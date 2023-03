"Cuñado" de Jackson aterriza en el MOP: asesora en importante plan en Arauco y La Araucanía

El periodista Vicente Gutiérrez Berner, hermano de Camila Gutiérrez Berner, escritora, y pareja del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, es desde enero de este año asesor al interior de la Dirección General de Obras Públicas. Su llegada ha generado críticas sobre la idoneidad para desempeñarse en un organismo técnico y ha reflotado el cuestionamiento a la instalación de familiares o amigos de autoridades en funciones públicas. Desde el Ministerio de Obras Públicas, hasta el cierre de esta nota, no hubo comentarios, pero sí los hubo desde la cartera que dirige Giorgio Jackson. “Él no forma parte de ningún equipo del ministerio (...) y no tiene ningún vínculo contractual con esta institución”, precisaron.

En las últimas horas, en redes sociales se viralizó la contratación al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP), específicamente en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), del periodista Vicente Gutiérrez Berner, hermano de Camila Gutiérrez Berner, escritora, quien es conocida por el pseudónimo de Joven y Alocada.

Hasta ahí todo bien. No obstante, esta última, según ha trascendido públicamente, es la actual pareja del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD) cuestión que ha generado una serie de comentarios en Twitter por la presunta falta de experiencia que tendría el comunicador para desempeñarse en un organismo técnico como lo es la DGOP.

Según el portal de Transparencia Activa de la DGOP, Gutiérrez Berner cumple funciones de “asesoría directa a la Dirección de Obras Públicas, en el Plan de Infraestructura del Buen Vivir”, bajo la modalidad de honorario, recibiendo una remuneración total bruta de $2.183.908 millones. Su nombre en los registros se sitúa desde enero de 2023.

Recordemos que el Plan Buen Vivir es una iniciativa que lanzó el Ejecutivo en mayo del 2022 como una forma de “compromiso” del gobierno con los pueblos indígenas. Dentro de este plan, hay un ítem dedicado a la “inversión pública” destinado a comunidades y habitantes de la región de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Bío Bío, en la región del Bío Bío.

Además de Gutiérrez, en el portal de Transparencia Activa se detallan otros funcionarios -bajo honorarios- que cumplirían funciones en el Plan de Infraestructura del Buen Vivir. Lo particular, al analizar las descripciones de los cargos, es que no se detalla qué función realiza cada profesional, es decir, al filtrar por las frases “buen vivir” se puede ver que todos son asesores, sin entrar en más detalles.

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, hizo hincapié en que “tenemos que avanzar en distinguir con mayor énfasis lo que es legal o ilegal, de lo que nos puede no gustar por otras razones, donde entra el punto de vista de cada cual”.

Y agregó: “A alguien puede no gustarle lo que haya hecho un funcionario público en su vida privada, pero es su vida privada. Que su hermana tenga un vínculo con una autoridad, tampoco es algo cuestionable, de hecho ni siquiera depende de su voluntad”.

Cerró comentando que “todos sabemos cómo están las cosas y las expectativas que la gente tiene, que también ejercerá su derecho a opinar y criticar. Eso es parte de la vida política y social, pero está más allá de la cuestión de su legalidad. La transparencia ayuda a mostrar este tipo de información, disponible para cualquier ciudadano o ciudadana”.

Perfil del cuñado

Vicente Gutiérrez Berner desde su titulación en la Universidad Diego Portales (UDP) ha transitado entre influencer y conductor de podcast, “Cosas Cotidianas”, el cual realizaba en colaboración con su hermana.

De hecho, luego del 18 de octubre de 2019 grabó videos donde bailaba y realizaba gestos “obscenos” contra funcionarios y funcionarias de Carabineros. Registros que se han viralizado en las últimas horas y han sido rechazado en redes. Sin embargo, debemos señalar que esos contenidos están en internet desde que fueron grabados recibiendo en ese momento aplausos de cientos de cibernautas.

Vea video:

Pero también es reconocido en los pasillos del Congreso ya que durante el periodo anterior de la Cámara fue asesor legislativo de parlamentarios frenteamplistas. La relación con el presidente Gabriel Boric se habría generado en esa instancia.

Pero el cuñado de Jackson tuvo un paso por la televisión, ya que entró a trabajar en el canal privado La RED, en una época en que, el canal controlado por el cuestionado empresario méxicano Remigio Ángel González, era de una abierta tendencia opositora a Sebastián Piñera.

Radio Bío Bío consultó al área de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas sobre la situación de Vicente Gutiérrez Berner, no obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo comentarios. En tanto, desde la cartera que dirige Giorgio Jackson precisaron que “no tienen ninguna relación con el profesional porque se hace esta consulta, ya que él no forma parte de ningún equipo del ministerio ni de alguno de sus servicios asociados y no tiene ningún vínculo contractual con esta institución”.