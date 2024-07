¿Multa para todos? Polémica por norma que "obligaría" a votar a extranjeros "avecindados" por 5 años

Con controversias se desarrolló durante la jornada de este martes la Comisión Mixta convocada para zanjar divergencias entre ambas Cámaras del Congreso, en torno al proyecto de ley con el que se busca permitir que las próximas elecciones municipales y regionales se desarrollen en dos días.

Entre otras materias, la instancia parlamentaria resolvió —por 7 votos a favor y 3 en contra— establecer una multa por no concurrir a votar de entre 0,5 y 2 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Es decir, de $33 mil a $132 mil.

De acuerdo a como quedó estructurado el texto legal, que deberá ser ratificado en Sala, dicha sanción también se aplicará a los extranjeros que mantienen la condición de “avecindados” y por tanto, pasaron a formar parte del padrón electoral al haber transcurrido 5 años desde que adquirieron la residencia temporal.

Este punto en particular provocó incomodidad en el Ejecutivo, que en voz del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicitó sus pretensiones de que el texto señalara expresamente que las multas aparejadas al voto obligatorio únicamente afectaran a quienes mantienen la condición de ciudadano chileno y no de “electores”, como se aprobó.

—Hay que votar la redacción, porque nosotros (el Ejecutivo) tenemos una propuesta de redacción distinta, que plantea que la sanción se aplique a los ciudadanos —planteó Elizalde.

—Esto se votó. Este tema está cerrado —retrucó el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón, quien presidía la instancia.

Después de varios intentos fallidos del ministro, quien incluso puso en duda si los parlamentarios realmente habían entendido lo que habían votado, el senador RN le llegó a enrostrar el haber llegado atrasado.

—Yo fui clarito en lo que decía. Es que usted no estaba pues… Si usted llega atrasado, no discuta. Yo le estoy diciendo lo que se aprobó —manifestó tajante Ossandón.

En ese contexto, y al serle concedida la palabra, la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Luz Ebensperger, reforzó la postura de su par de RN. De paso, cuestionó duramente las pretensiones del Ejecutivo.

—Yo creo que está claro lo que se votó. El ministro lo que alcanzó a esbozarnos es que quiere cambiar la palabra “electores” por “ciudadanos”. Presidente, ¿sabe lo que eso significa? Yo no lo voy a permitir. Es que la multa solo se le cobre a los chilenos y no a los migrantes que tienen derecho a voto y no fueron a votar. Explíqueme, ¿en qué mundo estamos? Yo eso no lo puedo permitir por ningún motivo. O sea, ¿cuál es la razón? —manifestó la parlamentaria de la región de Tarapacá.

¿Quiénes son los extranjeros “avecindados”?

Tal como se mencionó, en las condiciones actuales en las que quedó el texto legal iniciado en moción presidencial, los extranjeros que tienen la condición de “avecindados” estarán facultados, pero también de facto “obligados” a votar.

Esto, pues en caso que no lo hagan, las multas que se les aplicarán —tal como ocurrirá para ciudadanos chilenos— podría llegar a los $132 mil.

Tal como hace dos años explicó el Servicio Electoral (Servel), en esa oportunidad de cara al Plebiscito de 2022, en nuestro país los extranjeros que tengan la calidad de “avecindados por más de cinco años podrán ejercer el derecho a sufragio”.

Se trata de un derecho consagrado en la Constitución Política de la República vigente dese 1980, específicamente en el Artículo 14.

“Para ello, además, deben cumplir con ser mayores de 18 años y no estar condenados a delitos de pena aflictiva (o acusados por dichos delitos) o conducta terrorista”, detalló la repartición.

En la misma línea, el organismo a cargo de los procesos eleccionarios indicó que, en base a la Ley de Migración y Extranjería promulgada en abril de 2021, y para efectos electorales, los cinco años de avecindamiento de un extranjero se comienzan a contar desde el día en que obtiene su permiso de residencia temporal.

Así, es el Servicio Nacional de Migraciones el que periódicamente va informando al Servel qué extranjeros deben ser incorporados al padrón electoral.

De acuerdo con datos del propio Servel, a julio de 2022, la cantidad de electores extranjeros que integraban el padrón electoral a nivel nacional era de 514.623.

Una alta fuente oficialista apuntó en diálogo con Radio Bío Bío que en la actualidad esa cifra podría superar el umbral de los 800.000.

Sobre el número exacto de extranjeros avecindados de cara a la próxima elección, desde el Servel indicaron a BBCL Investiga que recién “el 28 de agosto, una vez publicado el padrón definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre 2024, será posible entregar estadísticas de su composición, entre eso, la cantidad de electores extranjeros”.

Respecto a cómo se define la comuna en que el extranjero en condición de avecinado por más de cinco años podrá votar, desde el mismo organismo explicaron que “los electores extranjeros que cumplen el requisito de avecindamiento son incorporados de manera automática al Registro Electoral con el domicilio electoral provisto por el Servicio de Migraciones”.

Añadiendo que “dichos electores pueden solicitar un cambio de domicilio electoral desde el momento de su incorporación y hasta 140 días anteriores a cada elección”.