Supuestas presiones: tenso cruce entre constituyentes podría terminar en Comisión de Ética

Pese a aún no estar inaugurada, Ruggero Cozzi ya prepara la primera denuncia ante la Comisión de Ética de la Convención Constitucional. Se trata de supuestas presiones de Natividad Llanquileo a dos de sus pares en medio de una votación. Algo que es descartado de plano por la constituyente: "No fue ninguna amenaza de nada, fue solamente señalarle una situación", aseveró.

Un tenso cruce de constituyentes podría terminar en la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, luego de que acusaran a Natividad Llanquileo de presionar a dos colegas en medio de una votación.

El episodio se vivió este martes recién pasado, cuando los miembros de la instancia decidían quiénes serían los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia.

Al no alcanzar acuerdo, la cita se prolongó por varias horas y la elección debió repetirse en varias oportunidades.

Así, en medio de la discusión, Ruggero Cozzi (Vamos por Chile), convencional por la región de Valparaíso, tomó la palabra.

Y sin dar nombres, lanzó:

—Todos hemos sido observadores de que lamentablemente hay sectores que utilizan la funa, la amenaza, la coacción, para tratar de determinar el voto. Yo quiero y espero que si alguna persona aquí ha sido objeto de ese tipo de prácticas lo denuncie, porque no podemos seguir así.

También sin identificar a quien habría proferido las amenazas, Rut Hurtado, de Vamos por Chile, retrucó:

—Creo que aquí siempre los lindos slogan suenan y pegan fuerte, cuando hablamos de feminismo, de defendernos, pero cuando amenazan a una colega por un voto… La verdad es que eso a mí no me parece. Es importante que en este espacio, que es democrático, se mantenga esa democracia y el respeto entre unos y otros.

Pasado cruzado

Tras unos minutos, Natividad Llanquileo, convencional electa por el pueblo mapuche en la macrozona que reúne desde Ñuble a La Araucanía, rompió el misterio.

—Al parecer fui interpelada en esto, me siento interpelada la verdad. Le voy a responder a Ruggero —partió diciendo la representante, para luego fustigar a sus pares Vanessa Hoppe y Manuela Royo, por votar a favor de Andrés Cruz como coordinador de la comisión.

Resulta que este último se desempeñó como fiscal en la región del Bío Bío y procesó judicialmente a cercanos de Llanquileo. De ahí su molestia con sus colegas por patrocinar la opción del otrora persecutor.

—Dicen ser defensoras del pueblo mapuche y, sin embargo, en este momento están apoyando a una persona que se encuentra con una causa abierta por violación a los derechos humanos, siendo exfiscal y siendo además una persona que solicitaba más de 100 años de cárcel para personas que son miembros del pueblo mapuche —prosiguió Llanquileo.

Y añadió:

—Eso fue lo que se vivió, yo les señalé esta situación a la convencional Hoppe y que lamentablemente al parecer malinterpretó. Aquí yo no estoy amenazando a nadie, yo lo único señalé una situación que ocurrió y que ella, además, señaló que no iba a apoyar a la persona mencionada y que no voy a mencionar, porque la verdad es que no vale la pena…

“Graves”

Al ser interpelada, Manuela Royo (Apruebo Dignidad) solicitó la palabra:

—Para aclararte yo voté por Hugo Gutiérrez (…) Me parece que este no es un momento de interpelarnos personalmente, sino de mirar constructivamente. Si queremos avanzar tenemos que ser firmes con nuestros principios, te pido por favor que tengas más cuidado al revisar las votaciones cuando te dirijas a mi persona, así que muchas gracias.

Y Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad) se lamentó:

—Me parece absolutamente gratuito. Señalar que, en efecto, creo que el trabajo que uno ha hecho habla también de lo que uno es y de la consecuencia y no una votación. Y también me gustaría que el futuro de esta comisión se teja con los aportes de todos los sectores (…) No me parece que tengamos que estarnos matando por una coordinación y me parece bastante triste que tengamos que estar hablando en estos términos.

Inmediatamente, el turno volvió a Ruggero Cozzi, quien inició la discusión.

—Claramente estamos viendo los efectos de lo que son las funas, las amenazas. Yo creo que estas son cosas graves, que no podemos tolerar. Aquí nos hemos dado un reglamento de ética y yo espero que esto lo conozca la Comisión de Ética.

El último en hablar fue Hugo Gutiérrez, convencional de Apruebo Dignidad, quien aseguró que hubo una malinterpretación de Cozzi y llamó a calmar las aguas.

—Tratemos de no ensuciar, porque más allá de las desavenencias o malos entendidos que puedan existir, aquí nadie está funando ni amenazado a nadie —lanzó.

La alocución del exdiputado comunista continuó.

—Llevar esto de que hay mala intención, funa, amenaza (…) Eso es justamente lo que pervierte esta reunión y hace que las personas que la están siguiendo piensen que lo que está diciendo el constituyente de derecha (Cozzi) es la verdad y está mintiendo. Aquí nadie está funando a nadie, nadie está maltratando a nadie. Creo que es importante para restablecer la calma a quienes están viendo esta sesión.

Comisión de Ética

Requerida por BioBioChile, Natividad Llanquileo descartó de plano un eventual amedrentamiento de su parte.

“Le expuse porqué no podía apoyar al convencional (Andrés) Cruz, por todas las investigaciones y por todo lo que había pasado y hecho con personas pertenecientes al pueblo mapuche cuando fue fiscal”, sostuvo.

“Pero eso no fue ninguna amenaza de nada, fue solamente señalarle una situación”, añadió.

Consultada por la supuesta causa por derechos humanos en contra de Cruz a la que hizo alusión, Llanquileo aclaró que se trata de un proceso seguido ante la Comisión Interamericana de DDHH, derivada de detenciones de mapuches en 2010. Algo que el propio Cruz descartó.

“No tengo cargos pendientes por violación a derechos humanos. Me llamó la atención eso”, aseveró.

Con todo, Ruggero Cozzi sostuvo en conversación con este medio que es importante que se aclaren los hechos, por lo que anunció que está esperando que se constituya la Comisión de Ética “para que esto sea puesto en conocimiento de dicha instancia”.