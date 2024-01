Escándalo en Papudo: emitió $50 millones en permisos de circulación sin registrar los pagos 2022

52.673.538 millones es el diferencial que se detectó en la Municipalidad de Papudo luego de realizar una auditoría interna sobre la emisión de permisos de circulación durante el 2022. Desde la alcaldía destacaron que “los antecedentes que hoy disponemos, dan cuenta de la emisión de permisos de circulación, cuyo pago no fue realizado oportunamente. Es decir se emitió el permiso, y el pago no fue ingresado en arcas municipales”. Los hechos ya están en conocimiento de la justicia

Son cientos los autos que por estos días ingresan a Papudo, comuna vecina de Zapallar, ambas enclavadas en la costa norte de la región de Valparaíso. Vehículos que no son de la zona sino que van de paso por la época estival. Por esta razón, y como ocurre en comunas turísticas, acordar con automotoras el pago de inscripciones y permisos de circulación de autos nuevos resulta ser un tema de vital importancia para las arcas locales.

Por eso lo que ocurrió en Papudo no ha dejado a nadie indiferente. Partió como un rumor dentro de la municipalidad pero terminó siendo real. Más de 50 millones de pesos es la cifra de dinero que arrojó la auditoría que se desarrolló dentro de la institución a todo el proceso de recolección de recursos bajo ese ítems el año 2022. Auditoría que partió a raíz de una denuncia que se recibió en junio de 2023, la misma que indicaba que el monto defraudado o robado de las arcas municipales podía llegar a 40 millones de pesos.

Pero casi 3 meses después fue cuando se dio a conocer públicamente la problemática que estaba atravesando la municipalidad. El 21 de agosto la concejala Cecilia Rivera (Independiente) preguntó, en medio de una sesión de concejo, si era real que existían diferenciales en los permisos de circulación en el municipio liderado por Claudia Adasme (RN). Desde la Municipalidad le indicaron que estaban al tanto de la situación y que iniciarán un sumario, pero la concejala decidió acudir a la Contraloría Regional de Valparaíso para que se investigue la situación, aduciendo el hermetismo de la alcaldía respecto al tema.

Pero no fue hasta el presente año, 2024, específicamente el 12 de enero pasado, en que recién el director de Control de la Municipalidad de Papudo, Luis Cordova, les entregó a los concejales los resultados de la auditoría interna. Documento que fue un balde de agua fría ya que el monto superó con creces los 40 millones de pesos que se denunciaron a mediados del año pasado.

De hecho, según los documentos que tuvo a la vista Radio Bío Bío, el total de dinero que no está ingresado en la contabilidad de la municipalidad es de 52.673.538 millones, más de 12 millones extra de la denuncia recibida en junio.

Frente a esto, la municipalidad señaló que recurrieron al Ministerio Público y entregaron los detalles de la auditoría para que la fiscalía comience a investigar en profundidad lo que sucedió con los permisos 2022. Además de que están a la espera del fin de un sumario interno que se está llevando a cabo.

Resultados

Es importante señalar que la muestra auditada fue únicamente a los permisos de circulación entregados a los autos nuevos, primeras patentes con factura, ya que la denuncia era relacionada a este tipo de automóviles.

En un documento de 36 páginas, lo primero que se da cuenta es que se pudo comprobar la diferencia entre los permisos de circulación y el dinero recibido por estos en 5 meses del año 2022. Pero se señala que no solo eran falencias en los ingresos sino también existía una ausencia del cumplimiento del procedimiento para gestionar y emitir los permisos de circulación.

De igual forma se pudo constatar la “debilidad en la operación del proceso de permisos de circulación” especialmente por parte de la Directora titular de Administración y Finanzas, y de la suplencia en el periodo analizado “por no haber informado los hechos de manera oportuna”.

Se detalla que de los 20.048 permisos de circulación girados en el año 2022 solo 5.556 son de primeras patentes y de estos “el 11,08% responde a una cantidad de 616 permisos sin respaldos de pago y/o problemas, los cuales deberán ser aclarados por la Dirección de Administración y Finanzas”.

Específicamente son 1 en mayo, 1 en junio, 85 en septiembre, 354 en octubre, 173 en noviembre y 2 en diciembre.

En la misma línea, se puntualiza que “con respecto a la persona que aparece realizando la gestión de primera inscripción casi en su totalidad, responden a los siguientes contribuyentes ya sea persona jurídica o particulares, estos son ARDUIZ LTDA. , SERVICIO DE GESTION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS LTDA. y TATIANA ARDUIZ ARRIAGADA. Además de los ingresos que realiza LUIS ARDUIZ a través de depósito en efectivo”.

Autos nuevos

En el documento además se hace una aclaración relevante sobre la responsabilidad final que tiene la persona que compró el automóvil ya que el permiso fue emitido a su nombre.“Quien adquiere el vehículo por estar la documentación a su nombre, no lo exime de reintegrar motos de dinero adeudados a arcas municipales, en el caso de que estos presenten problemas”, se señala.

Agregan que por lo anterior, se procedió a “revisar los listados enviados por Luis Arduiz”. Según el documento a los cuál la Unidad de Investigación tuvo acceso son $51.702.207 pesos los que debe Arduiz a la municipalidad. Los que se dividen en distintos meses: En mayo son $130.433 y en junio la cifra aumenta a $503.155. Pero cada vez es peor. En septiembre la deuda es de $10.123.572, en octubre de $28.273.458 y noviembre es un total de $12.671.499. Pero también hay una deuda de $971.311 que corresponden a otros casos.

Cercanos a la municipalidad detallan que la relación de Arduiz con Papudo nació hace años ya que ha gestionado permisos de circulación para automotoras, lo que generaba un ingreso importante a las arcas municipales. Esto, según las mismas fuentes, habría generado una relación de “confianza” entre él y la Dirección de Administración y Finanzas. Y sería esta la “explicación” por la que habrían emitido permisos de circulación sin recibir el pago correspondiente.

Lo que habría comenzado como una excepción durante la pandemia, se habría convertido en una costumbre para “facilitar” la emisión de los permisos, explican conocedores del tema.

Conclusiones

Seis fueron las conclusiones a las que llegaron en la auditoría. Recalcando que no es solo una deuda de un particular con la municipalidad sino que existen problemas en el procedimiento de permisos de circulación que “ha generado problemas”.

Detallan que la existencia de dos sistemas separados es una “debilidad grave” producto de “la no integración del sistema de PVC denominado Red-M y el sistema contable financiero que posee la municipalidad de Papudo CAS Chile, ya que el objetivo principal de estos es reflejar los ingresos por concepto de PCV lo cual no ocurre. (…) lo que resta posibilidad de realizar control preventivo como también de realizar no solo un correcto registro, sino también el verificar los ingresos generados a diario por parte del municipio”. Es decir, al ser dos sistemas por separado es más fácil no cumplir con la normativa e ingresar el ingreso del dinero con posterioridad a la emisión de permisos.

Pero además se constató que los ingresos diarios no están hechos de manera constante día a día .

En relación a los estados diarios de los permisos de circulación, se reflejó que “existe una diferencia no enterada a las arcas municipales correspondientes a las gestionadas por unos encomendados por las empresas automotoras (ARDUIZ LTDA., SERVICIO DE GESTION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS LTDA. y TATIANA ARDUIZ ARRIAGADA), que en este caso corresponden al 99% de los PCV sin respaldo de pago y/o problemas, lo cual representa un monto de $51.702.207”.

También señalan que “el no haber informado en tiempo y forma por parte de la Dirección de Administración y Finanza, esto en el caso de su titular y suplente durante el periodo auditado, se puede concluir la existencia de una grave falta en torno a no informar de la situación, por lo tanto, se deberá analizar su correspondiente responsabilidad administrativa en torno a los hechos antes descritos”.

Sobre este tema, desde la Municipalidad de Papudo explicaron que “de acuerdo a la normativa interna del Municipio, la emisión de permisos de circulación se encuentra radicada en la Dirección de Administración y Finanzas, para lo cual se utilizaba un sistema informático de emisión de permisos”. Y que “los hechos que originan esta situación, refieren en particular a la emisión de permisos de circulación de primera factura, los que eran gestionados por una persona natural para automotoras de la región, lo que se realizaba desde el año 2017 en el municipio, según la información que hemos podido recabar”.

Destacando que “el problema en particular se genera, desde el momento en que la Dirección de Administración y Finanzas, le habría dado una especie de “crédito” para pagar esos permisos, que derivó que se generara esta deuda que fue comprobada a través de la auditoría realizada por la Dirección de Control Interno”.

Actuar de la alcaldesa

La concejala Rivera es muy crítica al actuar de la municipalidad y de la alcaldesa Claudia Adasme. “Encuentro que ha sido muy lento el actuar de la administración ya que de agosto a esta fecha las diligencias han sido lentas pensando en la gravedad de la situación”, señaló

Agrega que “estamos hablando de permisos de circulación, estamos hablando de contribuyentes, de vecinos que pagaron su permiso, (…) no sabemos el dinero en qué parte está. Encuentro que ha habido un hermetismo en cuanto a la información que ha salido desde la alcaldía, la alcaldesa y la administración en cuanto a la información por ejemplo de la investigación sumaria”.

Sobre todo porque hasta el minuto no hay claridad de dónde está el dinero. “En este momento la respuesta del municipio es que no se sabe dónde está la plata. No hay claridad si es que la automotora lo pago, no hay claridad de si entró el dinero al municipio y desde el municipio se “extravió””.

De igual manera, Margarita Sandoval (Independiente), quién también es parte del concejo municipal, indicó a la Unidad de Investigación que recién hace unos días pudieron conocer los hechos ocurridos y que “la alcaldesa está actuando de acorde a la ley, sin embargo comunicó tardíamente esta información al concejo municipal. A ella le correspondía informarnos esta situación respecto a los permisos de circulación en el momento oportuno”.

Pero destacó que “lo más importante es que ya existen acciones en curso y que esto lo hemos conversado. Además que la municipalidad nos informó que presentó una denuncia a la fiscalía por presuntas responsabilidades y faltas en el caso de permiso de circulación”.

Declaración de la municipalidad

La Unidad de Investigación se acercó a la Municipalidad de Papudo para tener detalles de lo que está ocurriendo.

Explicaron que “se toma conocimiento a principio del mes de junio de 2023, mediante un memorándum interno de la Dirección de Control, en que se informa la eventual deuda por concepto de permisos de circulación respecto a los meses de Octubre y Noviembre del año 2022”.

Y que “a finales, del mes de junio de 2023, se decide iniciar una investigación sumaria, dado que no se obtiene una respuesta satisfactoria por parte de la Directora de Administración y Finanzas titular, que es una funcionaria de carrera, que fue nombrada en el cargo el año 2016, durante la gestión anterior, puesto que en ese momento se encontraba haciendo uso de su postnatal. El sumario administrativo se encuentra avanzado, y se estima que en el mes de marzo de 2024, se encontrará finalizado”.

Agregaron que “la decisión de hacer la revisión respecto del año 2022, es porque lo informado en el memorándum refiere a deudas por concepto de permisos de circulación, respecto de los meses de octubre y noviembre del año 2022. Hoy, conjuntamente con la revisión que realizó la Dirección de Control Interno, la Contraloría Regional de Valparaíso, está llevando adelante una auditoría que abarca periodos adicionales, a los ya revisados, por lo que con esos resultados, se determinará qué otras acciones adicionales se realizarán”.

Al ser consultados por la opción de que esto haya ocurrido años anteriores, desde el municipio detallaron que actualmente “hoy no tenemos antecedentes que nos permitan afirmar ello, no obstante, podemos señalar que los hechos que originan la situación que nos encontramos respecto a la emisión y pago de permisos de circulación, es de larga data, al menos del año 2017, y a nosotros como administración, nos ha correspondido adoptar medidas administrativas y de gestión, para evitar que hechos como los ocurridos se vuelvan a repetir”.

Y finalizaron que “tal como fue nuestro compromiso, con los resultados de la auditoría, que daban cuenta de no pagos de permisos de circulación, como Municipio procedimos a denunciar los hechos al Ministerio Público, con el objeto que dicho organismo autónomo pueda determinar la responsabilidades penales que de dichos hechos se puedan derivar”.