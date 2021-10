"Jaime Bassa está rico, crujiente": el insólito stand up musical de constituyente en el estrado

El constituyente subió al estrado, con guitarra en mano, y protagonizó la intervención más aplaudida de la Convención Constitucional, al entonar un vals y una especie de stand up que sacó risas en el Pleno. "Yo soy un constituyente… Jaime Bassa está rico, está crujiente. Yo soy un constituyente, la Tere no está demente", versa parte de la canción.

Un insólito “stand up musical” protagonizó el constituyente Nicolás Muñoz, luego de que en su intervención en la Convención realizara una aplaudida performance desde el estrado.

—Tenía un discurso preparado, un discurso bien lindo, pero la verdad es que ya han hablado 20 personas, entonces he tenido que ir borrando de mi discurso ciertas cosas. Y al final no me quedó nada, así que ya no tengo discurso —partió diciendo el representante de Apruebo Dignidad en su alocución.

Inmediatamente, el convencional dio repaso a una lista de temas que ya habían sido abordados por sus colegas en las intervenciones previas.

—No son 30 pesos son 30 años, ya lo dijeron dijo, tarjado. Cambio de paradigma, tarjado. Hablar de la abuelita pa’ emocionar a la gente, tarjado (…) Piñera… no se puede decir acá, tarjado —prosiguió, para luego citar la canción Torero de Chayanne.

En esa línea, agregó:

—Es necesario, a través de esta chambonada que estoy diciendo, desformalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder (…) Es muy importante porque si chasconeamos esos lugares, vamos a entrar los Núñez, los González, los Sánchez, los pinto… todos esos que no estamos acostumbrados a estar en esos lugares.

Y enlistó:

—Hay chasconear a los Jürgensen, a los Marinovic, a Moreno, al señor Arrau, al señor Atria, (…) Está difícil por allá, pero se pueden chasconear.

Escucha el discurso aquí

El vals

Su discurso continuó hasta que sacó una guitarra para entonar lo que ahora se denomina “El vals del constituyente”.

—Aquí va la canción, no se cómo saldrá —dijo mientras levantaba la guitarra.

La letra iba así:

“Yo soy un constituyente,

Loncón nuestra presidente

Yo soy un constituyente…

Jaime Bassa está rico, está crujiente.

Yo soy un constituyente,

peladito Atria de la suerte (…)

Yo soy un constituyente,

la Tere no está demente,

Yo soy un constituyente,

sólo es un poco imprudente

Yo soy un constituyente

Stingo habla terrible rápido no se le entiende (…)

Yo soy un constituyente,

el delincuente es el Presidente”.

La alocución de Muñoz desató las risas y los aplausos del Pleno.

Vea la intervención aquí