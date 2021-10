Los datos no mienten: hospitalizaciones y muertes por covid inciden más entre no vacunados

Cifras del último informe epidemiológico dejan en evidencia que la vacuna genera un efecto protector para evitar los ingresos a UCI y la muerte. Sin embargo, no nos libera de contagiarnos, tal como se advirtió desde un inicio. Los datos también revelan que aumenta la incidencia de muertes entre mayores de 81 años, pese a contar con esquema de vacunación completo, situación que se revierte si es que se aplica la dosis de refuerzo.

El más reciente informe epidemiológico, preparado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, revela con datos concretos la real protección que brindan las vacunas contra el SARS-Cov-2, virus que genera el covid-19.

La estadística deja en evidencia que vacunados y no vacunados tienen incidencias de contagio prácticamente similares, tal como adelantaron los especialistas al inicio del proceso de inoculación, cuando se señaló que la herramienta no sería 100% efectiva para evitar contraer el virus.

Para hacer un análisis correcto, en términos simples, las cifras se presentan en relación a la tasa incidencia, ya que no es posible comparar “peras con manzanas” cuando hay un universo del 75% de los chilenos vacunados con esquema completo, que es más grande, y por el otro un 25% con esquema incompleto o no vacunados, que son menos. Así, cada grupo se compara cada 100 mil habitantes y quedan “igualados”.

El DEIS señala que en la medida que aumenta la cobertura de la campaña de vacunación, el porcentaje de contagios que cuentan con un esquema de vacunación completo también aumentará en el tiempo, ya que -en algo que resulta lógico- si el 100% de la población estuviera vacunada, entonces la totalidad de los casos incidentes aparecerán vacunados.

En concreto, la incidencia actual de contagios -en general- es de 50,3 entre quienes no tienen proyección de la vacuna, 51,4 entre los vacunados y apenas del 7,7 entre quienes cuentan con su dosis de refuerzo.

Si se lleva a lo específico, la incidencia de contagios más alta está en el grupo de los no vacunados de entre 51 a 60 años que llega a 154,6, considerablemente mayor que a igual rango etario de vacunados (45,4) o con refuerzo (6,7).

Vacunas disminuyen probabilidad de muerte

Por otra parte, los números son claros en mostrar que los ingresos UCI y muertes presentan una incidencia notablemente mayor entre quienes no están vacunados o tienen su esquema incompleto.

La incidencia actual es de 1,1 ingresos a UCI entre los sin vacuna, de 0,5 entre los vacunados y de 0 en los con dosis de refuerzo.

En el detalle, nuevamente la mayor tasa se encuentra entre los no vacunados, con un 18,8 para el rango entre 71 a 80 años.

En cuanto a las muertes, en el total, la incidencia superior está entre quienes no cuentan con esquema de vacunación, llegando a 0,3; algo que se ve disminuido en el grupo de los vacunados (0,1) y con dosis de refuerzo (0,0).

Sin embargo, se observa un fenómeno particular al analizar el detalle. La mayor incidencia actual de muertes está en el grupo de mayores de 81 años, pese a estar vacunados, con tasa del 10,9, similar al mismo rango de los no inoculados, con 9,5; algo que se explicaría por la reducción de efectividad de la vacuna con el paso del tiempo y lo sensible que resulta el covid para personas de esa edad.

Los adultos mayores se vacunaron antes y por lo mismo requieren del refuerzo. De hecho, para ese mismo grupo de edad, entre quienes sí recibieron la tercera dosis, la incidencia es considerablemente menor, con 0,3.

De acuerdo al infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, la incidencia en este grupo era previsible y apunta que esto acentúa la necesidad de la dosis de refuerzo.

“Es el grupo que tiene mayor caída de los anticuerpos y menor respuesta a la vacunación”, sostiene.

Según explica, este fenómeno se debe a un deterioro de la repuesta inmune, vinculado al envejecimiento, “y eso se asocia a una menor respuesta de la vacuna, una menor duración de la respuesta y mayor riesgo de complicaciones”.

“Es esperable que sea un grupo que, a pesar de estar vacunados, tenga mayor ingresos a UCI y mortalidad, porque una pequeña enfermedad, un covid aunque sea leve, puede descompensar sus enfermedades de base y llevarlo a UCI o incluso a fallecer”, sentencia el especialista.

Mantener la comunicación de riesgo

La opinión de Silva es compartida por el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci.

“La tercera dosis, por evidencia (…) pareciera ser una medida adecuada. Sin embargo, donde tenemos que poner el pie en el acelerador, sin ninguna duda, es en poder vacunar a los rezagados. La peor realidad que podemos enfrentar hoy día, cada persona que vive acá, es no estar vacunados. A las personas no vacunadas les va mucho peor”, advierte.

Sobre la reciente alza de contagios, el profesional explica que “estamos en una situación que estaba dentro de los escenarios descritos, que podía pasar”.

“Esto principalmente, por un lado, por el aumento de movilidad que se ha producido por la disminución de las restricciones; lo segundo, la evolución de la variante Delta en nuestro país, y lo tercero por el todavía alto número de rezagados que tenemos en la vacunación. Probablemente, esos tres elementos centrales están empujando hacia arriba los contagios”, enfatiza el secretario de Colmed.

Y agrega: “Una de las amenazas que tenemos hoy en día, es que a la gente se le olvida que estamos en pandemia… que ‘esto ya pasó y es del pasado’. Por eso es importante mantener la comunicación de riesgo, algo que nos ha costado tanto mantener”.