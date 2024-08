Sin tatuajes, pelo colorido, ni piercings: las militarizadas nuevas normas de apariencia de Bomberos

Enviada 1.286 veces, con más de 400 comentarios, la publicación en Instagram realizada el pasado julio por un voluntario de Bomberos de Chile en el cual difundió un documento con las nuevas normas de presentación personal del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa (CBÑ), causó polémica entre los integrantes de la institución.

“Las personas valen por lo que hacen y saben, no por como se ven”, “se creen militares, pero no lo son” y “tener el pelo de colores no te imposibilita de ayudar en un incendio (…) al fin y al cabo, esto es solo discriminación” son algunos de los cientos de comentarios que rechazan las normas, calificando las nuevas reglas de discriminadoras y sexistas.

La orden del día n°191 que en cuatro páginas regula el uso del uniforme de trabajo y la presentación personal, fue aprobada por el Directorio del CBÑ el pasado 17 de julio, con aplicación inmediata. De acuerdo a fuentes internas de Bomberos, su empleo ya ha tenido consecuencias, como la ausencia de la participación de ciertos voluntarios en medio de una crisis de personal en la institución.

Entre las nuevas reglas se encuentran la prohibición de llevar tatuajes visibles, usar tinturas de fantasía, que los hombres tengan piercings o pelo largo, que las mujeres usen aros que no sean de perla, etc. Estas aplican a las 11 compañías que integran el el tercer Cuerpo de Bomberos más grande de Chile – fundado en mayo de 1933 – y que se distribuyen en las comunas de Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul y La Florida.

Una de las principales críticas, refieren a que las normas no solo aplican en actos oficiales y emergencias – en las que ciertas de ellas tendrían razones de seguridad–, sino que también para la permanencia diaria en el cuartel. Además, estas también comenzaron a emplearse en la Brigada Juvenil, voluntarios entre los 12 y 17 años que asisten semana a semana para interiorizarse en las diversas actividades bomberiles y convertirse en el futuro en nuevos integrantes de las filas.

Sin embargo, también están aquellos que defienden las restricciones. “Mantener esos valores como institución es relevante, no un mero capricho”, comentó un voluntario. “Se llama disciplina. Y es lo que te hace triunfar en la vida” y “la institución está sobre los intereses particulares”, agregaron otros.

En el documento, el CBÑ recalcó la importancia y sentido que estas normas tienen para Bomberos, y destacó la presentación personal y la uniformidad como valores institucionales.

Consultados por Radio Bío Bío, desde Bomberos de Chile declinaron referirse públicamente sobre el tema.

Las nuevas normas

“El Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa durante su historia se ha caracterizado por su uniformidad y correcto uso tanto en sus uniformes de presentación como aquellos destinados a labores propias del servicio (…). En ese contexto, la presentación personal también requiere de regulación mínima que permitan se mantenga esta uniformidad y se cumpla con normas de seguridad personal”.

Con esa introducción fueron aprobados los cinco puntos en el acuerdo de carácter permanente, en una reunión del Directorio del CBÑ llevada a cabo el 10 de julio de este año, órgano compuesto por el Superintendente; el Vicesuperintendente; el Comandante; el segundo, tercer y cuarto Comandante; el Secretario General, el Tesorero General, los cuatro Directores Honorarios y cada uno de los Directores de las 11 compañías.

Las reglas establecidas en el documento son las siguientes:

Primer punto. A los voluntarios hombres se les prohíbe la pintura de uñas y el uso de pelo largo, que no debe sobrepasar el doblez del cuello de la polera. El largo del pelo de las voluntarias debe permitirles mantenerlo tomado en actos de servicio y citaciones que exijan el uso de uniforme.

Segundo punto. Se prohíbe el uso de aros, piercings y expansiones tanto al interior del cuartel como en otras actividades. En caso de las voluntarias, solo se permite el uso de aros de perla color blanco con un tamaño máximo de 8mm.

Tercer punto. Se prohíbe tinturas de pelo que no sean de color natural, así mismo, no se permitirán diseños en el cabello.

Cuarto punto. No se aconseja el uso de barba, debido a que resta seguridad en los actos de servicio, de utilizarse, debe ser moderada y cuidada. (Siendo esta la única norma relacionada directamente a temas de seguridad, y muy avalada por voluntarios, al poder la barba abundante interferir con el sellado de la máscara. A pesar de ello, esta es solo una recomendación).

Quinto punto, específico al uso del uniforme n° 1, 2 o 3 (aquellos para actuaciones formales). Si las voluntarias desean usar maquillaje este deberá tener como referencia lo siguiente:

El labial deberá ser similar al tipo Pamela Grantt Nr. 457.

La sombra de ojos será similar al tipo Pamela Grantt color Grass.

El rubor será similar al tipo Pamela Grantt color Tierra.

El esmalte de uñas deberá ser transparente, tipo francés o similar.

Continúa el quinto punto. En caso de contar con algún tatuaje, este no debe ser visible con ningún uniforme reglamentario. Quienes a la fecha cuenten con tatuajes que no cumplan con lo anterior, deberán informar al Capitán de Compañía, para que registre estos casos como excepciones.

Las reglas son similares a las aplicadas en el Ejército o Carabineros, instituciones que a diferencia de Bomberos, son estatales, y en donde tampoco se permiten tatuajes visibles cuando se lleva el uniforme, ni piercings, además de largos de pelo que superen el doblez de la polera en hombres. En Carabineros también se especifica que las mujeres solo podrán utilizar sombras cafés o verdes y labial rojo, además de aros de perla blanca en metal amarillo que no supere los 5mm de diámetro.

La polémica

El Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa ya ha sido protagonista de ciertas polémicas en los últimos años, como la desaparición de un camión donado por España a la Sexta Compañía y denuncias por torturas en un “bautizazo” que resultó en la apertura de un sumario interno.

Fuentes internas de la institución calificaron las normas como un “retroceso” en temas de género, especialmente teniendo en cuenta que el CBÑ es uno de los pocos cuerpos que tienen aún una compañía que no acepta mujeres en sus filas – a pesar de haber sido el primer ingreso femenino al CBÑ hace 26 años–, sin haber tampoco ninguna mujer entre los 23 miembros del Directorio.

Voluntarios llamaron la atención sobre la falta de involucramiento en la dictación de las normas de la Comisión Especial de Equidad de Género, constituída en agosto del 2021, en una instancia en la que participó la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género en el momento, María José Abud.

Así mismo, voluntarios cuestionaron la legalidad de las nuevas reglas. Esto refiriéndose a la modificación realizada en marzo de 2022 a la Ley 20.564 – que regula la institución – la cual tenía como objeto otorgar una perspectiva de género a los Cuerpos de Bomberos, para prevenir y sancionar las conductas de discriminación y acoso sexual.

En esta se señaló que los Cuerpos deberán incorporar modelos de prevención de cualquier tipo de discriminación, teniendo que existir un protocolo para la denuncia de este tipo de situaciones. Sin embargo, voluntarios afirmaron no contar con las instancias para poder criticar las normas aprobadas, incluso habiendo sido suspendido y quitado de su cargo el bombero que realizó la publicación y abrió la discusión en redes sociales.