Cuando fiscal quiso interrogarlo: brazo derecho de Los Risas se desmaya en pleno juicio por tráfico

En pleno juicio, uno de los brazos derechos del clan de Los Risas simplemente se desvaneció. Ocurrió cuando el fiscal de la causa intentaba interrogarlo. Fuentes que presenciaron el episodio apuntan a que éste pareció ser un ataque de epilepsia, aún cuando el imputado no registra antecedentes médicos por dicha enfermedad. Con todo, el persecutor no pudo concluir sus consultas y el acusado no volvió a participar de la audiencia. El veredicto para él y los cabecillas de la banda se conocerá este viernes.