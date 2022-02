Suprema da portazo a padre antivacuna que intentó impedir que la madre inoculara a sus hijas

Ante la Corte de Apelaciones de Concepción un padre ingresó a comienzos de noviembre de 2021 un recurso de protección en contra de la madre de sus dos hijas y de el liceo municipal donde ellas estudian. ¿El propósito? Impedir que las menores de 8 y 10 años fueran “obligadas” a vacunarse contra el covid-19 para poder asistir a clases presencialmente.

De acuerdo a la presentación judicial que tuvo a la vista este medio, y pese a que la evidencia científica indica lo contrario, el sujeto argumentó que se trata de una inoculación “experimental” que a juicio de él ponía en serio riesgo la salud de sus hijas, añadiendo además que el proceso iba en contra de sus creencias religiosas.

“(…) podría generar graves trastornos para mis hijas, incluso poniendo en riesgo su vida además de ir en contra de mis creencias religiosas cristianas que me inculcaron desde pequeño y que pretendo integrar en mis hijas en atención a mi derecho preferente y deber de educar a mis hijos”, apunta la primer parte de la querella.

Diferencias con la madre

La historia va así. El hombre de iniciales V.H.V.M. se enteró que su exesposa y madre de sus hijas -quien tiene la custodia de las menores- había decidido vacunarlas para que pudieran regresar a las clases presenciales de forma más segura en la comuna de Yumbel.

Días antes, el establecimiento municipal en el que estudian las niñas había informado a los apoderados que durante la segunda quincena de octubre comenzaría la inoculación de los alumnos de entre 6 y 11 años en el recinto, destacando que se trataba de un proceso absolutamente voluntario.

En este contexto, y tras no llegar a un acuerdo con su expareja, quien estaba por vacunar a las menores, el hombre decidió interponer un recurso de protección ante el tribunal de alzada penquista buscando “asegurar la debida protección de los derechos fundamentales” de sus hijas.

En la presentación, el hombre aseguró que la madre de las pequeñas tomó “arbitrariamente” la decisión de vacunarlas sin consultarle su opinión.

“El tema de la salud de mis hijas debe ser un tema que ambos padres debieran decidir, conversar y solucionar como siempre lo hemos hecho”, advirtió.

En síntesis, a juicio del recurrente, su expareja y el liceo municipal habían tomado una postura que estaba afectando sus derechos como padre y afectando su “libertad de conciencia y los valores religiosos católicos” que desea inculcar a sus hijas.

No era obligatoria

La corte resolvió declarar admisible el recurso presentado por el sujeto, solicitando informes tanto al liceo como a la madre de las menores para poder tramitarlo.

Así fue como el establecimiento probó ante el tribunal que el proceso de vacunación era absolutamente voluntario, por tanto los apoderados eran quienes debían decidir si se realizaba la inoculación o no.

Además, se dio a conocer que el padre llegó hasta el recinto momentos antes que comenzara la inoculación, asegurando que tenía supuestas pruebas de que la vacuna producía efectos adversos.

“Nuestra respuesta fue que la decisión de vacunar o no a los menores, era única y exclusiva decisión de los padres y que, en virtud de aquello, cualquier diferencia de opinión con la madre debían solucionarlo entre ellos, ya que no se le podía negar por parte del establecimiento la posibilidad a la madre si es que ella optaba por la vacuna y tampoco se le podía negar al padre la indicación de no vacunar que manifestaba”, explicó el liceo.

Finalmente las niñas no fueron vacunadas en la oportunidad y el padre decidió emprender una batalla judicial.

Respuesta de la madre

Tras el recurso presentado en su contra, la madre de las niñas fue instada a entregar un informe a la Corte de Apelaciones. En el documento de dos páginas contenido en el expediente judicial la mujer reveló que desde siempre su exesposo fue antivacuna.

“El padre se ha opuesto siempre a la inoculación de las niñas, incluso a las vacunas del Plan Nacional de Inmunización, que es obligatorio”, explicó.

Además, remarcó que nunca el liceo obligó a que las niñas fueran vacunadas, pues incluso estuvieron yendo a clases presenciales por varias semanas y nunca hubo inconveniente.

Asimismo, explicó que la relación y comunicación con su expareja no es buena, pues además existen antecedentes de violencia por parte de él hacia ella. Eso sumado a que el sujeto ha incumplido en reiteradas oportunidades con sus obligaciones alimentarias, pagos que han tenido que ser forzados por la justicia.

Así las cosas, y basándose en que como madre le corresponde velar por el cuidado de sus hijas y proteger sus derechos fundamentales, la mujer expuso que su voluntad de vacunarlas contra el covid-19.

Argumentos antivacunas

De la mano de su abogado y pese a que la evidencia científica señala lo contrario, el recurrente expuso ante el tribunal una serie de supuestos argumentos que avalaban su teoría de que la vacuna contra el covid iba a dañar a sus hijas.

Así fue como allegaron a la corte algunos archivos con links de medios digitales desconocidos, donde se publicaban supuestas noticias en contra de la inoculación.

Además, expusieron documentos de supuestos “médicos por la verdad”, quienes advertían de consecuencias.

El fallo

Luego de tener en consideración tanto los argumentos del recurrente como de los recurridos, el 19 de enero recién pasado la Corte de Apelaciones de Concepción falló la causa.

Según se desprende de la sentencia, el tribunal de alzada desechó cada uno de los argumentos del padre antivacuna y en consecuencia rechazó el recurso de protección.

Para llegar a dicha conclusión, se argumentó que estaba probado científicamente que la vacuna reducía las consecuencias del covid-19, sumado a que en las últimas semanas se ha registrado un aumento explosivo de contagios por la variante Ómicron.

“(…) la adscripción por parte de la madre de las niñas a las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, resulta, además, racional, ya que se encuentran justificadas en el conocimiento científico que en los hechos -como es público y notorio en nuestro país- ha dado resultados hasta ahora beneficiosos para la población”, se lee en el fallo.

Respecto de la preocupación manifestada por el padre sobre la salud de sus hijas, la corte argumentó que los potenciales riesgos de la vacunación han sido debidamente ponderados “por quienes tienen, probadamente, conocimientos científicos al efecto”.

En respuesta, otra vez de la mano de su abogado y en base a argumentos incomprobables, el padre presentó un recurso de apelación en contra de la sentencia, lo que motivó el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Así fue como el Máximo Tribunal del país, la semana pasada, emitió un fallo al respecto, confirmando la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Concepción.

En consecuencia, si la madre todavía lo desea, podrá vacunar a sus hijas sin inconvenientes.