"Llanos del Chulo": el informe que complica a Enel ante el TDLC por no desarrollar planta fotovoltaica

Un nuevo antecedente fue ingresado a la carpeta de investigación del caso que involucra a Enel Green Power en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En dicha instancia se investiga una acusación en contra de la empresa de no ejecutar intencionalmente un proyecto de energía renovable en el norte del país y por simular interés de adquirir un proyecto con el propósito de entrar en una extensa y ficticia negociación para acceder a la documentación técnica y así ganar la licitación. Por lo tanto, adquiere relevancia un informe realizado por un ingeniero civil y consultor independiente, Claudio Cádiz, quién señala que “si se postergan o no se ejecutan los proyectos en cuestión, se evita que exista una reducción de los ingresos o costos”. Es decir, al no desarrollarlo se evita que baje el precio de la energía en la zona.