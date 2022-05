Guetos verticales: Estación Central se querella contra exfuncionarios por aprobar permisos ilegales

La Municipalidad de Estación Central presentó el pasado 13 de mayo una querella criminal por los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible, en contra de cuatro exfuncionarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la sede edilicia, a raíz de la aprobación de permisos de edificación infringiendo -presuntamente- la normas urbanísticas. Hablamos de los llamados “guetos verticales”.

Se trata de Armin Seeger, exdirector (s) de la DOM entre los años 2012 y 2018; Maria Isabel Gaete, exdirectora, actualmente suspendida por sumario administrativo en curso; Pedro Vera, exjefe del Departamento de Edificación, también suspendido por sumario administrativo en curso; y Angélica Gallardo, exjefa de Catastro. Dichos funcionarios están en la mira de la nueva administración que encabeza el edil Felipe Muñoz (Ind-Frente Amplio).

Según la acción legal, ingresada ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, tanto Seeger como Gaete “aprobaron permisos de edificaciones de los proyectos inmobiliarios de edificios en altura infringiendo la normativa vigente”. Vega y Gallardo, por su parte, habrían actuado como directores subrogantes cuando Seeger se ausentaba, por lo que “aparecen como directores subrogantes en las firmas de ciertos permisos de edificación”.

Los querellados también habrían pasado por alto las directrices de la Contraloría General de la República (CGR). Esto porque en un dictamen del ente fiscalizador se consignó que “si una determinada zona no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima (…) en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que, por definición, este sistema de agrupamiento, requiere de aquella”.

Y es que Estación Central no cuenta con un Plan Regulador Comunal propio, por ende, no existe regulación para la construcción de proyectos inmobiliarios de edificios en altura que se acogen a la norma de agrupamiento de tipo edificación continua. En fácil, según Alfredo Parra, director de Obras Municipales de Recoleta, esto significa que “las inmobiliarias y autoridades municipales de la época, completaron irregularmente un vacío normativo, permitiendo altura libre, toda vez que eso era inaplicable por tanto ilegal”.

En ese sentido, la acción legal agrega que “los funcionarios público municipal, según la época correspondiente, titulares de la Dirección de Obras Municipales y, en función de su cargo, aprobaron permisos de edificación y recepción definitiva, sin verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y dieron recepción definitiva, sin verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas de sistema de agrupamiento de tipo edificación continua y altura máxima que le era aplicable”.

Cúmulo

Pero no es primera vez que las antiguas autoridades de la DOM de Estación Central son sindicadas como presuntos responsables de la aprobación de forma “ilegal” de permisos de edificación. En octubre de 2021, seis ciudadanos ingresaron ante la justicia una querella contra Armin Seger y María Isabel Gaete. ¿El motivo? La aprobación de permisos de edificación no existiendo norma que defina la altura máxima.

Uno de los querellantes es Patricio Herman, presidente de Fundación Defendamos la Ciudad. En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Herman explica que el delito se configuraría ya que “al no existir un Plan Regulador Comunal en una zona determinada, no se podían entregar permisos de edificación con agrupamiento continuo y con altura libre”.

Además, dice que la génesis de esta situación se habría originado luego del fallecimiento del ex director de la DOM de Estación Central en 2012, Marco Antonio Vidal. “Mientras él estaba ejerciendo el cargo como funcionario público probo nunca otorgó permisos. Los permisos se empezaron a otorgar a partir del año 2013 por otros funcionarios municipales que eran arquitectos”, señala.

En la misma línea, la sede edilicia expuso en su presentación judicial que “esas resoluciones son manifiestamente arbitrarias y dictadas, a sabiendas, que los proyectos contravenían las normas urbanísticas de altura máxima y sistema de agrupamiento de edificación continua”. Esto porque quienes oficiaban de directores de la DOM, respectivamente, estaban conscientes de un pronunciamiento sobre esta materia de la jefatura de la División de Desarrollo Urbano dirigido a la DOM de Estación Central en 2007.

Para Jorge Inzulza Contardo, PhD en Urbanismo, Universidad de Manchester, Reino Unido, y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en el caso de Estación Central es “imposible que no tenga una actividad inmobiliaria importante como le ocurre a muchas otras comunas” que componen el “pericentro”.

No obstante, el profesional dice que no le parece adecuado que la densificación del centro vaya acompañada “solamente de una visión particular como la verticalización”, que es el caso de los llamados “guetos verticales”. “Entiendo que una comuna quiera tener desarrollo, y por lo tanto actividad inmobiliaria, otra cosa es que la única manera de enfrentarlo sea con edificios verticales, y ahí creo que no es la respuesta adecuada”, señala.

En tanto, Esteban Zamora, socio de Regeneraxion Arquitectos y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), comenta que “está claro que las ciudades no pueden seguir creciendo en extensión”, siendo el caso de Santiago “bastante dramático”. Ante esta situación, continúa, se deben “proponer estrategias de densificación”, las cuales actualmente “son inexistentes”.

“El suelo en Santiago es cada vez más escaso, y justamente es por eso que, en definitiva, las inmobiliarias ven en esto una gran oportunidad porque saben que los edificios, los departamentos, independiente de su calidad arquitectónica, simplemente lo que buscan es generar cierta rentabilidad. Ya no existe una preocupación en construir los barrios donde efectivamente se aumenta de manera proporcionada la densidad en lugares que no tienen ni los equipamientos ni la infraestructura vial”, dice el profesional.

Reversión

La nueva política urbana en Estación Central, de la mano de la nueva administración, también ha dado señales concretas. Sin ir más lejos, el pasado 4 febrero, la Secretaría Municipal publicó en el Diario Oficial cinco resoluciones dictadas por la nueva DOM que iniciaron procedimientos de invalidación de permisos de edificación.

Aquellos edificios corresponden a uno de 28 pisos ubicado en calle Conde Maule; otro de 30 pisos en calle Placilla perteneciente a inmobiliaria Suksa; otro de 28 pisos emplazado también en esta última arteria de inmobiliaria Santolaya; otro de 35 pisos en Conde Maule de Suksa; y otro de 18 pisos en calle Purísima.

“​​Nos comprometimos con la comunidad a plantear un modelo de desarrollo urbano muy distinto. Lo que pasó en Estación Central es gravísimo y no debiese ocurrir en ningún lugar del país, nunca más. Nuestra comuna fue lamentablemente lo que hemos denominado una zona de sacrificio urbano, aumentamos en 5 años prácticamente al doble nuestra población, sin ningún tipo de proyecto que acompañara este crecimiento para mitigar y dotar de equipamiento a la comuna”, se lamenta el alcalde Felipe Muñoz.

¿Por qué se decide presentar esta querella criminal?

– “El daño y la herida que el desarrollo descontrolado de edificaciones verticales provocó, y continúa provocando en nuestros barrios es tremendo. Como administración pensamos que tenemos los argumentos para demostrar que se actuó al margen de la ley, torciendo la normativa urbana para construir. Las personas que propiciaron que esto pasara, deben rendir cuentas a la ciudadanía y también a la justicia. Esta querella busca establecer responsabilidades y que no quede la sensación de impunidad frente a este tipo de actuar”, explica el jefe comunal.

Esta es la primera vez que Estación Central decide querellarse contra antiguos funcionarios de la DOM por la aprobación de permisos de construcción. Anteriormente, según informaron desde la misma casa comunal, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la exdirectora de la DOM, María Isabel Gaete, el exjefe del Departamento de Edificación, Pedro Vera, y el exarquitecto revisor de la DOM, José González Muñoz, por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y asociación ilícita.

Actualmente, de los cuatro querellados solamente una persona se encuentra trabajando de forma activa: Angélica Gallardo, quien cumple funciones en la DIDECO y mantiene un sumario en curso. Armin Seeger fue desvinculado por calificación -con reclamo en Contraloría pendiente-; María Isabel Gaete, exdirectora de la DOM, se encuentra suspendida mientras se sigue un sumario administrativo en su contra, misma condición en que se encuentra Pedro Vera Acevedo.

– ¿En qué situación se encuentra el Plan Regulador Comunal en Estación Central?

“Nos encontramos en etapa de construcción de nuestro primer Plan Regulador Comunal, que es la herramienta de planificación urbana que nos permitirá desarrollarnos a otra escala, cuidando los espacios que quedan y resguardando la calidad de vida de las personas. Este proceso lo estamos desarrollando de manera participativa, con los vecinos y vecinas de la comuna. También estamos revisando todos y cada uno de los permisos de edificación entregados y en los casos que corresponda, estamos iniciando los procesos de invalidación“, dice el alcalde.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío se contactó con el exalcalde Rodrigo Delgado (diciembre de 2008 al 4 de noviembre de 2020), otrora máxima autoridad de la sede comunal, sin embargo hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta. También se contactó con María Isabel Gaete y Angélica Gallardo, quienes declinaron referirse a los hechos materia de la acción legal.

Vea la querella: