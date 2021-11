Extraditarán al Loco Murdok: el narco argentino que torturaba a sus hijos e hizo de Chile su hogar

La Corte Suprema de Justicia de Chile accedió a una solicitud de extradición que en 2019 hizo la República de Argentina, respecto de un ciudadano de ese país que está siendo investigado como autor del delito de tenencia de droga con fines de comercialización y que, además, fue denunciado por torturas.

Fue la hija del Loco Murdok -apodo con el que es conocido en el barrio argentino que lo vio nacer- quien terminó denunciándolo ante las autoridades, decidida a no continuar aguantando más maltrato ni de él ni de su hermano mayor.

Todo consta en documentos enviados por la República Argentina al máximo tribunal chileno, a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile.

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones, el requerido -un narco de profesión- ingresó a nuestro país en noviembre de 2016 a través del Paso Los Libertadores y de hecho, está siendo investigado por delitos similares en la justicia chilena.

En efecto, la entrega del mendocino Andrés Virzi Moreno (46) se hará efectiva recién cuando culmine el proceso que el 15º Juzgado de Garantía de Santiago tramita en su contra por el delito de microtráfico y otros delitos asociados. Por esa causa, el individuo se encuentra actualmente cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Encadenada a la cama

Los negocios turbios del Loco Murdok comenzaron a develarse el 6 de noviembre de 2016, cuando la policía tocó la puerta de su casa ubicada en un villorrio en el norte de la ciudad de Mendoza.

Ese día Virzi Moreno no estaba. Es que cotidianamente cruzaba la cordillera para visitar en Santiago a su pareja. El que salió a atender, sin polera, al funcionario policial fue su hijo mayor Franco, quien fue incapaz de disimular un secuestro.

Justamente el auxiliar 1º de la Policía de la provincia de Mendoza tenía la fundada sospecha de que al interior del inmueble había una chica encadenada.

Todo como consecuencia de un llamado nervioso que ingresó al 911 minutos antes. El uniformado relata:

-Le pregunto (a Franco, hijo de Virzi) si vive con alguien más y me dice que con una mujer. Luego le solicito que la llame para que yo vea si se encuentra en buen estado y este hombre se niega (…) Me dice que sin orden de allanamiento no puedo entrar a su casa. En ese momento se escuchan unos gritos, aparentemente de una mujer que decían “sáquenme de acá”.

Apenas Franco -de entonces 18 años- intentó cerrar la puerta, fue detenido por el oficial mientras solicitaba refuerzos.

Entonces fue que se encontraron con la menor de 15 años amarrada a una cama.

En un descuido de su hermano, la joven había alcanzado el teléfono de su captor para marcar el 911 y alertar a las autoridades.

No era la primera vez

Los policías ingresaron hasta el domicilio y desataron a la menor. Ella misma fue quien les dio un tour por la casa. Les indicó punto por punto dónde podrían encontrar la droga que su padre vendía.

En la hielera del refrigerador los agentes hallaron bolsas con decenas de cogollos de marihuana y algunos restos de plantas repartidos en el patio de la casa.

Más tarde la joven declararía ante la justicia argentina que no era primera vez que terminaba amarrada a la cama. Justo dos meses antes había ocurrido un episodio casi calcado.

Esa vez, luego de ir al cumpleaños de una amiga el 6 de octubre de 2016, la menor de entonces 14 años también terminó atada, con una costilla rota y por poco muerta.

En esa oportunidad el Loco Murdok también estaba en Chile y desde acá instruyó a su hijo para que procediera. Le indicó dónde tenía guardada la cadena para que castigara a su hermana y la mantuviera amarrada mientras él viajaba de vuelta a Mendoza.

-Me quedé en la habitación de mi papá hasta el otro día a las 22:30 horas que llegó mi papá de Chile, en todo ese tiempo mi hermano no me dio ni agua ni comida.

Con el Loco Murdok en la casa, Franco pudo salir a distraerse. Mientras tanto, su hermana fue brutalmente golpeada y por poco asesinada, según el escalofriante relato que ella misma entregó.

–Me empezó a pegar patadas y piñas estando yo atada de pie y manos en la cama, por eso me fracturó una costilla. Ahí agarró un arma y me apuntó la cabeza diciendo ‘te vas a morir’, pero yo alcancé a correrme.

La bala calibre 22 pasó a centímetros de su cabeza. Quedó incrustada en la pared, cuenta la menor. El episodio lo cerró con un culatazo en la cien de la joven que la mantuvo inconsciente varios días.

Historial abusivo

Según se desprende de las declaraciones a las que tuvo acceso BioBioChile, Franco actuaba de esa forma contra su hermana por el temor que le tenía a su padre.

Desde pequeño él y la joven fueron víctimas de malos tratos y humillaciones por parte de su progenitor. De su madre poco y nada sabían.

Así al menos lo relató a la policía:

-Nos menospreciaba, nos decía que dábamos lástima (…) yo siempre que pude puse el pecho por mi hermana. A ella también la golpeaba.

También declararía que siempre actuó obligado por su padre, quien le repartía instrucciones a través de Facebook y WhatsApp cuando no estaba en casa. Aquello fue confirmado por el relato que la menor afectada entregó.

La solicitud

Enterado de la situación judicial, Virzi Moreno nunca más volvió a Argentina y aparentemente se radicó en Chile. Mientras, lentamente la causa avanzaba en su contra.

Así las cosas, recién en 2019 las autoridades trasandinas solicitaron formalmente la extradición y estamparon una orden internacional de captura que tuvo fruto únicamente porque el Loco Murdok continuó delinquiendo en nuestro país.

Actualmente el individuo se encuentra en prisión preventiva al interior de uno de los módulos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Allí, espera que se resuelva el proceso al que fue sometido por el delito de microtráfico, tenencia ilegal de armas y municiones.

Una vez eso ocurra, tras cumplir condena o resultar absuelto, deberá regresar a su natal Mendoza para enfrentar a la justicia, según dispuso el ministro Leopoldo Llanos de la Corte Suprema de Justicia.