Contraloría detecta graves deficiencias en el control financiero de la Municipalidad de Melipilla

El 11 de agosto la Contraloría General de la República (CGR) publicó su informe final, rotulado con el N° 359, de control interno de la Municipalidad de Melipilla sobre la auditoría de los estados financieros del año 2022. Se inició, según explican, con la finalidad realizar una auditoría para examinar y analizar el control interno de la municipalidad específicamente sobre la información financiera de esta. Alcaldía que desde junio de 2021 es liderada por Lorena Olavarría (30), militante del partido del Presidente Gabriel Boric, Convergencia Social.

En la revisión se encontraron, según se detalla en el escrito, “deficiencias relacionadas con el control interno sobre la información financiera de la entidad edilicia auditada y otras materias, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, las cuales se expondrán en el presente documento”.

En el informe -que está compuesto por 384 páginas- se informa que fue enviada una copia al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al presidente del Consejo de Defensa, Raúl Letelier Wartenberg, “para su conocimiento y fines que en derecho correspondan”.

Resultados

Según lo descrito en el documento, lo primero que se detectó fue una diferencia “entre los registros del libro diario y los consignados en el balance general -ambos de 2022- de $550.873.579”. Cabe aclarar que en palabras simples el libro diario es lo que lleva los ingresos y gastos diarios, y la suma de este debe calzar con el balance general.

Otro punto que se constató es que el municipio reconoció como ingresos -al 31 de diciembre de 202- la suma de $7.305.578.175, “la cual no fue posible validar su integridad” y que “deberá (el municipio) efectuar las gestiones pertinentes a modo de determinar la correspondencia entre el saldo contable y los ingresos informados por las unidades giradoras. Además, implementar una adecuada coordinación entre los departamentos responsables de la información”.

Además se describe que se verificó “una diferencia -$766.950.491, entre el saldo de la cuenta contable 115-03-01-001, patentes municipales, y la información mantenida por la unidad de rentas municipales” y también otra discrepancia “de $56.791.188 en la cuenta contable 432-02, permisos y licencias, año 2022, por discrepancia entre la información que maneja la dirección de administración y finanzas y lo registrado en el balance”.

Se indica también que se determinaron inconsistencias entre el monto consignado en la cuenta contable 115.12.10, ingresos por percibir, al 31 de diciembre de 2021, y la información sobre deudores morosos que emiten las correspondientes unidades giradoras a esa

misma data, generándose una diferencia de $193.725.134, entre ambos registros.

Otro elemento detectado fue que “el saldo final de la cuenta 124-01, deudores de dudosa recuperación, fue de $221.966.978, no obstante, según lo informado por la tesorera municipal, el monto pendiente por recuperar, al 31 de diciembre de 2020, era de$2.479.812.415, advirtiéndose una diferencia de $2.257.845.437”.

Licencias médicas y permisos de circulación

En relación a las licencias médicas, se comprobó “una diferencia de $54.423.051 por concepto de recuperaciones y reembolsos”. Por esto, desde la CGR indican que deberán “realizar un análisis pormenorizado a fin de aclarar la anotada discrepancia, respecto de lo que se debía recuperar por concepto de reembolsos de licencias médicas, según lo informado por la unidad de recursos humanos, y, en su

caso, adoptar las medidas necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, los reintegros correspondientes”.

De igual forma, se constata en el escrito, que se emitieron 2.079 permisos de circulación, pero que “cuyos cobros fueron inferiores a la tasación determinada por el SII, a través de la resolución exenta N° 9, de 31 de enero de 2022, que fija la lista de valores de vehículos motorizados, generándose una menor recaudación de $205.245.888”.

También hace una observación al concejo municipal. “Se advirtió una serie de acuerdos adoptados por el concejo municipal que afectaron los estados financieros del año 2022, los cuales no se encuentran revelados en sus notas y/o provisionados, según corresponda”.

Respuesta del municipio

Desde la municipalidad de Melipilla explicaron a la Radio Bío Bío que el informe de la CGR es “una gran oportunidad para mejorar los procesos que están asociados a los estados financieros”. Y que además “es una invitación para modernizar un municipio que se encontraba administrativa y tecnológicamente bastante retrasado en relación a lo que hoy por hoy se exigen en términos de normas para la contabilidad del sector público, y también respecto a la necesidad de poder contar con información y datos que sean adecuados para la correcta reportabilidad de la información, y su posterior transparencia”.

Fueron claros en aclarar que “los estados financieros no reflejan la gestión del año, sino más bien la gestión de la institución hasta esa fecha, y por tanto lo que se evidencia en esta auditoría son el estado general de la municipalidad a lo largo de toda su existencia”. Ejemplifican que existen observaciones que son del año 97 “junto a otras observaciones que son evidentemente más recientes, pero que en ningún caso constituyen alguna inobservancia o constituyen alguna acción deliberada u omisión por parte de nuestra administración”. Agregaron que “algunos elementos vienen de gestiones anteriores, de la construcción de la institución que es la Municipalidad de Melipilla, donde existen debilidades”.

Al preguntarles por qué no dieron una alerta previa a la Contraloría si algunas de las observaciones son de administraciones anteriores, respondieron que: “La verdad es que nosotros estamos realizando esta investigación en conjunto a la Contraloría a través de nuestras direcciones de Administración y Finanzas, Administración Municipal, Control, y Asesoría Jurídica”.

De igual forma se refirieron a la diferencia entre los registros del libro diario y los consignados en el balance general de $550.873.579 y explicaron que “particularmente la diferencia que se da en estos casos, se debe a debilidades de los sistemas para poder reportar la información, debilidades que estamos en vías de mejorar de tal manera de que no existan estas discordancias”.

En relación a la cifra de ingresos reconocidos por el municipio ($7.305.578.175) al 31 de diciembre de 2022, la cual -según la CGR- no fue posible validar, señalaron que: “Primero, respecto a los estados financieros del 31 de diciembre del 2022, se reveló que el municipio no habría dado cabal cumplimiento a lo requerido en la citada resolución número 3 del 2020, detectando información no revelada, faltando o siendo insuficiente, aquello que se debía informar. Particularmente, esto genera una inconsistencia respecto a los sistemas de contabilidad internos del municipio y a la información que los sistemas informáticos reportan a la Contraloría. Esta inconsistencia sumada a otro conjunto de observaciones que realizó la Contraloría generan evidentemente una debilidad en la contabilidad patrimonial del municipio, entre otros elementos que son de carácter técnico pero que también inducen a la Contraloría a no pronunciarse respecto a la integridad de los datos que fueron capaces de recoger”.

Finalmente indicaron que la CGR los instruye a implementar una serie de investigaciones para hallar responsabilidades administrativas. Y dan cuenta que “otra serie de investigaciones ya han sido remitidas tanto a la Fiscalía, como al Consejo de Defensa del Estado, para poder encontrar, si es que hubiese, alguna responsabilidad penal”. Además describen que ya “son cerca de 31 los sumarios que ya he decretado, instruyendo la máxima celeridad a la resolución” y que se encuentran sesionando “con el COTEF, que es el Comité Técnico Financiero del Municipio, para poder actualizar todos los protocolos que están asociados a la contabilidad y poder permitir la implementación de manera definitiva de las NICSP, que son las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público dentro del Municipio”.

Adicionalmente implementarán un sistema de control web para que todas las personas puedan revisar el avance de cumplimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría y dentro del margen de los 60 días que les entrega la CGR “estamos realizando ya todas las adecuaciones contables para representar de manera más fiel la información que contenemos en nuestro estado financiero”.