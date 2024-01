Ministerio del Interior responde a Radio Bío Bío: la lista de los empresarios que estuvieron con Tohá

Se ha resistido a entregar los nombres de los empresarios que participaron junto a ella de una reunión en el departamento del político devenido en lobista Pablo Zalaquett. Y es que para la ministra del Interior, Carolina Tohá, dicho encuentro no cumple con los “requisitos o elementos de lobby”, como dijo el pasado 12 de enero. Por ende, agregó, “no la vamos a inscribir” en los registros de la plataforma.

En medios de las críticas, durante esta jornada, la ministra señaló, respecto a los nombres de los empresarios que participaron junto a ella en la actividad en el departamento de Pablo Zalaquett, que “no me han preguntado eso hasta ahora (Contraloría), me lo preguntaron por Transparencia y lo vamos a informar. No hay ninguna razón para ocultar algún nombre, ningún nombre”.

Pues bien, Radio Bío Bío ingresó una solicitud vía Ley de Transparencia a la Subsecretaría del Interior requiriendo los nombres de los empresarios. En la petición se solicitó directamente la lista de todos los asistentes a la reunión en la que participó la titular de Interior, y que hasta el día de hoy, Carolina Tohá se había resistido hacer pública.

La lista

Durante esta jornada, desde la Subsecretaría de Interior dieron a conocer los nombres. Son 19. Todos de rubros diferentes e importantes. Y va en la línea de lo que ya la titular de Interior había reconocido a los medios. La lista la encabeza Holger Paulmann, presidente de la aerolínea Sky. Le siguen Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec, y Gregorio Ruiz-Esquide, gerente general de Metlife Chile.

A estos, se suma Agathe Porte, de la empresa BNP Paribas Cardif y Triciclos/Manuia, Luis Felipe Gazitua, de CMPC, Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital-Sura, Ximena Corbo, también de CMPC, Renzo Corona, Pwc Chile, Andrés Echeverría, de Frontal Trust, Mario Gazitua, de BCI Seguros, Gonzalo Sarquis, de Sinergia Inmobiliaria, Soraya Kasis, de Cial Alimentos, Manuel Araya, de Entel, Manola Sánchez de Banco BCI, CAP y Mall Plaza.

También está en el listado entregado por Interior vía Ley de Transparencia Andrés Merino, de AFP ProVida, Manuel Sierra, de Clínica Indica, Julio Fernández, de Banco Falabella, Karen Thal, de Icare -y uno de los nombres que ya había dado a conocer la misma ministra Tohá- y Hernán Uribe, de Ripley Corp. Todos estos, según informaron desde Interior, se congregaron a la reunión en la casa del lobista Pablo Zalaquett.

El origen

El caso explotó luego que Ciper Chile reveló que los ministros Nicolás Grau, Economía, y Maisa Rojas, Medio Ambiente, asistieron a la casa del ex alcalde gremialista de la comuna de Santiago junto a empresarios de la industria salmonera. A estos, se sumaron luego los ministros Jeannette Jara, Trabajo, Esteban Valenzuela, Agricultura, Alberto van Klaveren, Relaciones Exteriores, y Carolina Tohá, Interior.

En el caso de Tohá, desde su cartera respondieron al mencionado medio que “la ministra Tohá fue invitada a una reunión, en junio de este año, en la casa del ex alcalde de Santiago junto a un grupo de empresarios de distintos rubros, unas 15 personas aproximadamente. Fue una conversación sobre política en que la ministra fue recibiendo diversas preguntas. (…) La invitación fue realizada directamente por Pablo Zalaquett, a quien conoce desde que era alcalde de La Florida”.

