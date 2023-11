Un grupo de vecinos se aburrió de la delincuencia y decidieron tomar medidas: se agruparon para realizar rondas de seguridad en las noches y así resguardar sus viviendas. Aseguran que desde entonces los delitos bajaron a cero. Se acercaron a parlamentarios para obtener ayuda, pero acusan que no fueron escuchados. Radio Bío Bío los acompañó en sus rondas nocturnas y en sus anhelos de mayor seguridad para la Villa Universidad de Concepción, en Barrio Norte.

Son las 21:30 horas del miércoles y los vecinos de la Villa Universidad de Concepción, en Barrio Norte, comienzan a reunirse en la junta de vecinos del barrio. No hay ninguna reunión ordinaria ni extraordinaria, sino que lo hacen para salir juntos a patrullar. Son vecinos que se cuidan solos.

En los meses de julio, agosto y septiembre, comenzaron a enterarse que a varios vecinos del lugar les habían robado. Delincuentes entraron a sus casas para llevarse especies y a otros les robaron los vehículos. Fueron 13 los hechos delictuales, hasta que finalmente decidieron tomar acción.

Ante la preocupación hicieron una asamblea y ahí se votó que los mismos vecinos se distribuirían turnos para hacer patrullajes en las noches. Comenzaron a investigar y se dieron cuenta que estas rondas debían tener un fin específico.

Espantando desconocidos

Se organizaron y empadronaron los vehículos de todo el barrio, así que cuando hay un auto estacionado que no es del sector lo reconocen al buscar la patente.

De esta manera, dicen ellos, han logrado que sujetos sospechosos se vayan del sector. Para ello realizan una labor disuasiva, los alumbran con linternas a larga distancia, y en buen chileno, los “espantan del lugar”.

Primero fueron dos vecinos los que se juntaron para hacer una ronda, luego fueron cuatro y terminaron siendo ocho por turno. En todo caso hay muchos voluntarios porque saben que el trabajo no es de unos pocos.

Patricio Zambrano, secretario de la junta de vecinos, dijo que estos patrullajes nocturnos de los vecinos nacen desde la sensación de seguridad y del abandono de las autoridades frente a sus problemas de seguridad.

“Nace de la preocupación de que queremos dormir tranquilos y queremos sentirnos seguros”, explicó el dirigente frente a la conformación de esta “red de apoyo vecinal”, como le llama.

Noches de ronda… y patrullajes

Llevan más de 15 días saliendo todas las noches. En la semana salen un poco más temprano, para no acostarse tan tarde, aunque los fines de semana los recorridos son más extendidos en los horarios.

Tomaron varias decisiones. Depuraron los grupos de WhatsApp vecinales e hicieron uno nuevo, asegurándose de que estuvieran en ellos sólo personas del barrio.

Plano en mano, dividieron la villa en sectores, para que cada uno de ellos tenga a un representante de seguridad. También reunieron dispositivos tecnológicos que les pudieran ser útiles a la hora de hacer las rondas por su barrio, en la capital de la región del Bío Bío.

Ya tienen cuatro intercomunicadores, linternas de larga distancia y la voluntad de vecinos que prestan el auto para recorrer las calles y pasajes del sector. Algunos pasajes se pusieron de acuerdo e instalaron alarmas comunitarias, las que hacen sonar al más mínimo movimiento extraño.

El riesgo de la noche

Salen en dos autos de vecinos que se ofrecen de manera voluntaria. Cada ronda dura cerca de una hora y por lo general hacen dos cada día. Reconocen que existe un riesgo alto, pero que es mejor eso a que los delincuentes sigan robando, subraya el secretario de la junta de vecinos.

“Obviamente es un riesgo, porque si te encuentras con un portonazo, tenemos que tener un resguardo físico, pero lo que nosotros hacemos es preventivo. Si tu me preguntas cuántas veces los hemos visto (a Carabineros o a Seguridad Ciudadana) ha sido sólo una vez”, explica Zambrano.

Helmuth Olave ha salido por lo menos unas cuatro veces a hacer estas rondas vecinales. Según explica, “ha servido para unir a los vecinos, lo que no había, lo que es lo más importante de todo. Hoy en día cada uno vive en su metro cuadrado y nadie sabe del otro. Hemos visto la forma de cómo protegernos”.

Aparte de las linternas y los walkie talkie, llevan a la mano el celular desbloqueado. En caso que pase algo urgente, el acuerdo es llamar de inmediato al Plan Cuadrante de Carabineros.

Sin embargo, Helmuth y el resto de los vecinos tienen claro que no es mucho lo que pueden hacer ante un ladrón: “Como comunidad no podemos hacer mucho, a lo más podemos agarrar a un tipo, amarrarlo y entregarlo, eso no más. Estamos unidos para afrontar la delincuencia”.

Tarea de todos

En primera instancia eran sólo hombres quienes salían en las rondas vecinales. No obstante, con el correr de las semanas se sumaron también mujeres.

Si bien existe algo de temor por recorrer las calles y pasajes en la oscuridad de la noche, están conscientes de que todos tienen que aportar para estar más seguros.

Ximena Ávila vive en el sector por casi 30 años. Ella cree que “la tarea es de todos, no solamente un solo vecino tiene que hacer toda la pega. Además hemos visto más seguridad desde las rondas. Además aceptaron mujeres también, estamos en otros tiempos”.

La vecina agregó que en todo este tiempo viviendo en el lugar no conocía a todos los vecinos, por lo que considera importante el acercamiento: “Yo ubico a algunos vecinos, pero es importante para nosotros”.

“Esta es mi primera vez patrullando y estoy conforme. Esperemos que esto sea por poco tiempo, porque esto no corresponde a nosotros, pero ya era tiempo de que nos cuidáramos”, admite.

Apoyo de las autoridades

Los vecinos esperan que las autoridades los apoyen en estas gestiones y que las policías hagan su trabajo. Dicen que no se trata de que haya un Carabinero en cada puerta de sus casas, pero que a veces con un poco de planificación y unas pocas rondas se puede hacer mucho.

Reconoce, con algo de pudor, que han tomado contacto con algunas autoridades, quienes no los han tomado mucho en cuenta. De hecho, dicen que llamaron a algunos parlamentarios, quienes les manifestaron que están dedicados a otros temas y no tienen cómo ayudarlos.

Lo cierto, y lo dicen con orgullo, es que desde que comenzaron a hacer las rondas los delitos disminuyeron a cero.

Ellos son los vecinos que se cuidan solos, en el desamparo de las autoridades y que sólo quieren vivir tranquilos y en paz.