Auditorías incómodas: Contraloría objetó más de 2 billones de pesos durante 2022

La tarde de este viernes fue enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados un reporte sobre los principales resultados de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) durante el 2022. El documento, de 246 páginas, detalla los hallazgos más significativos que surgieron de los informes de fiscalización realizados por el ente fiscalizador.

El reporte tiene como objetivo informar “acerca de los hallazgos más significativos (…) que puedan afectar el cumplimiento de las funciones y la correcta, eficiente y eficaz inversión de los recursos públicos”. Aclaran que hay algunos informes que fueron entregados a inicio de 2023 por lo que fueron incorporados en el documento ya que el inicio partió el 2020, solo que el resultado final se dio a conocer este año, como lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Cifras

El documento, titulado “Reporte sobre los principales resultados de las auditorías 2022”, contienen cifras siderales de dineros públicos que, a ojos del ente que dirige Jorge Bermúdez, fueron mal gestionados o en términos administrativos “altamente completos” o “complejos”.

Prueba de esto es que el monto total llegó a $2.191.776.699.242. La cifra se explica fácilmente ya que se formularon un total de 13.178 observaciones durante todo el periodo. De ellas, según se puntualiza en el reporte, el 15% corresponde a la clasificación “altamente complejas” lo que equivale a 2.029 observaciones y un 42% a “complejas” lo que corresponde en números a 5.585.

Bajo ese contexto, se explica en el escrito de la Contraloría que “la clasificación de las observaciones como “altamente complejas” o “complejas” se otorga a todas aquellas que son consideradas de especial relevancia por este Organismo de Control, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, gravedad de las debilidades de control, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros criterios”.

Además el ente fiscalizador detalla en el reporte los sectores en los que se hicieron la mayor cantidad de observaciones: municipal, educacional, infraestructura, salud, empresas, defensa, medio ambiente, interior, hacienda y justicia.

Mundo municipal

Luego del caso Vitacura, los municipios en general han sido foco de atención. Y, en paralelo a las investigaciones judiciales, la Contraloría realizó 258 auditorías e investigaciones de las que se formularon 5.840 observaciones distribuidas en municipalidades (167), corporaciones municipales (42), departamentos de salud (34), departamentos de educación (13) y servicio municipal de agua potable y alcantarillado.

Lo primero que se da a conocer son los incumplimientos relacionados con el manejo de fondos, el monto objetado fue de $106.741.653.845. Pero también se expone la existencia irregularidades contables, las que luego de ser fiscalizadas por el ente dirigido por Bermudez, la suma alcanzó los $64.821.210.952.

En las auditorías sobre la rendición y acreditación de salidos de subvenciones educacionales se objetó un monto total de $201.980.247.276. En el traspaso del servicio de educación municipal a los servicios locales de educación (SLEP) se alcanzó una cifra total de $84.760.747.758.

Y en irregularidades en compras públicas la suma fue de $1.232.241.294.

Educación

Otra temática que se abordó en las auditorías fue la educación. Durante el 2022 fueron 32 las auditorías realizadas en el sector de educación y se formularon 631 observaciones distribuidas en universidades (14), servicios locales de educación (7), centros de formación (4), Junta Nacional de Auxilio escolar y Becas (2), Agencia de Calidad de la Educación (1), Superintendencia de Educación Superior (1) y en otras entidades de educación (3).

Fue en la Superintendencia de Educación que se dio a conocer que en “los saldos de dinero no acreditados superiores a las 30 UTM del periodo 2016-2019, se detectaron sostenedores que no cuentan con una sanción o multa aplicada por dicho concepto”. Pero también que en ese entonces, 22 establecimientos educacionales que transfirieron la administración de los municipios a los Servicios Locales de Educación (SLEP), tienen saldos no acreditados por subvenciones. En total, el monto objetado se eleva a la cifra de $445.865.474.595.

También en los SLEP se objetó un total de $17.892.658.590, en instituciones de educación superior la cifra alcanza los $4.836.332.766 y en la Agencia de Calidad de la Educación fueron $629.184.540.