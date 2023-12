Danza de nombres: la organización interna del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones del 2024

La ex convencional Constanza Schönhaut, el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el ex candidato a alcalde por Peñalolén, Miguel Concha, actual jefe de gabinete de la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, y el ex vocero de Bachelet y ex diputado, Marcelo Díaz, son algunas de las cartas que están evaluando en el Frente Amplio para competir en las próximas elecciones municipales. Danza de nombres que se están negociando internamente para lograr obtener el mejor resultado posible para mantener y mejorar lo alcanzado en los comicios de 2021. Junto a esto, la idea de que el Frente Amplio pase a ser un solo partido es una idea que día a día toma mayor fuerza y que se podría definir en los próximos días.