La familia Elizalde y exadministrador de Hassler acusado de agresión: los polémicos fichajes del IPS

En medio de la áspera discusión de la reforma previsional, en la que se acordó un nuevo rol para el Instituto de Previsión Social (IPS), arribaron recientemente a dicho organismo dos nombres que han generado controversia interna: María Eugenia Elizalde (62), hermana del ministro Segpres Álvaro Elizalde (PS); y Claudio González Rothen (PC), ex administrador municipal de Santiago bajo la administración de Irací Hassler, que en 2022 fue denunciado por la agresión a una funcionaria.

Respecto de la primera, fue elegida este mes de enero como subdirectora de Sistemas de Información y Administración de la entidad. Y, según pudo corroborar BBCL Investiga, con su llegada se abrió otro potencial conflicto: bajo su dependencia quedó su hija Gabriela Kiblisky Elizalde (37), quien desde septiembre 2023 se desempeña como abogada en la Unidad de Seguimiento Contractual.

González, en tanto —de acuerdo a fuentes de este medio— también arribó al IPS recientemente. En su caso, al gabinete del director nacional, encabezado desde julio de 2024 por Juan José Cárcamo (PPD).

A su vez, los recientes fichajes del organismo se dan tras la salida de otros funcionarios de larga trayectoria en el IPS, y que ingresaron hace casi 15 años durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El desembarco de la familia Elizalde

En concreto, María Eugenia Elizalde obtuvo la nominación tras un proceso de selección mediante Alta Dirección Pública (ADP) iniciado en septiembre del año pasado y que finalizó con la resolución en favor de la hermana del secretario de Estado el 3 de enero.

Dicho cargo corresponde a un grado 1°C de la Escala Única de Sueldos, cuya renta líquida promedio mensual llega a los $6,8 millones de pesos. Pese al proceso de selección de por medio y que ya contaba con experiencia previa en el mismo cargo, desde la oposición lanzaron críticas al nombramiento, pues consideran que genera dudas de cara a la opinión pública.

De acuerdo a fuentes conocedoras de la interna y según pudo corroborar BBCL Investiga, su nombramiento se concretó tras una larga vacancia del cargo. En primera instancia, el concurso fue declarado desierto en 2021, en el gobierno de Sebastián Piñera. Y en septiembre de 2023, bajo la administración del Presidente Gabriel Boric, volvió a pasar lo mismo.

Voces que saben del funcionamiento de la administración pública explican que estas situaciones son una “artimaña” común cuando, en el proceso, no avanza el candidato que los directivos quieren seleccionar.

Reestructuración interna

De esta forma, oficializada la llegada de la madre, en el organigrama aparecerá al mando de su hija, quien ya lleva más de un año en la institución.

Gabriela Kiblisky Elizalde arribó al IPS como abogada a la Unidad de Seguimiento Contractual. Allí comenzó sus labores el 12 de septiembre de 2023 por un sueldo bruto de $2,8 millones líquidos y un bono adicional de $639 mil.

Consultados por este medio, el IPS recalca que la contratación de María Eugenia Elizalde se concretó bajo las reglas del sistema de Alta Dirección Pública.

En tanto, la entidad enfatiza que no se registrará ningún conflicto, pues se encuentran en un proceso de reestructuración interna que se oficializará en abril próximo, de modo que “la funcionaria no tendrá dependencia jerárquica de la Subdirección de Sistemas de Información y Administración, la que estará a cargo de María Eugenia Elizalde”.



Mientras tanto, explicaron que actualmente Kiblisky Elizalde “se encuentra en período de prenatal y con fuero maternal, por lo que no se encuentra ejerciendo sus funciones al interior del IPS”.

Camada comunista

Si bien Elizalde es PS y el director del organismo es militante PPD —en 2005 fue candidato a diputado del partido en la región de Los Lagos—, en el IPS también trabajan personeros ligados al Partido Comunista (PC).

Por ejemplo, en enero llegó al organismo Claudio González Rothen, exadministrador de la Municipalidad de Santiago durante la administración de Irací Hassler, que asumió en 2021 en reemplazo de Jeannette Jara (PC), que salió para asumir como ministra del Trabajo.

Debido a su reciente incorporación aún no hay registros en Transparencia, pero fuentes de BBCL Investiga señalaron que arribó al gabinete del director Juan José Cárcamo. En tanto, el IPS precisó que “su contratación se formalizó mediante la suscripción de un contrato a honorarios de prestación de servicios por un período de 3 meses”.

Su fichaje llamó la atención particularmente por su historial. De acuerdo a registros de prensa, fue objeto de un sumario en el municipio capitalino, luego de que una funcionaria de la Dirección de Aseo y Ornato lo denunciara por una agresión física. Un asunto que en su momento generó revuelo por su cercanía al núcleo de la entonces alcaldesa.

El IPS, consultado respecto a si se tuvo en cuenta dicho episodio a la hora de elegirlo, se justificaron explicando que “el Sistema SIAPER (Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado) no registra inhabilidad o impedimento alguno para su contratación a honorarios”.

En la institución también se desempeña Lenia Pizarro Sierra, profesora de educación básica y hermana de la diputada PC Lorena Pizarro Sierra. Conocedores de la interna cuentan que cuenta con larga trayectoria en el IPS, pero que por motivos políticos salió durante la segunda administración de Piñera. Volvió en abril 2022 y actualmente recibe un sueldo líquido de $3,5 millones y un bono de $864 mil.

En particular, hoy por hoy está a cargo de la Subdirección de Servicios al Cliente, aunque en calidad de subrogante. Desde octubre pasado se encuentra en proceso el concurso para seleccionar un titular para el cargo, el cual de 269 postulantes ya tiene su nómina final. Así las cosas, es altamente probable que en las próximas semanas sea confirmada como titular en el cargo.

Salidas polémicas

En la interna del IPS, la llegada de Elizalde y González ha generado ruido. Más aún porque dichas incorporaciones se concretaron tras la salida de algunos funcionarios de larga trayectoria en el IPS, que en algunos casos estuvieron en sus cargos por más de 15 años.

Por ejemplo, a fines de noviembre se concretó la salida del jefe de la División Beneficios; y en diciembre ocurrió lo mismo con el jefe de la División de Planificación y Desarrollo.

Se trata de dos funcionarios que habían llegado durante la primera administración de Piñera y que —dado su perfil técnico— se les había renovado en el segundo periodo de Bachelet y luego en el segundo gobierno de Piñera.

Por ejemplo, en el primer caso, el funcionario había recibido en 2021 la última renovación, que de acuerdo a los parámetros de ADP se extendió por tres años, hasta noviembre pasado. Si bien por norma aún podía obtener dos renovaciones más por el mismo tiempo, hasta sumar nueve, simplemente se determinó su salida.

Fuentes de este medio admiten que es una dinámica que ocurre en prácticamente todas las administraciones, independiente del sector, pero que de todas formas es evidente que la determinación respondió a una “cuestión política”. Si bien aún falta para conocer un nuevo nombramiento, apuntan a que es prácticamente seguro que el elegido será alguien afín al actual gobierno.

Con todo, los cambios se están ejecutando precisamente cuando el IPS se ha convertido en uno de los protagonistas de la reforma previsional que se discute en el Congreso, pues entre las últimas indicaciones —fruto del acuerdo político para sacar adelante la propuesta— se estableció que la entidad podrá prestar servicios de administración mediante la subcontratación de la gestión de cuentas.