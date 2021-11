Nueva jefa de comunicaciones de la Convención: ¿estuvo ligada al proyecto Dominga?

Lorena Penjean tiene una larga trayectoria en el mundo de los medios de comunicación ya que su primer trabajo fue a los 21 años en The Clinic mientras estudiaba Periodismo en la Universidad de Chile. En 2018 asumió como directora del mismo medio, siendo la primera mujer en el cargo, luego que el convencional Patricio Fernández renunciara a la dirección del medio.

Además ella es guionista, realizadora e intérprete. Trabajó en 31 minutos realizando guiones para algunos episodios. En una entrevista a CNN dijo: “Era productora, era ghost writer de Bodoque y después derivé en la ghost writer de todos los monos. Todas las entrevistas que daba Tulio, todas las acciones de prensa, las hacía yo. También escribí los libros de Bodoque y en la última temporada -la que salió hace poco- ya estaba de frentón como guionista”.

También trabajó en el Canal 13 en el área de ficción y en el área infantil.

En 2018, en la misma entrevista en CNN fue preguntada por el trabajo que realizó antes de llegar a The Clinic a lo que respondió: “No me acuerdo bien. Cada cierto tiempo me da por renunciar a todo”.

Pero según fuentes cercanas a Penjean ella viajaba al norte constantemente para trabajar en las relaciones con la comunidad de La Higuera mientras se desarrollaban trabajos del proyecto Dominga, todo esto cuando esa polémica iniciativa estaba al mando de Iván Garrido.

Al ser consultada por esto ella respondió: “Lo de la convención es un desafío enorme, yo he trabajado en un montón de lugares. Con respecto a Dominga, yo no trabajé con Iván Garrido, yo lo que hice fue un taller a la comunidad de La Higuera. Soy profesora e hice un taller de comunicaciones”.

Y agregó: “Por Dominga no (recibió remuneraciones), a mi me contrató la comunidad. Ellos tenían un cuento pero no, fueron clases, las mismas que yo hago en la universidad”.

Sin embargo, fuentes ligadas al proyecto Dominga indicaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que ella sí era parte, que estaba en el equipo a cargo de las comunicaciones con las comunidades locales de la Región de Coquimbo.