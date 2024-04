Contraloría reprocha a Curicó por permisos a barrio edificado por empresa familiar del senador Galilea

Todos los dardos apuntan al exdirector de Obras Municipales, Carlos Figueroa Vega, por permitir a Galilea S.A. distorsiones en el diseño urbanístico de la comuna, particularmente respecto del trazado de vías, antejardines y zonas urbanas. El proyecto Parque Zapallar resultó inundado el pasado invierno tras el desborde del estero Guaiquillo. La empresa defiende que no hizo nada que no le hayan autorizado, y que el municipio simplemente aplicó "los ajustes necesarios para hacer calzar un diseño en plano con la realidad física y topográfica propuesta".

Mediante un informe de 20 páginas, emitido el pasado 28 de marzo por la Contraloría Regional del Maule, la entidad confirmó una serie de irregularidades relacionadas a la construcción del Conjunto Residencial Parque Zapallar, en Curicó, que resultó seriamente afectado el pasado invierno tras el desborde del estero Guaiquillo.

Todos los dardos apuntan a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la mencionada comuna, por sus cuestionables autorizaciones al proyecto edificado por Galilea S.A. Ingeniería y Construcción, ligada a la familia del senador del Maule y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea. Si bien ya no participa en su operación, mantiene participación societaria en la empresa.

La investigación del ente contralor se inició en su momento tras la denuncia de los diputados de la zona, Hugo Rey (UDI) y Francisco Pulgar (IND).

En simple, el reporte apunta a una serie de decisiones contra la normativa del Plan Regulador Comunal (PRC) de Curicó, las que generaron distorsiones en el diseño urbanístico de la comuna, particularmente respecto del trazado de vías, antejardines y zonas urbanas.

Calle (mal) proyectada

En su trazado original, la comuna establecía que las calles en la zona que bordeaba el estero no debían estar tan cerca del cauce. Sin embargo, se construyó más cerca de lo proyectado.

El informe señala que dicho cambio resulta relevante, puesto que “el traslado de la calle proyectada N°21 (Costanera Santa Teresita), desde su ubicación establecida en el PRC de Curicó a la ejecutada por el propietario del proyecto, permitió que las viviendas se emplazaran a una distancia menor a la que dicho instrumento de planificación territorial establecía hasta la zona de inundación reconocida en el citado PRC, reduciendo, al mismo tiempo, la zona de área verde (ZAV)”.

Es decir, las casas quedaron más cerca del agua y el barrio se inundó con más facilidad.

Sin embargo, no se trata de un asunto nuevo en la zona. En el pasado, también se cambió una calle proyectada en la construcción de un edificio en el sector Rucatremo.

Sea como sea, de todas formas la constructora Galilea no hizo nada que no le hubieran autorizado. Por eso es que el informe apunta a la Dirección de Obras Municipales, pues todas las autorizaciones cuestionadas fueron expedidas por el director de esa época, Carlos Figueroa Vega, quien fue destituido de su cargo en 2019 por esta clase de irregularidades, aunque en otros proyectos y no específicamente por lo ocurrido en este caso.

Recepción definitiva con deficiencias

Por otro lado, el reporte de Contraloría también apunta a “una serie de deficiencias relativas a la

terminación de la urbanización del proyecto”, detectadas en su momento por la DOM de Curicó, entre las que se incluye que ninguna de las dos etapas cuentan con acceso desde bienes nacionales de uso público.

Con todo, el proyecto Parque Zapallar A obtuvo su recepción definitiva en noviembre 2022. Sin embargo, previamente, ese mismo año, el municipio les había instruido que dicha situación debía ser solucionada por parte de Galilea S.A. previo a la recepción de las obras.

Por esa razón, Contraloría señaló que la entidad edilicia debe responder detalladamente respecto del

resultado de las medidas ahí singularizadas, en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Al margen, el persecutor administrativo descartó responsabilidades en el desborde de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Maule (DOH), por no haber mantenido limpias las riberas del estero Guaiquillo, puesto que “las labores de limpieza de las riberas y de los causes de los ríos corresponden privativamente a las municipalidades dentro de los límites comunales”.

Galilea se desmarca de irregularidades

En ese contexto, consultados por BioBioChile, Galilea afirmó mediante una declaración pública que “los proyectos Parque Zapallar A y B se construyeron después de obtener todos los permisos y autorizaciones, tanto de autoridades municipales como del resto de los servicios públicos que han participado en el desarrollo inmobiliario del proyecto entre los años 2012 a la fecha”.

Respecto a las diferencias con las calles proyectadas, la empresa explicó que durante el proceso de aprobación, la DOM tuvo a la vista el plano regulador y aplicó “los ajustes necesarios para hacer calzar un diseño en plano o en su versión pdf. con la realidad física y topográfica propuesta”.

Asimismo, Galilea S.A subrayó que “las viviendas, calles y veredas de los proyectos Parque Zapallar A y B no están emplazadas sobre una Zona Declarada Inundable, de acuerdo con el Plan Regulador vigente y el Plan Maestro de Aguas lluvias de la ciudad”.

En tanto, también marcan distancia del exdirector de la DOM sumariado y destituido en 2019, ya que en dicho proceso se cuestionó sus permisos a distintas inmobiliarias y constructoras, pero “ninguna con relación a los proyectos Parque Zapallar A y B, ni con la Inmobiliaria Galilea S.A de Ingeniería y Construcción”.

Por su parte, contactado por BBCL Investiga, el senador Galilea no estuvo disponible para consultas sobre el tema. Respecto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, pese a los reiterados llamados no fue posible obtener una respuesta.