y a la expareja de este último, la diputada por esa misma zona, Consuelo Veloso (también RD).

El nexo quedó plasmado en una conversación de mensajería instantánea que comenzó pasado el mediodía del 13 de mayo recién pasado. En total, fueron 53 palabras las que Troncoso le escribió a la autoridad regional.

En la comunicación, presenta de entrada a Andrade como el “compañero” de la diputada Catalina Pérez. Lo propio hizo respecto de la diputada Veloso, como conocedora de las tratativas.

—Rodrigo hola, como tai? Daniel Andrade, militante de RD, compañero de la Cata Pérez, habló conmigo y Consuelo (Veloso, diputada) sobre una propuesta que tiene respecto a Vivienda y me pidió tu contacto. Entiendo está viendo ese tema también en Antofagasta con el seremi nuestro de allá. Le puedo dar tu número? (sic) —escribió Troncoso a Hernández. Este le respondió a los pocos minutos:

—Hola Pablo! Bacán, dale nomás. Con Carlitos Contreras…

—Exacto, Carlitros —bromeó Troncoso de vuelta.

Según cuentan fuentes de este medio, la conversación derivó más tarde en que Andrade le escribiera al teléfono personal del seremi maulino “en reiteradas ocasiones”.

De acuerdo al entorno del entonces seremi Hernández, este último le “dejó los vistos” al representante de Democracia Viva, al considerar que se trataba de “una fundación sin experiencia en el rubro”.

Todo ello -aseguran los mismos consultados- evitó nuevos desembolsos del Gobierno en favor de la organización, pero no impidió que Hernández se viera envuelto en líos de platas con fundaciones. Tras ser respaldado públicamente por el Presidente Boric, a los pocos días terminó siendo desvinculado por su relación con Urbanismo Social, a la que su repartición le transfirió $109 millones.

“No moví un dedo por nadie”

La relación entre Troncoso y Andrade, en tanto, terminó por romperse luego de que se ventilaran los detalles del caso en Antofagasta por la prensa. Por su parte, la diputada Veloso descartó cualquier injerencia.

“No moví un dedo por nadie. No tenía idea de la existencia del giro de vivienda de la Fundación y me enteré cuando explotó el caso tal como todo Chile. Si no, no tendría cara para salir en prensa todas estas semanas. Los hechos ocurridos con Democracia Viva los vuelvo a condenar con toda mi fuerza, tal como lo he hecho una y otra vez”, sostuvo la parlamentaria en conversación con BBCL.

“Daniel Andrade, persona con la que nunca tuve una relación de amistad o cercanía más que de compañeros de militancia, intentó hablar conmigo en un momento en que estaba recién saliendo de mi licencia médica producto de una situación muy dolorosa para mi como fue una pérdida de embarazo en marzo, por lo que jamás le presté atención. No le respondí ni hice gestión alguna”, agregó.

Y sentenció: “En el whatsapp que circula de Pablo Troncoso, con quién terminé mi relación el año pasado, se utilizó mi nombre sin mi conocimiento ni consentimiento”.

La carta

Al poco andar, y luego que estallara el caso en Antofagasta, la gestión de Troncoso ante el seremi se conoció en los pasillos de La Moneda y en la cúpula de Revolución Democracia.

Según cuentan conocedores de la interna, el caso fue abordado en un comité de crisis del partido e investigado por Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD, quien -en medio de la lluvia de cuestionamientos- tomó declaración a los involucrados. A partir de esas diligencias se concluyó que no existió una recomendación a favor de Democracia Viva y que todo se trató apenas de un intercambio de contactos telefónicos.

La defensa de Troncoso fue reafirmada posteriormente en una carta enviada por él a la directiva del partido presidido por el senador Juan Ignacio Latorre. En la misiva, el ingeniero civil en biotecnología descartó cualquier lobby en favor de Andrade y sostuvo que todo se limitó a facilitar a este último el número del seremi.

“Desconozco el origen de la acusación planteada de esa manera tan grave sin tener ningún antecedente, incluso contradiciendo el mismo testimonio del seremi, quien no recibió ningún indicio de recomendación por mi parte”, argumentó.

Sobre su vínculo personal con Andrade aseguró que consistía en una “amistad esporádica reducida solamente al plano personal”, puesto que no compartían “ningún proyecto político conjunto, ni espacio basal, ni tendencia partidaria”.

“Lamentablemente, esta acusación llegó a altos niveles del Gobierno, ensuciando mi trabajo político tanto a nivel partidario como en el Gobierno, el cual ha sido destacado por mi pares y mi entorno laboral cercano, lo cual perjudica a su vez la presencia y trabajo de RD en el Minagri”, acotó.

De todas formas -y pese a que la investigación preliminar de la tienda política descartó una injerencia real- los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, según confirmó el propio Dettoni en una declaración enviada por el partido a este medio.

La destitución

Investigaciones aparte, confidencian fuentes de BBCL, como la situación había escalado al palacio de Gobierno -y ante la posibilidad de que se abriera un nuevo flanco en el Ejecutivo- se zanjó la salida de Troncoso.

En consecuencia, el por esos días secretario técnico del INAI -cargo al que llegó en abril de 2022 de la mano de esta administración y por el que percibió $3,2 millones mensuales- se vio en la obligación de presentar su renuncia. Una decisión que fue comprendida por ambas partes, en el contexto de la crisis que comenzaba por esos días.

Requeridos por BBCL Investiga, desde el INIA detallaron que el término de contrato “se materializó de mutuo acuerdo con la causal de renuncia”.

En esa línea, acotaron que Troncoso adujo “motivos personales” y que su salida se concretó el 30 de junio de 2023.