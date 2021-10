Otra tensión con Argentina: Gobierno molesto con Rafael Bielsa por dichos en caso de mapuche Huala

En la audiencia ante la Comisión de Libertad Condicional de la región de La Araucanía, el diplomático participó invitado por la defensa del lonko argentino Facundo Jones Huala, condenado en Chile a nueve años de cárcel por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, para observar que el proceso se desarrollara conforme a la ley, según indicaron. Se discutía la libertad condicional del argentino, la que ha sido rechazada por la justicia chilena en dos ocasiones. En la instancia, según presentes, el embajador habría proferido duros calificativos contra el abogado del gobierno los que no cayeron bien en el La Moneda y la Cancillería. Paralelamente, al otro lado de la cordillera la actuación del diplomático no pasó desapercibida, todo esto mientras aumenta la tensión en la provincia de Río Negro con ataques incendiarios que habrían sido revindicados por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de la cual la prensa trasandina sindica como uno de sus líderes a Facundo Jones Huala. Los detalles los revela la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio.

El lonko Facundo Jones Huala (34) se encuentra detenido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco desde el 22 de diciembre de 2018 ¿La razón? Una condena de seis años de cárcel como autor del delito de incendio, ocurrido en Fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, en enero de 2013, y tres años y un día por tenencia ilegal de arma.

Sus raíces traspasan fronteras: es autoridad tradicional del pueblo mapuche al interior de la comunidad Kurramapu -tierra de piedras-, en la localidad de Cushamen, provincia de Chubut, Argentina, y también reconocido por la prensa de su país como líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), mismo grupo que está en ojo del huracán tras una serie de ataque incendiarios en la provincia de Río Negro, en la Patagonia trasandina.

Recién en junio de 2024 Jones Huala cumplirá su condena, tras abonar los 1.276 días -más de 3 años y 4 meses- que pasó privado de libertad en Argentina y Chile antes de conocer su sentencia, la que fue ratificada por la Corte Suprema.

Según su cómputo de condena, el tiempo mínimo para poder optar al beneficio de la libertad condicional se estimó para el 26 de diciembre de 2019, es decir, ya puede hacer uso del beneficio y así lo ha hecho en tres oportunidades.

La última postulación se tramitó hace poco, durante los primeros quince días del mes de octubre, periodo en el que por ley sesionan las comisiones de libertad. El día martes 5 se celebró una audiencia donde se revisó la tercera solicitud de libertad condicional de Facundo Jones Huala, la cual fue rechazada.

El punto es que en dicha comisión, que fue dirigida por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Georgina Guitiérrez, y un pool de jueces, ocurrieron hechos que para el gobierno de Sebastián Piñera son de suma relevancia en la relación bilateral con el país que dirige Alberto Fernández.

La audiencia

Se conectaron vía Zoom a las 12:30 aproximadamente aquella jornada. A los integrantes ya mencionados, se sumaron las partes, cada uno desde su vereda alegando a favor de sus posiciones. Por el gobierno de Piñera lo hizo Hernán Valdebenito Castillo; por Jones Huala la abogada de DD.HH. Karina Riquelme Viveros: y como invitado de esta el embajador de Argentina, Rafael Bielsa.

Según quienes conocieron la audiencia, tomó la palabra la defensa de Jones Huala argumentando a favor de la libertad condicional del lonko argentino. Ya en abril de 2021 la misma instancia desechó su segunda solicitud argumentando que el condenado “no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social”.

Luego fue el turno del abogado de la Delegación Presidencial de La Araucanía, Hernan Valdebenito Castillo, alegando contra la libertad condicional, es decir, pidiendo que no se diera lugar a lo solicitado por las partes.

Tras la presentación de ambos profesionales, la comisión le cedió la palabra al embajador de Argentina, Rafael Bielsa. Es en este punto donde, según fuentes de La Radio, se produjo un incómodo momento con las palabras proferidas por el diplomático contra el abogado del Ministerio del Interior.

Conforme a la certificación, dada a conocer por el diario El Mercurio, Bielsa retrucó los dichos de Valdebenito con frases que representan temas de política interna del Estado de Chile.

Además habría proferido “ofensas directas” al profesional de la Delegación Regional. Una de ellas, según conocedores, habría sido: “Siempre falta algo para el señor Valdebenito, porque reitero que solo se conforma con la prisión perpetua de los seres humanos”.

También habría dicho que el profesional de la Delegación Presidencial mostraba subjetividad penal, atribuyendo maldad en Jones Huala, y dando a entender que lo único importante para el jurista era la cadena perpetua del mapuche argentino.

Junto a lo anterior, las mismas fuentes comentan que el embajador puso en duda la legalidad de la extradición de Jones Huala en su intervención, la cual se extendió más o menos por 10 minutos.

Luego de ser contactados por Radio Bio Bio, la delegación Argentina en Santiago emitió una declaración por la red social Twitter en que confirmó la asistencia de Bielsa en la instancia, a solicitud de la defensa de Jones Huala.

Indirectamente respecto a las frases que habría dicho en la reunión, señalaron que estas se ajustaron a “responder dichos del representante del Ministerio del Interior de Chile, que no es parte de la Junta”.

Lo anterior, a juicio de la embajada, porque “los dichos del representante del Ejecutivo chileno postularon como una razón válida para la negación de la libertad condicional al ciudadano argentino su identidad cultural”.

Karina Riquelme Viveros, abogada de Jones Huala, en conversación con La Radio explica que la presencia de Bielsa en la audiencia de carácter administrativa nace con la existencia de “irregularidades administrativas en el cumplimiento de la condena de Facundo Jones Huala”.

“Existieron ciertas ciertas contradicciones que buscamos subsanar (…) hablando directamente con los encargados, es decir, con el Consulado y la Embajada y para que no existieran dudas de que efectivamente no habrían motivos ni las razones que habría dado la Comisión de Libertad Condicional al negarle la libertad porque supuestamente él no querría dar pie a su identidad”, dice la abogada de DD.HH.

Por eso, agrega, que “solicitó respetuosamente a la comisión la posibilidad de que el embajador pueda asistir para que se le puedan hacer las consultas pertinentes y aclaratorias para que no tengamos otra resolución basada en hechos falsos y en definitiva para que observara que mi representado estaba siendo tratado conforme a la ley”.

Pero no es primera vez que el gobierno de Fernández realiza alguna acción por Jones Huala. En mayo de 2021, luego que la Comisión de Libertad Condicional de Temuco rechazara por segunda su postulación, el Consulado de la República de Argentina en Concepción estimó “oportuno referirse a la resolución de esa comisión”.

Según consta en el escrito, uno de los motivos que fundamentó el rechazo fue la “carencia de arraigo”, lo cual no le permitiría acogerse a lo convenido en el “Tratado entre la República de Argentina y la República de Chile sobre traslado de nacionales condenados y cunplimiento de sentencias penales por la aparente carencia de documentación argentina”.

Ante dicho obstáculo, el Consulado de la República de Argentina en Concepción manifestó su “disposición a prestar la asistencia consular que hiciera falta a fin de que el ciudadano argentino pueda encontrar los medios para cumplimentar las condiciones de arraigo que esta Comisión entienda necesarias para el acceso al beneficio de la libertad condicional que solicitara”.

En un segundo punto, la misiva sostiene que Jones Huala “ha manifestado su voluntad de acogerse al convenio bilateral mencionado y ser trasladado a Argentina a cumplimentar lo que resta de su condena”. El pasaporte del lonko obra en poder de las autoridades de Gendarmería, no obstante, señalaron, “de no poder las autoridades judiciales o penitenciarias chilenas recuperar dicha documentación (…) este Consulado podría expedir un pasaporte al Sr. Jones Huala”.

¿Relación tensionada?

La presencia del embajador Bielsa en la audiencia ante la Comisión de Libertad Condicional de la región de La Araucanía no pasó desapercibida al otro lado de la cordillera. Tampoco acá.

Y es que, según Perfil, la participación de Bielsa en la audiencia administrativa se da en medio de una “escalada de hechos de violencia” en la patagonia. En Río Negro, por ejemplo, la justicia trasandina investiga “ataques incendiarios de grupos identificados como mapuches” contra una oficina de turismo que se habría adjudicado la RAM.

Pero no es el único hecho. La madrugada de este miércoles, según el mismo medio, se produjo un incendio en un Club Andino Piltriquitrón en la localidad de El Bolsón, Río Negro. En dicho ataque se encontraron panfletos de la RAM, quien, según la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), se adjudicó el hecho.

La misma Carreras ha criticado duramente al gobierno de Fernández demandando mayor seguridad en la zona. Sin ir más lejos, solicitó formalmente la presencia de efectivos policiales ante los últimos hechos registrados en la provincia.

Ante el emplazamiento directo, el gobierno accedió. A través de una carta el mandatario le respondió a Carreras que “he decidido a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, asistir en esta oportunidad, a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión”, consignó Perfil.

Por otro lado, la madre de Facundo Jones Huala, en conversación con Radio AM 990 que reproduce Perfil, dijo que “la gobernadora no quiere dialogar y no permite que la justicia arme una mesa de diálogo. La gobernadora es antimapuche entonces no es casualidad que estén pasando todas estas cosas en el sur”.

Pero no solamente Carreras apuntó contra el gobierno, también lo hizo contra el embajador Bielsa, tildando su intervención en la audiencia como “no atinada”, según recoge La Nación.

Es más, pese a que altas fuentes de la Cancillería de Chile advirtieron que las tensiones bilaterales no se comentan por la prensa, fuentes que conocen del caso sostienen que sí se ha hecho la advertencia respectiva tras ser informados por Interior. Si bien al embajador le asiste el derecho a participar, tal como reconoció la embajada de Argentina en Santiago, fue el tono y palabras usadas por el diplomático las que elevaron la tensión. Dichos que para la diplomacia chilena no corresponderían.