Villa María Academy: fijan audiencia de formalización de ex encargada de finanzas de exalumnas

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Fiscalía de Las Condes investiga una querella presentada por la Asociación de Ex Alumnas del Villa María Academy contra Claudia Soffia, ex encargada de finanzas, por presunta administración desleal. Se acusa a Soffia de utilizar la tarjeta de crédito de la entidad para compras personales como chocolates, carteras, zapatos y ropa interior, generando un perjuicio de $39.117.789 entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Tras detectar irregularidades en los gastos, se programó una audiencia de formalización para el 18 de marzo. El abogado de la asociación destaca que la Fiscalía decidiera formalizar a la querellada, mientras que Soffia no ha respondido a las acusaciones.