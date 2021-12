Antifascismo, apoyar a Boric o nulo: las definiciones de Filosofía U. de Chile frente al balotaje

Frente a la polarizada segunda vuelta presidencial que enfrentará el país el próximo domingo 19 de diciembre, son múltiples las organizaciones que han decidido qué candidato apoyar: Gabriel Boric o José Antonio Kast.

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile no es una excepción. En esa línea, el alumnado de la carrera situada en el campus Juan Gómez Millas, en Ñuñoa, ha organizado diversas instancias para determinar qué camino seguir para estas próximas semanas previas al balotaje.

Una de esas fue una asamblea que se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre. En esta participaron más de 100 personas, y se decidió hacer una campaña “anti Kast”.

No obstante, se solicitó hacer una nueva votación a nivel de facultad para tener una noción más amplia, además de que la asambleas, como aseguran fuentes internas, no son resolutivas.

Esta nueva consulta se llevó a cabo a través de la plataforma U-Cursos, el sistema académico online del plantel, y fue convocada por el Centro de Estudiantes de Filosofía.

Las tres opciones que se presentaron de forma textual en este portal fueron: una “Campaña Antifascista / Contra propaganda al candidato fascista”, la que se centraba en “destacar los puntos de su programa (Kast) que atentan contra la democracia y los derechos humanos”; una “Campaña Antifascista y de apoyo a la candidatura de Gabriel Boric”, basada en la opción anterior, añadiendo un llamado explícito a votar por el abanderado de Apruebo Dignidad; y por último, votar nulo.

La consulta cerró el pasado 30 de noviembre, y ganó la opción “Campaña Antifascista y de apoyo a la candidatura de Gabriel Boric”, con 594 votos, un 78,3% de las preferencias.

La opción de anular, en tanto, obtuvo 59 respaldos, un 7,8% del total.

Es necesario destacar que las nueve carreras discutieron la posibilidad de paralizar las actividades académicas por esta situación. Luego de someterse a votación, por unanimidad se decidió no detener el curso del semestre.

Reacciones

Bascur Cruz se considera parte de las diversidades sexogenéricas. Por este motivo, prefiere que su cargo sea nombrado en neutro como Secretarie General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Cruz, que cursa el tercer año de filosofía, manifestó a Bío Bío que a pesar de que ya se tiene el resultado de la votación, dar apoyo a Boric y lanzar una “campaña antifascista”, aún no hay certeza de cómo esto se llevará a cabo.

Sin embargo, adelantó que se centrarán en una línea “que busque llegar a ese voto medio que no estamos llegando, a través de quizás repartir panfletos, un puerta a puerta, bajadas informativas a través de las redes sociales”, entre otros.

Y sobre la no inclusión de una opción de apoyo a José Antonio Kast, aseguró que aunque no sabe si hay posibles votantes del abanderado del Partido Republicano dentro de la facultad, esto va en línea con un “posicionamiento anti Kast, en pos de la defensa de los derechos en general: humanos, a la educación y a la diversidad”.

“Esto no responde a una negación de la participación de las personas pro Kast, sino que es una manifestación de los ideales que se intentan manifestar dentro del estudiantado: la defensa de los derechos humanos, de la gente, y de no perder el terreno ganado en todos estos años. Kast no iría en esa línea, todo lo contrario: sería una amenaza directa a los derechos y posibilidades de generar instancias”, justificó.

Documento filtrado

Asimismo, durante la tarde de este jueves comenzó a circular en redes sociales una imagen de un documento titulado “Comunicado Oficial de Estudios Internacionales”, una de las carreras que forman parte de Filosofía U. de Chile.

En este, se oficiaba a la “comunidad docente de Estudios Internacionales” para manifestar que en una asamblea realizada el 23 de noviembre se expusieron puntos para informar “de la situación académica a nivel de salud mental en relación con la situación política actual de nuestro país”.

“Dentro de esta, se llegó a la conclusión de solicitarles a las y los profesores de nuestra carrera una rebaja académica de los trabajos y pruebas finales”, siguió el memo. “Esto, debido al contexto político electoral en que nos encontramos ante un peligro real de nuestra democracia y derechos, por lo que como estudiantes nos sentimos en responsabilidad de movilizarnos y organizarnos (…)”.

El documento finalizó recalcando que la rebaja académica “está a criterio de cada profesor/a, respetando el diálogo entre este y les estudiantes”.

Al respecto, Cruz calificó el documento como “una carta que se filtró, que iba dirigida a los y las profesores de estudios internacionales. La información que sale ahí no es de conocimiento público ni fue pensada para entregar a la comunidad, sino que es una resolución en la que se le comunicaba a los profesores respecto de algo que pasó en una asamblea de Estudios Internacionales, frente a una moción de intentar bajar la carga académica para poder hacer movilizaciones o poder organizarse en definitiva”.