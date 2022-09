Partido único para enfrentar las municipales: la idea que circula dentro del Frente Amplio

¿Crear un partido único? Es una de las preguntas que recorre distintos grupos dentro del Frente Amplio (FA). La intención es clara: enfrentar de la mejor manera las elecciones municipales que se avecinan y, al mismo tiempo, fortalecer el apoyo al Gobierno, explican fuentes de La Radio.

Y aunque oficialmente no lo confirman, algunos participantes del cónclave del FA del domingo 25 indican que el tema sí se tocó, pero no en profundidad y que tampoco abarcó gran parte de la cita. Afirman que es algo que se viene conversando y promoviendo desde distintos sectores pero aún no es algo concreto.

A pesar de que no hay claridad de que sucederá dentro del Partido Comunes, hay personas que están impulsando esta idea para fortalecer el proyecto, pero no se cierran a otros caminos.

“Es una discusión que debe zanjarse al interior de la coalición, y a mí me parece central el desafío de mayor unidad y fortalecimiento de nuestro proyecto. Creo que para eso es óptimo ir en esa dirección pero pueden haber otras respuestas”, cuenta la diputada de Comunes, Emilia Schneider.

En Revolución Democrática, no habría mucho convencimiento al respecto, pero sí existiría la claridad de que es una decisión 100% estratégica para tener más unidad en las elecciones de ediles y concejales. Y sobre todo para poder llevar figuras que logren competir en comunas fuertes de cada región.

Nombres ya han empezado a circular como la repostulación de Miguel Concha (RD) como posible candidato a la municipalidad de Peñalolén y la de Matías Toledo (Igualdad) a Puente Alto. Candidatos que en la pasada elección lograron alta votación.

La secretaria general de RD, Araceli Farías, no niega la posibilidad de que se lleve a cabo pero aclara que no es la prioridad actual.

“Desde Revolución Democrática creemos que esta es una conversación que requiere una reflexión reposada y a conciencia, y en este minuto nuestras prioridades son otras”, dice. Y profundiza que “como fuerzas del Frente Amplio, estamos abocadas a dialogar y fortalecer nuestro trabajo conjunto; como conglomerado y como fuerzas de Gobierno, para así ver reflejada esa diversidad de voces que enriquecen el proyecto histórico, que representa a un sector amplio de la sociedad, y que mantiene intacta la esperanza de trabajar por el programa de Gobierno que comprometimos con la ciudadanía”.

La situación en Convergencia Social (CS), el partido del Presidente, es totalmente distinta. Se encuentran actualmente en un proceso de elección interna y además se incorporó el movimiento Fuerza Común. Por lo que la opción de crear un partido único no habría sido discutida -hasta el momento- en la interna, explican militantes de CS.

Para la diputada de CS, Gael Yeomans es “válido que los partidos del Frente Amplio tengan tesis y posturas. Desde Convergencia nosotros estamos en un proceso de elección interno, estamos preocupados de definir nuestra próxima dirección. Estamos avocados a ese proceso. Y por cierto nos hemos fortalecido como partido con la incorporación de Fuerza Común y con ello también nuestra fuerza política se asume en el desafío de seguir fortaleciéndose”.

En tanto, fuera del FA, pero siendo parte de Apruebo Dignidad, desde Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, da cuenta que a ellos no les llama la atención ser parte de este partido único. “Nosotros estamos completando una etapa de nuestro proceso. Legalizándolo como partido continuador del proyecto del humanismo”.