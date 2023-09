Fundación creada por el Estado con dinero asegurado: ¿cumple el rol para lo cual fue creada?

Traspasos por más de 3 mil millones es el que ha recibido la Fundación de las Familias hasta la fecha. Si bien es una fundación dirigida por la ministra Javiera Toro y creada por la ex Primera Dama, Leonor Oyarzún, la Unidad de Investigación de la Radio Bío Bío, buscó responder el por qué se traspasó esa cantidad de recursos a la fundación, que rol cumple en el ministerio y que normativas tiene. También ex ministros de Desarrollo Social como Marcos Barraza (PC) y Cristián Monckeberg (RN) comentaron sobre el rol de las fundaciones y coinciden en que el Estado utiliza a estas organizaciones para lograr objetivos que no puede realizar, sin embargo, Barraza puntualiza en la necesidad de “fortalecer la acción directa del Estado”.