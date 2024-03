Más de 300 millones: la querella por estafa contra ex empleado de empresa de seguros Principal

En diciembre del año pasado, después de más de 20 operaciones, una ciudadana de nacionalidad extranjera se dio cuenta que había sido estafada por más de $300 millones. Eran todos los ahorros de su vida. ¿El estafador? Un empleado -en ese minuto- de Principal Financial Group, quién dejó el cargo a inicios de este año. Radio Bío Bío tuvo acceso a la querella presentada, conversó con los abogados y se contactó con los involucrados.

Fue a inicios del 2022 que N.N.K.S comenzó a preguntar y a recibir distintas propuestas para invertir su dinero ahorrado durante toda su vida. Ella es profesora, es extranjera y su plan de vida era dejar Chile en 2024 y regresar a vivir a su país o continente de origen. Por esto, la idea de poder hacer crecer su capital era fundamental para lograr su objetivo.

Lo que se inició como una oportunidad terminó siendo una pesadilla para la afectada ya que perdió todos los ahorros al confiar en las personas equivocadas. A pesar que una de ellas exhibía a una gran empresa de respaldo: se desempeñaba en el mercado financiero específicamente como Senior Investment Specialist en Principal Financial Group, cargo que usaba para validarse como experto en finanzas.

Hoy se encuentra abierta una investigación penal, luego del ingreso de una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, para poder recuperar los más de 300 millones de pesos que le habrían robado a la afectada.

¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a perder todos su ahorros? ¿Qué tiene que ver Principal Financial Group en todo esto? Radio Bío Bío se comunicó con la afectada, con los querellados, las defensas y con la empresa financiera para entender lo sucedido.

Junio de 2022

Todo comenzó en junio de 2022. Fue entonces cuando N.N.K.S conoció a Andrés Riquelme Pallamar, quién, según se indica en la querella, “se desempeña en el mercado financiero como un alto ejecutivo de Principal Financial Group, y operaba a través de su empresa Chilean Seller Inversiones y Asesorias Limitadas”.

Riquelme fue presentado a N.N.K.S por “César Marín, quien me señaló, que Riquelme Pallamar, a través de su empresa, realizaba gestión e inversión en fondos privados, asegurando una rentabilidad de 1,7% por la operación a 30 días, y contaba con el aval de Principal Financial Group, además de otras instituciones tales como Bomberos de Chile”, contó la afectada.

Fue el propio Riquelme quien le explicó “cómo operaba dentro del mercado financiero, y cuál sería el plan que me ofrecería; llegamos a un acuerdo e iniciamos nuestras operaciones”.

Método

¿Cuál era el método? N.N.K.S entregaba una cantidad acordada mediante un cheque, por el cual se hacía reconocimiento de deuda y pagaré mediante escritura pública con vencimiento a 30 días. Con ese documento se podía realizar un rescate y así volvía el dinero a la cuenta de la afectada con los intereses antes conversados.

Los cheques eran gestionados a través de la empresa de Riquelme Chilean Seller y desde ahí se realizarían las distintas “inversiones”.

Pero no era Riquelme el que recogía el cheque, sino César Marín. “Durante todo el proceso César Marín tuvo un rol principal, gestionando los fondos, yendo a buscar dineros a mi hogar, depositando los cheques, coordinando la firma de los instrumentos a través de los cuales fue engañada y representando al querellado Riquelme y su sociedad”, se explica en la querella. Marín es considerado cómplice de la estafa por la afectada.

Pero además, la empresa de Riquelme contaba con oficinas en la calle Badajoz en la comuna de Las Condes y todas las “inversiones” tenían el respaldo de notas de créditos de la compañía de Bomberos de Ñuñoa.

En el escrito ingresado en enero de este año, se individualizan -como ejemplo- escrituras públicas que dan cuenta del mecanismo.

“PRIMERO: La sociedad Cedente, Chilean Seller, ha recibido la Orden de Compra Cuarenta y Nueve Mil Treinta y Cinco, fechada uno de Septiembre de dos mil veintitrés (en adelante la “O/C”) del CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA -en adelante “CBÑ”- RUT: setenta millones tres mil setecientos guión dos, domiciliado en Avda. José Pedro Alessandri ochocientos cuarenta y cinco, Ñuñoa, Región Metropolitana), por la compra de materiales y equipos para el Departamento de Operaciones Contra Incendio; según se detalla en la O/C. El Cesionario ha entregado los recursos para que Cedente, Chilean Seller pueda realizar la compra al proveedor. El Cedente realizará venta con pago contado contra la entrega de lo vendido, recepción conforme y recibo de la respectiva factura según establece cada O/C; factura(s), dineros, créditos y derechos son aquí cedidos al Cesionario no importa cuál resulte ser la forma de pago”.

La estafa

No fue hasta el 3 de diciembre de 2023 que N.N.K.S se dio cuenta que la habían estafado. “Tras 22 operaciones, por 256 millones de pesos en capital y 306 millones de pesos con los intereses, con fecha 03 de diciembre el querellado dejó de cumplir, y virtualmente desapareció”, se explica en la querella.

Se agrega que “tras mucho insistir pude comunicarme con él y me confesó que nunca existió ninguna operación financiera y que todo el dinero habría sido usado por él para pagar deudas de carácter personal”. Y que en la misma conversación le señaló que “nunca existieron las supuestas órdenes de compra de Bomberos de Chile, siendo todas ellas falsas”.

En el escrito, se acusa que “el querellado había establecido toda una puesta en escena, con oficinas, empleados, notaría, y valiéndose de sus conocimientos y cargo en Principal Financial Group, con la única finalidad de conseguir ganarse mi confianza y así poder generarme un perjuicio patrimonial de consideración, ya que el dinero con que fue estafada son los ahorros de toda mi vida”.

Al buscar con más profundidad en el Poder Judicial, Radio Bío Bío logró dar cuenta que son otras dos las personas que también ingresaron una querella en contra de Andrés Riquelme. Este habría utilizado el mismo modus operandi. Pero, además, Radio Bío Bío, pudo constatar que desde el 2009 hasta la fecha, Riquelme tiene más de cinco causas en tribunales civiles por supuestas estafas.

En relación a Bomberos Chile, la Radio se contactó también con altas autoridades de la institución. Ellos señalaron que Riquelme fue parte de Bomberos, pero que fue expulsado hace más de dos años y que ellos nunca han generado las órdenes de compra que se señalan en la querella. Alertados por el llamado de Bío Bío, Bomberos está revisando el historial de Riquelme en la institución.

Principal

Radio Bío Bío se acercó a Principal Financial Group para saber de Andrés Riquelme, si este continuaba trabajando en la empresa o si había dejado el cargo.

Al buscar a Riquelme en Linkedin, aparecía (ya que actualmente su perfil fue borrado) que estaba en búsqueda de trabajo. Pero existen distintos links e imágenes que dan cuenta de que Riquelme fue Senior Investment Specialist en esa empresa financiera.

Sin embargo, desde Principal decidieron no enviar una declaración o responder a las preguntas de Radio Bío Bío. Pero sí confirmaron que Riquelme ya no es parte de Principal desde inicios de este año. Pero, hay que señalar, que eso fue justo después de que la afectada comenzara a exigir a Principal -incluso con el envío de correos a su oficina matriz, en Estados Unidos, ya que aquí no le contestaron- que respondiera por la actuación de su entonces empleado.

Defensas

Desde la representación de N.N.K.S, el abogado querellante Roberto García Olave, señaló a la Radio que “actualmente el proceso está radicado en la fiscalía local de Las Condes, quien ya emitió una orden de investigar a la PDI, organismo que a través de la BRIDEC Metropolitana la está diligenciando. En concreto a finales de febrero se tomó declaración a mi representada como víctima, y se citó a los imputados, estamos a la espera que se concluya con las diligencias y se remitan al Ministerio Público”.

Por su parte, el litigante de Riquelme, Rodrigo Castro, indicó que “la investigación está recién comenzando, no hay todavía antecedentes en la carpeta de la fiscal que puedan determinar con detalles la secuencia que está expresada en las querellas en contra de mi representado. Vamos a colaborar en la investigación en la etapa más adecuada”.

También fue contactada la Fiscalía. Desde la institución se dijo que la información está siendo analizada en el grupo de analistas.

De la plata defraudada nada se sabe.