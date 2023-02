Incendios forestales: Gobierno extiende estadía del Ten Tanker hasta el 5 de marzo

Fue el 6 de febrero que el Ten Tanker aterrizó en Concepción para ayudar a combatir los incendios forestales. Pese a que tuvo un arribo tormentoso, con una falla que lo dejó sin poder estar en el aire por unos días, su actuar ha sido ampliamente aplaudido por la ciudadanía.

La aeronave, de la empresa 10 Tanker Air Carrier, contiene tres estanques en su interior, con una capacidad total de 36 mil litros y demora 10 minutos en cargar el agua que luego es descargada en los focos de incendios que más preocupación generan.

Si bien en un inicio la emergencia se enfocó en la región del Bío Bío, también en La Araucanía y Ñuble se han generado importantes focos que han generado el monitoreo del Ejecutivo. La tragedia acumula 25 víctimas fatales. Bajo este contexto, el Gobierno ha decidido extender la estadía del Ten Tanker en el país.

Y es que durante el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) que se realizó la mañana de hoy, donde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) le anunció a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), que se prolongará la permanencia del avión.

Al respecto, el subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes, quien fue designado como enlace presidencial en la región de Ñuble, para continuar coordinando el trabajo de combate de incendios forestales y la labor de reconstrucción en las zonas afectadas, confirmó que “la aeronave permanecerá en nuestro país hasta el 5 de marzo”.

Lo anterior, agregó, da cuenta que el Ejecutivo continúa con el esfuerzo por terminar con los incendios. “Desde el inicio hemos puesto a disposición todos los recursos necesarios para combatir los incendios forestales y extinguir el fuego en la zona centro-sur y lo continuamos haciendo. Eso incluye a las grandes aeronaves, como el Ten Tanker, que es un aporte complementario a los recursos aéreos y terrestres con los que contamos en nuestro país y con los que trabajamos apoyando la labor que a diario realizan las y los brigadistas”, señaló.

Costos

Al ingresar a Mercado Público se encuentra la orden de compra entre la empresa norteamericana y la CONAF, documento que especifica el costo que equivale la utilización de la aeronave en Chile.

El valor de cada hora de vuelo es de US $15.000. Y el de cada día del avión en el país es de US $65.000. También está detallado el valor de la tripulación que maneja el Ten Tanker, por día es un total de US $3.700. Finalmente el flete, es decir, el traslado de ida y regreso a Chile tiene un valor de US $952.700.

Sumando sería un total de US $2.334.500. Lo que equivale a 28 vuelos por 14 días. Precio que aumentará con la presencia de la aeronave en el país por más días.