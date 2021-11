Incluso como publicidad de Google: las estafas y engaños de timadores internacionales

En 2021 se ha visto un importante aumento en las denuncias por estafa y otras defraudaciones a través de Internet. Si en 2019 se ingresaron 5.649 y en 2020 fueron 7.266, sólo entre enero y agosto de 2021 la cifra alcanza los 7.396.

Se trata de un fenómeno que está ligado evidentemente a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia por covid-19. Desde marzo de 2020 hubo una fuerte alza en el uso de la tecnología, lo que ha sido aprovechado por inescrupulosos para engañar a gente que no cuenta con los conocimientos necesarios.

Así, han proliferado diversas falsas publicaciones que tienen por objetivo atraer usuarios y así robar sus datos y/o dinero, enlaces que incluso podemos verlas en populares buscadores como Google.

Incluso, algunos ejemplos de estafa aparecen en Google Ads, el programa de publicidad en línea de la firma.

Por ello, es importante tener algunas consideraciones para evitar caer en estafas y fraudes, especialmente en estos tiempos en los que el uso de dispositivos y computadores ha aumentado.

Expertos entregan sus recomendaciones para tener una experiencia segura en internet.

Fue en noviembre de 2018 cuando el popular conductor de televisión Francisco Saavedra denunció que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar Bitcoin Evolution, una supuesta “‘laguna’ que puede hacer que cualquier persona sea millonaria en 3-4 meses”.

“El último método de inversión de Francisco Saavedra ha dejado a los expertos sin palabras y a los grandes bancos aterrorizados”, titulaba la falsa nota que además utilizaba el logo de BioBioChile.

“Estás publicaciones donde usan de manera inescrupulosa mi fotografía en Facebook son absolutamente falsas, se trata de una estafa en redes sociales”, señaló esa vez el comunicador.

En aquella oportunidad, la falsa noticia estaba alojada en el sitio Danceoftheera.com, el que utilizó sin autorización el logo de nuestro medio. Tal como explicamos anteriormente, ese dominio sirve como pantalla para el portal de estafa, ya que al pinchar en cualquiera de sus iconos, el usuario es redirigido a Bitcoinevolution (recomendamos no ingresar a este sitio por razones de seguridad).

Pese a que el portal asegura ser “exclusivo para residentes en Chile”, sus testimonios son de personas españolas y todos sus montos están en euros.

Pero el periodista no ha sido la única víctima de este tipo, ya que los rostros de Iván Zamorano y Andrónico Luksic también han sido utilizadas para promocionar estos engaños. Ambos hicieron llamados para evitar caer en este tipo de estafas.

En populares buscadores web como Google es posible encontrar varios de los falsos enlaces que buscan engañar a la gente.

“Leonardo Farkas revela nuevo secreto de inversión que ha hecho que cientos de personas en América Latina se vuelvan muy ricas”, señala una falsa noticia que aún hoy es posible ver en el buscador.

“La semana pasada estuvo en Televisión Nacional y anunció una nueva ‘laguna’ que según él puede hacer que cualquier persona sea millonaria en 3-4 meses”, añade la publicación que busca engañar al lector.

No obstante, también existe otro fenómeno que se ha ido observando y que genera preocupación entre los expertos en informática. Se trata de los fraudes y casos de phishing que los estafadores han comenzado a aplicar en Google Ads.

¿Pero qué es Google Ads? Básicamente, es el servicio con el que cual Google ofrece publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. De seguro en más de una ocasión has buscado un producto de una determinada marca en el buscador, proceso en el cual se arrojan cientos de resultados.

Si te fijas bien, generalmente los primeros enlaces que aparecen en realidad son anuncios pagados por diferentes compañías para que así sus direcciones destaquen por sobre el resto.

De hecho, a un costado de la propia URL se indica que es un “anuncio”.

De esta manera, inescrupulosos a veces crean anuncios en Google Ads con ciertas palabras clave para suplantar un sitio web oficial, con el objetivo de que aparezcan de los primeros en una determinada búsqueda.

Esto les permite ganarse la confianza de los usuarios, quienes acceden a dichos links para comprar un producto o contratar un servicio.

En términos simples, el phishing es un método para engañar al usuario mediante un sitio falso que suplanta a otro verdadero y legal. Así, se le pide que inicie sesión ingresando sus datos y clave.

Tal como recoge el sitio Malwarebytes, si la persona “pica el anzuelo”, la información le llegará al estafador, lo que le será útil para robar identidades o robar cuentas bancarias.

Estos casos de phishing se pueden ver además en la publicidad de Google Ads que se insertan en otros sitios web oficiales.

Desde Google Chile indican a BioBioChile que trabajan para eliminar aquellos anuncios potencialmente malos que son reportados, añadiendo que constantemente actualizan sus tecnologías para impedir que proliferen este tipo de amenazas.

“No permitimos anuncios que puedan inducir a error o tergiversen lo promocionado, incluido los que suplantan marcas y/o empresas”, indica un vocero de la compañía.

“Tomamos medidas inmediatas sobre los anuncios potencialmente malos que nos son reportados, y son eliminados si infringen nuestras políticas”, añade.

“Los estafadores están constantemente evolucionando en sus esfuerzos, sin embargo, seguimos comprometidos en luchar contra aquellos que evaden nuestros sistemas, y estamos constantemente actualizando nuestra tecnología para frenar cualquier nueva amenaza que pueda surgir”, enfatizan desde Google.

Pese a los esfuerzos de la compañía, aún hay varios enlaces fraudulentos que se mantienen operativos en el buscador y que buscan atraer a más personas.

Un ejemplo es lo ocurrido en agosto de 2020, cuando el youtuber de criptomonedas Ben Armstrong, conocido también como BitBoy, alertó en su cuenta de Twitter que una página falsa que aparecía en un anuncio de Google buscaba engañar a la gente.

En aquella oportunidad, el portal malicioso se hacía pasar por Uniswap, una bolsa para intercambiar criptomonedas por otras usando contratos inteligentes sobre la red Ethereum.

URGENT WARNING FOR ANYONE USING #UNISWAP. Please click the image to read it.@Google you should be ashamed. Whoever runs @GoogleAds is FAILING MISERABLY. On YouTube where scammers get ads through and now on your own platform. pic.twitter.com/zuXiAfOFyG

— Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto) August 12, 2020