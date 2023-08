De Gucci a Louis Vuitton: los lujos de esposa de inspector del MOP imputado por recibir coimas

Más de 60 millones de pesos se gastó en lujos la esposa de uno de los funcionarios de la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que ahora figura como imputado en una causa por corrupción que investiga la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota.

Hasta hace poco Genaro Eduardo Leal Figueroa (37 años) -ingeniero en Construcción de profesión- se desempeñaba como inspector fiscal de distintas obras en la zona, entre ellas una adjudicada a la Constructora FV S.A.

Su cónyuge, Romina Alejandra Zumelzu Ruiz (38 años), también es parte del grupo de 10 imputados en contra de quienes el Ministerio Público formalizó una investigación por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la indagatoria, en el marco de las diligencias la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) -de la Policía de Investigaciones (PDI) en Arica- incautó desde el domicilio que ambos comparten una serie de artículos de lujo de renombradas marcas.

Según dio a conocer el Ministerio Público en la audiencia de formalización de cargos, los imputados habían urdido un aceitado mecanismo para ocultar sus movimientos, incluyendo un contrato de arriendo falso para pagar sobornos bajo las sombras.

La investigación

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante los diez meses de investigación y tenidos a la vista por este medio, el esquema de defraudación fiscal estaba integrado por al menos 10 personas, varios de ellos amigos entre sí. Cinco eran funcionarios públicos, aunque además figuran como imputados en la causa familiares de éstos y ejecutivos de empresas del rubro de la construcción.

La historia va así. Genaro Leal Figueroa es amigo muy cercano de Lilian Medina Higueras -imputada y también inspectora fiscal de la Dirección de Vialidad en Arica- y del esposo de ella, Camilo Delgado Hentrutripai, otro investigado.

Este último, corresponde a un empleado de la Constructora San Felipe S.A., donde también ejercía altas labores directivas el representante legal de esa firma, Carlos Trautmann, actualmente tras las rejas.

Uno de los varios hechos ilícitos que se le acusa al grupo, según se dio a conocer en la audiencia de formalización que duró cerca de 19 horas, guarda relación con las obras que la Dirección de Vialidad del MOP le adjudicó a la Constructora FV mediante una licitación pública el 30 de agosto de 2020.

El objetivo de ese proyecto fue la “conservación y saneamiento” de la calle Guillermo Sánchez de Arica, para el que se dispuso de un presupuesto fiscal superior los $1.735 millones. ¿El inspector fiscal de los trabajos? Genaro Leal, quien tenía el poder de aprobar las obras y los correspondientes estado de pago a la empresa.

El detalle fue que gracias a una acuerdo entre Leal, Delgado y su esposa -la mencionada inspectora fiscal, Lilian Medina- lograron en esa pasada, y mediante la tercerización de parte de los servicios, sacar una tajada de $17,6 millones.

Unidad de Alta Complejidad @Fiscalia_Arica, dirige junto a Brigada de Delitos Económicos @PDI_Arica, diligencia de allanamiento en dependencias de Dirección Regional de Vialidad y en domicilios particulares, en el marco de una investigación por corrupción pública. pic.twitter.com/gAxoTT1PIq — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) August 10, 2023

Esto, luego de que Delmedh SpA (sociedad constituida unos meses antes por Delgado y su pareja) facturara a Constructora FV más de $49,7 millones correspondientes a la pavimentación de un tramo del camino intervenido.

Dicha obra finalmente fue ejecutada por una tercera empresa: la Constructora San Felipe (donde trabajaba Delgado). El movimiento quedó registrado en una factura por $32,1 millones que esta última le emitió a Delmedh SpA por la realización efectiva de los trabajos.

Todos los movimientos fueron aprobados por Leal, coincidentemente inspector fiscal de la intervención y amigo íntimo de los dueños de Delmedh SpA.

Las escuchas

Una operación similar, pero que les permitió esta vez sacar una tajada superior a los $51 millones ocurrió en el marco de esa misma licitación. Las tareas comprendían la modificación de cámaras de inspección de alcantarillado.

El desparpajo con el que conversaban por teléfono del tema llamó la atención de los investigadores. De hecho, en una de las interceptaciones telefónicas quedó registrado cuando Genaro le dice a su amigo Camilo que lo llamó un tal Gustavo, interesado en realizar esas obras menores.

Así, tras algunos ajustes en el valor, una empresa de menor tamaño -Constructora Elgueta, a la que pertenecía Gustavo- terminó cobrando $35,5 por la ejecución de las obras. Sin embargo, la empresa que facturó por los servicios fue Delmedh SpA (perteneciente a Delgado). ¿El valor? $86,6 millones que la mandante, Constructora FV, le pagó con cargo al fisco.

Así, tras llegar a un acuerdo, la Constructora FV (empresa que se adjudicó la licitación) terminó transfiriéndole a Delmedh SpA más de $86,6 millones de pesos (cobrados al fisco) por los trabajos que finalmente fueron realizados por una empresa más pequeña que cobró sólo $35,5 millones. Raya para la suma: $51 millones al bolsillo de los amigos.

Contrato fantasma

En su calidad de inspector fiscal de la Dirección de Vialidad, Genaro Leal tuvo en 2022 a su cargo la fiscalización de distintos proyectos. Uno de ellos, la segunda etapa del denominado “Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por precios Unitarios de caminos” en sectores urbanos de Arica y el Valle de Azapa.

Dentro del ejercicio de sus funciones, a Leal le correspondía otorgar las autorizaciones de los estados de pago cuando estaban pendientes. Esto, con la finalidad de que la Constructora San Felipe recibiera los dineros por las obras realizadas. Un proceso que en general es lento.

En este escenario, y con el objeto de que hubiese más agilidad en las autorizaciones y por tanto en las transferencias, su amigo Camilo Delgado -representante de los intereses de Constructora San Felipe- acordó y gestionó un pago mensual de la empresa a Leal.

No obstante, para no dejar rastro de las coimas, ambas partes resolvieron que los pagos se harían como fruto de un contrato de arriendo. En todo caso, el documento no fue suscrito por Leal sino por su esposa, fanática de los lujos, Romina Zumelzu.

Cupo internacional insuficiente

En detalle, se acordó el pago de $535 mil mensuales por parte de la empresa a cambio del supuesto traspaso en arriendo de la camioneta -una All-Ne Mazda BT-50- en la que el funcionario fiscal se movilizaba. Como se trataba de una simulación, en realidad el vehículo siempre se mantuvo en poder del matrimonio y jamás fue ocupada por la constructora.

En resumen, sólo durante 2022, Leal recibió transferencias por $11,9 millones de parte de su esposa por concepto de dineros vinculados a coimas. Otros $27,5 millones llegaron a su cuenta mediante diferentes depósitos en efectivo, según dio cuenta el Ministerio Público.

Los ingresos en cash llamaron la atención del banco donde éstos eran depositados. También atrajo la curiosidad de la institución financiera -cuentan fuentes cercanas al caso- las gestiones constantes de Leal para ampliar su cupo internacional. Aparentemente, su cuenta no le permitía dar rienda suelta a sus delicados gustos durante los viajes al extranjero junto a su pareja. De hecho, quienes conocen al dedillo la indagatoria, califican a Leal como un asiduo viajero, lo que podría explicarse con las altas sumas de dinero que percibió al margen de sus ingresos formales.

Sea como sea, los movimientos de dinero sonante y contante derivaron en una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que, en todo caso, llegó cuando los imputados ya eran seguidos de cerca por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI.

La casa del topógrafo

El último de los hechos que la fiscalía expuso guarda relación con una reparación casera que trabajadores de una constructora hicieron en la vivienda de un funcionario de Vialidad.

En concreto, las tareas correspondieron al arreglo de un techo de un casa ubicada en el pasaje Renaico de Arica, propiedad de Jorge San Martín, topógrafo de la repartición.

¿La razón? Conseguir que el mencionado funcionario apurara la autorización de un estado de pago por obras que realizó durante 2022 la Constructora San Felipe. Leal y Delgado, junto con el gerente de operaciones y el supervisor de la constructora, coordinaron la ejecución.

En materiales, se calcula que la empresa gastó unos $450 mil para reparar el techo del trabajador, además de la mano de obra respectiva. A cambio, el topógrafo autorizó los estados de pago sin siquiera revisar, apunta fiscalía.

De Gucci a Louis Vuitton

La indagatoria tuvo sus primeros resultados el 10 de agosto, cuando la PDI allanó dos dependencias del MOP en Arica y la Constructora San Felipe en la región Metropolitana. Lo propio hizo en los domicilios de los imputados.

En la casa de Genaro Leal y su esposa, llamaron inmediatamente la atención decenas de cajas con carteras y zapatos de lujo, los que de acuerdo al Ministerio Público fueron adquiridos con dineros provenientes de las coimas.

Aquí aparecen las marcas Gucci, Michael Kors y Louis Vuitton. Según cuentan conocedores del caso, una de las prendas incluso estaba personalizada. Llevaba escrita la leyenda “Romina Zumelzu“, en honor a su dueña.

En total, los suntuosos artículos fueron avaluados en más de 60 millones de pesos. Hoy formar parte de la evidencia de fiscalía.