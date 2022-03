Usuario anónimo: alcaldesa Delfino exhorta a EEUU para dar con desconocido que la vinculó al tráfico

A través de un exhorto internacional ante la Corte Suprema, Karina Delfino busca conocer quién está detrás de un perfil desconocido que realizó una publicación injuriosa en la red social en la que se le vinculó al “tráfico de drogas”. Su abogado, Rafael Ferrada, explica que “el objetivo de la alcaldesa era no dejar impune este tipo de acciones porque claramente no son solamente una cuestión que van en contra de ella, sino también son temas que van en contra de la democracia”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), presentó un exhorto internacional ante la Corte Suprema buscando que la empresa Facebook le entregue la información de un perfil desconocido de la red social que a fines de 2020 publicó en la web una serie de epítetos injuriosos en contra de la hoy autoridad comunal.

A través de una solicitud de asistencia judicial internacional penal, la edil busca individualizar a quien está detrás de la cuenta “Mon Magda”, la que en medio de la pasada campaña electoral consignó en su espacio virtual que la entonces candidata estaba vinculada al “tráfico de drogas”.

“Karina Delfino vinculada al tráfico de drogas y lo peor acusada de delitos graves…!!! Y a si quiere ser alcalde de nuestra comuna??” (sic), publicó en Facebook el pasado 12 de diciembre de 2020 “Mon Magda”. El misterio para Delfino y su equipo legal es la identidad de quién está detrás de aquella cuenta.

Atendida la gravedad de la imputación y de que la información comenzó a circular en diversos grupos de Facebook de la comuna de Quinta Normal, Delfino acudió a la justicia. El 15 de diciembre de 2020 presentó una querella por el delito de injurias ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. ¿El problema? La identidad de “Mon Magda”.

Buscando dar respuesta a la interrogante, la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a indagar la “publicación injuriosa”. A través de un oficio reservado la PDI le solicitó a Facebook la información técnica del perfil en cuestión. No obstante, la empresa se negó.

“Según la ley aplicable y nuestros términos de servicio, se requiere una solicitud de Tratado de Asistencia Legal Mutua o carta rogatoria para la producción de esta información”, respondieron desde la compañía, según información a la que accedió La Radio.

Pese a la negativa de Facebook, la PDI en un informe policial del 5 de febrero de 2021 concluyó que “durante la investigación se acreditó la efectividad del delito, puesto que se comprobó que la publicación que dio origen a la investigación se mantiene vigente y es de carácter pública”.

Bajo ese contexto, Delfino y sus abogados dieron el siguiente paso: solicitar a Facebook la información del perfil de “Mon Magda”. El 19 de julio de 2021 ingresó un escrito al tribunal solicitando oficiar a la Corte Suprema para que la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del máximo tribunal del país tramite el requerimiento a fin de que la red social entregue la “información del querellado”.

Dicha solicitud se basó en el Convenio Europeo contra la Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, ratificado por Chile el año 2017, el que consiste en la cooperación internacional para perseguir delitos informáticos. La colaboración busca establecer una “legislación penal y procedimientos comunes entre los países miembros del Consejo de Europa”.

Tras casi un año de tramitación, a fines de febrero ingresó a la Corte Suprema el exhorto internacional con el que se podrá dar con luces de quién está detrás de los dichos injuriosos en contra de la autoridad comunal. “Lo que estamos intentando es individualizar al querellado y que se haga justicia a la persona que inventó estas acusaciones”, dice Rafael Ferrada, abogado de la alcaldesa.

“Es bastante engorroso el tema para poder dar con las personas que están detrás de esto, y bueno es un problema que viven todas las personas que han sido víctimas de redes sociales a través de perfiles falsos, ya que Facebook no entrega la información de manera ágil y expedita, sino hay que hacer todo un trámite mediante Corte Suprema”, agrega el profesional.

El objetivo de la alcaldesa es “no dejar impune este tipo de acciones porque claramente no es una cuestión que va en contra de ella, sino también son temas que van en contra de la democracia y de la competencia (…) Lo que queremos es crear una suerte de precedente en virtud de todas las elecciones que puedan existir para que no se inventen este tipo de injurias amparados en perfiles falsos creados solamente con el objetivo de dañar la honra y el honor de las personas ”, enfatiza Ferrada.

Delitos al alza

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el comisario Danic Maldonado, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, explica que “han crecido en el último tiempo acciones dirigidas hacia las personas que afectan a veces su privacidad o su tranquilidad emocional”.

Esta situación, continúa, se debe al incremento de internet en la población, el que se ha hecho más “accesible en términos de precios, por lo tanto esa masificación ha generado un escenario ideal para que muchísimas personas tengan puntos o posibilidades de conectarse a la red”.

Otro fenómeno, apunta, fue la pandemia. La llegada del SARS-CoV-2 al país “nos obligó a replegarnos en nuestros hogares y a trasladar la oficina a nuestras casas; también nos obligó a de alguna manera que estemos más tiempo evidentemente conectados”, señala. Por ende, desde la irrupción de internet se ha podido ver un aumento en “figuras o modus operandi” asociado a la comisión de delitos a través de la web.

Entonces, concluye, “efectivamente sí se ha experimentado un aumento (de delitos por la web) y creo que probablemente se va a sostener también en el tiempo porque la modalidad del teletrabajo y otras han venido para quedarse, por eso vamos a continuar mucho más conectado y al estar más conectado eso también implica que de alguna manera nos vamos a ver más expuestos”.